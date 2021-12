Achtung, Spoiler: Im Auftakt der MCU-Serie Hawkeye haben wir erfahren, dass es die Gegner unserer beiden Helden auf eine Uhr abgesehen hatten, die auf einer illegalen Auktion versteigert werden sollte. Im Staffelfinale enthüllten die Macher endlich, was es mit diesem Gegenstand auf sich hat und wem sie gehört.

Der Besitzer der Uhr ist ein besonderer Marvel-Charakter

In den ersten Episoden erfuhren wir bereits, dass Clint Barton und seine Frau Laura besagte Uhr ebenfalls in die Finger bekommen wollten. Letztendlich gelang es unserem Avengers-Helden mit der Hilfe seiner Partnerin Kate Bishop, dieses Ziel zu erreichen. Nach dem finalen Kampf gegen die Trainingsanzug-Mafia und den Oberboss der Verbrechergruppe, konnte unser Protagonist schließlich sein Versprechen halten und nach Hause zu seiner Familie zurückkehren.

Dort überreicht er seinen Kindern zunächst ihre Weihnachtsgeschenke und natürlich hat er auch für seine Frau etwas dabei. Sie bekommt von ihm die Uhr, nach der sie beide so lange gesucht haben. Sie dreht sie um und auf der Rückseite sehen wir das alte S.H.I.E.L.D.-Logo in das unten die Nummer 19 eingeätzt wurde. Hiermit bestätigt „Hawkeye“ eine beliebte Fantheorie, denn bei Laura Barton handelt es sich tatsächlich um Agent 19 aka Mockingbird!

In der Comic-Vorlage gehörte Mockingbird zu den besten S.H.I.E.L.D.-Agenten und befand sich auf einem Level mit Black Widow und Hawkeye. Clint Barton und Agent 19 verliebten sich ineinander und begannen eine Beziehung. Der Weg wäre nun also frei, um Laura in einem kommenden MCU-Projekt ebenfalls zu einer Superheldin zu machen!

Kleiner Fun Fact: Streng genommen haben wir Agent 19, die in den Comics Barbara „Bobbi“ Morse heißt, bereits im Marvel Cinematic Universe gesehen. Sie spielte eine wichtige Rolle in der inzwischen aus dem Kanon gestrichenen Serie „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.“, in der sie von Adrianne Palicki verkörpert wurde.

Laura Barton in „Hawkeye“ und Mockingbird in „Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.“ © Marvel Studios/ Disney, Marvel Television/ABC Studios/Disney

Ob wir mehr irgendwann mehr über Laura Bartons Vergangenheit als S.H.I.E.L.D.-Agentin erfahren und sie eines Tages vielleicht tatsächlich einmal als Mockingbird sehen könnten, bleibt abzuwarten. Offiziell ist ein solches MCU-Projekt aktuell nicht geplant, doch wer weiß, was die Zukunft für die Familie Barton noch alles bereithalten wird.

„Hawkeye“ ist exklusiv bei Disney Plus verfügbar.