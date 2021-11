Gestern startete die neue MCU-Serie Hawkeye bei Disney Plus und das direkt mit zwei Episoden. Am Ende der 2. Folge befinden Clint Barton alias Hawkeye und seine Begleiterin Kate Bishop in einer ziemlich misslichen Lage, denn eine bedrohlich aussehende Frau mit ihnen unterhalten will. Wir stellen euch die mysteriöse Frau vor.

Hawkeye: Neue MCU-Serie bereitet schon ein Spin-off vor

Achtung, Spoiler: Wie konnte es dazu kommen? Nachdem sich Kate im Ronin-Anzug für allerlei Aufsehen gesorgt hat, wurde sie von einigen Gangstern ins Visier genommen, die noch ein Hühnchen mit dem echten Ronin (Clint Barton) zu rupfen haben. Unterstützung erhält sie dabei von ihrem großen Idol, dem Avengers-Helden Hawkeye. Dieser will herausfinden, wer im Hintergrund die Fäden zieht und ließ sich von den Schurken schnappen.

Kate versucht, ihm zu Hilfe zu eilen, was jedoch nicht sonderlich gut ausgeht. Am Ende sind unsere zwei Hauptfiguren gefesselt und warten auf den Auftritt derjenigen Person, die das Sagen hat. Nun sind wir beim Auftritt der eingangs erwähnten bedrohlich aussehenden Frau, die wohl nach den beiden Bogenschützen suchen ließ.

Bei ihr handelt es sich um Echo, die auch in der Comic-Vorlage lange Zeit als Mitglied des organisierten Verbrechens aktiv war. Bereits vor dem Start der MCU-Serie bestätigten Marvel Studios, wir würden den Charakter in „Hawkeye“ erstmals kennenlernen. Anschließend soll sie ihr eigenes Spin-off in Form einer Serie auf Disney Plus bekommen.

Clint und Kate sitzen in der Klemme © Marvel Studios/Disney

Die Einführung der Figur ins MCU eröffnet einige spannende Möglichkeiten, denn sie hat in den Comics Verbindungen zu Charakteren, die wir zwar bereits aus einer MCU-Serie kennen, die allerdings mittlerweile nicht mehr zum offiziellen Kanon des Universums gehört, da diese nur bei Netflix zu sehen ist.

Vor Hawkeye: Wer ist Echo in den Comics?

Echo ist noch eine relativ junge Marvel-Figur und hatte ihren ersten Auftritt in „Daredevil #9“ im Jahr 1999. Darin lernt Matt Murdock alias Daredevil eine Frau namens Maya Lopez kennen, die ihm erzählt, ihr Vater sei ermordet worden, als sie noch ein Kind war. Später stellt sich heraus, dass ihr alter Herr selbst ein Gangster war.

Echo in der Comic-Vorlage © Marvel Comics

Interessant hierbei: Mayas Vater arbeitete für niemand anderen als Wilson Fisk aka den Kingpin, einen der mächtigsten Gangsterbosse in New York City. Dieser hat in den Comics neben Daredevil auch Spider-Man oftmals das Leben schwer gemacht. Darüber hinaus war er es, der Maya aufzog, da es der letzte Wunsch ihres im Sterben liegenden Vaters war. Ironischerweise war es ausgerechnet der Kingpin, der ihn ermordete.

Fisk erfüllte jedoch diesen Wunsch und kümmerte sich um Maya, die er, da sie von Geburt an taub ist, auf ein Internat für besondere Schüler schickte. Dort stellte sich jedoch heraus, dass das Mädchen, ähnlich wie der Bösewicht Taskmaster, über das Talent verfügt, alles, was sie einmal gesehen hat, perfekt zu kopieren. Jahre später, als Maya den Kingpin fragte, wer ihren Vater tötete, antwortete er, der Schuldige sei Daredevil.

Maya hat eine besondere Verbindung zu Daredevil © Marvel Comics

Diesem konnte sie auch durchaus gefährlich werden, denn sie ist nicht nur eine exzellente Akrobatin, sondern ebenfalls eine herausragende Kampfsportlerin. Zudem trifft sie, da sie Videos des Killers Bullseye studierte, mit tödlicher Präzision. Allerdings ist ihre Taubheit eine deutliche Schwäche, denn wenn sie nichts sehen kann, ist sie Angriffen hilflos ausgeliefert. Zudem fällt es ihr schwer, mit einem Mensch zu kommunizieren, wenn sie dessen Mund nicht sehen kann. Interessante Hawkeye-Parallele: Vor Clint Barton war Maya als Ronin aktiv.

Hawkeye: Echo im Marvel Cinematic Universe

Am Ende der 2. Episode von „Hawkeye“ feierte Maya Lopez beziehungsweise Echo (Alaqua Cox) ihren Einstand im Marvel Cinematic Universe. Allerdings ist aktuell noch nicht allzu viel über den Charakter bekannt. Sie scheint, wie ihr Comic-Gegenstück, ebenfalls taub zu sein und hat offensichtlich eine Verbindung zum organisierten Verbrechen. Darüber hinaus liefert ihr Auftritt eine perfekte Gelegenheit, den Kingpin (Vincent D’Onofrio) ins MCU zu holen. Um ein Comeback des einstigen „Daredevil“-Stars ranken sich bereits seit geraumer Zeit diverse Gerüchte.

Alaqua Cox spielt Echo im MCU © Marvel Studios/Disney

Ob wir den Gangsterboss allerdings tatsächlich in der neuen Marvel-Serie sehen werden, immerhin könnte er durchaus der wahre Drahtzieher im Hintergrund sein, ist allerdings noch nicht bekannt. Doch auch ohne die Rückkehr des Kingpin dürften Clint Barton und Kate Bishop allerlei Probleme mit Echo bekommen.

„Hawkeye“ startete am 24. November 2021 exklusiv bei Disney Plus. Neue Episoden werden mittwochs veröffentlicht.