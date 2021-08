Im neuen MCU-Blockbuster Black Widow bekommen es unsere Avengers-Heldin Natasha Romanoff und ihre „kleine Schwester“ Yelena Belova mit einem gefährlichen Gegner zu tun: Taskmaster. Doch wer ist dieser neue Bösewicht? Das wollen wir uns nachfolgend gemeinsam mit euch etwas genauer ansehen, doch Achtung: Spoiler voraus!

Vor Black Widow: Wer ist Taskmaster in den Comics?

In der Comic-Vorlage kann der Schurke, der seinen ersten Auftritt in „The Avengers #195“ im Jahr 1980 hatte, bereits auf eine überaus bewegte Geschichte zurückblicken. Sein wahrer Name lautet Anthony Masters und er zählte zu den besten S.H.I.E.L.D.-Agenten überhaupt. Auf einer Mission für die Organisation wurde er von einer Kugel verwundet und injizierte sich ein experimentelles Serum, das gewisse Nebenwirkungen mit sich bringen sollte.

Die Substanz stärkte seinen Körper bis ans für Menschen mögliche Maximum und verlieh ihm die Fähigkeit, Wissen augenblicklich aufnehmen und anwenden zu können. Allerdings entwickelte Tony ebenfalls eine Amnesie und vergaß, dass er für S.H.I.E.L.D. arbeitete. Anschließend erschuf er sich mit dem Söldner Taskmaster ein Alter Ego.

Unter seiner neuen Identität gründete er sogar eine Akademie, an der er angehende Superschurken ausbildete, Schnell wurden andere Organisationen auf ihn aufmerksam, etwa HYDRA. Er sollte ihre neueste Rekrutin, Spider-Woman, trainieren. Zu seinen berühmtesten Schülern neben Jessica Drew zählen Crossbones oder auch U.S. Agent.

Taskmaster in der Comic-Vorlage © Marvel Comics

In seiner Laufbahn kämpfte Taskmaster bereits unter anderem gegen Black Widow, Spider-Man, Thor und Wolverine. Dank seiner Spezialfähigkeit kopiert er die Bewegungen seiner Gegner augenblicklich und kombiniert diese mit seinem eigenen Stil. Er ist ein exzellenter Krieger – mit und ohne Waffen. Allerdings haben seine Fähigkeiten Grenzen, denn er kann lediglich den Kampfstil seiner Gegner nachahmen, jedoch weder deren Stärke oder ihre Superkräfte.

Black Widow: Taskmaster im Marvel Cinematic Universe

Mit „Black Widow“ feiert Taskmaster nun also seinen Einstand im Marvel Cinematic Universe und macht dabei Natasha und ihrer „Familie“ das Leben ziemlich schwer. Allerdings versteckt sich unter der Maske nicht, wie in den Comics, Anthony Masters, sondern Antonia Dreykov (Olga Kurylenko). Auch der Hintergrund dieser Version des Charakters unterscheidet sich von dem des Originals, denn Antonia ist eine Attentäterin des Red Rooms.

Taskmaster im Marvel Cinematic Universe © Marvel Studios/Disney

Allerdings hat sie auch einiges mit ihrem Comic-Gegenstück gemein. Sie kann die Kampfstile ihrer Gegner blitzschnell kopieren. Dafür reichen ihr sogar Videoaufnahmen, wie wir im Film sehen, was ein schönes Easter Egg ist, denn Tony/Taskmaster studiert so ebenfalls seine Kontrahenten. Darüber hinaus ist Antonia eine herausragende Kämpferin, die nicht nur verschiedene Kampfsportarten, sondern auch den Umgang mit unterschiedlichen Waffen beherrscht.

Unklar ist derweil noch, was die Zukunft für den Charakter im MCU bereithält. Da Antonia den Film überlebt, könnte sie als Taskmaster theoretisch ein Comeback feiern. Offiziell hat Marvel Studios eine Rückkehr der Figur noch nicht bestätigt, doch dies könnte sich selbstverständlich noch ändern, weshalb wir einfach abwarten müssen.