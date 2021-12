Achtung, Spoiler: Die heute veröffentlichte 5. Episode von Hawkeye hielt für unsere beiden Helden Clint Barton und Kate Bishop allerlei Überraschungen bereit. Der große Knall folgt jedoch erst in den letzten Momenten der Folge, denn diese holen einen wichtigen Charakter zurück ins Marvel Cinematic Universe.

Hawkeye: Der große Bösewicht der MCU-Serie wird enthüllt

Doch werfen wir zunächst noch einen Blick zurück: In der vorherigen Episode wurden unsere beiden Helden bekanntlich von einer ihnen unbekannten Frau angegriffen, die es auf den Kopf des Avengers-Mitglieds abgesehen hatte. Wie wir wissen, handelte es sich dabei um Yelena Belova, die kleine „Schwester“ von Black Widow.

In der 5. Folge stattet Yelena nun Kate in ihrem abgefackelten Apartment einen Überraschungsbesuch ab, um mit ihr über Hawkeye zu sprechen. Sie versucht unsere Nachwuchs-Heldin davon zu überzeugen, dass Clint Barton weder der Mensch noch der Held ist, den sie und der Rest der Welt in ihm zu sehen scheinen. Kurz darauf verschwindet sie, um einige Nachforschungen anzustellen. Kate scheint Zweifel in ihr geweckt zu haben. Wie wir am Ende der Episode sehen, hat Yelena herausgefunden, wer sie auf Hawkeye angesetzt hat und diese Info lässt sie kurz darauf auch Kate zukommen: Es war Eleanor Bishop, die Mutter unserer Protagonistin!

Doch sie scheint es nicht alleine auf das Avengers-Mitglied abgesehen zu haben, denn auf einem Bild steht sie neben Wilson Fisk aka dem Kingpin (Vincent D’Onofrio), einem der mächtigsten Gangsterbosse in New York City. All die Gerüchte und auch Theorien der letzten Monate haben sich somit bewahrheitet: Der „Marvel’s Daredevil“-Bösewicht ist tatsächlich offiziell zurück im Marvel Cinematic Universe und das drei Jahre nach der Absetzung der Netflix-Serie.

Der Kingpin is back! © Marvel Studios/Disney

Damit dürfte die Bühne für einen größeren Auftritt des Schurken im Finale der MCU-Serie bereitet sein. Wie umfangreich dieser jedoch tatsächlich ausfallen wird, bleibt abzuwarten. So oder so ist dies eine überaus spannende Entwicklung, denn auf den Kingpin könnten weitere Marvel-Charaktere aus den Netflix-Produktionen folgen.

Die neuen Episoden von „Hawkeye“ starten hierzulande immer mittwochs um 9 Uhr exklusiv bei Disney Plus.