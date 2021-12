Publikumsliebling und Avenger Clint Barton (Jeremy Renner) hat mit Hawkeye eine eigene Marvel-Serie erhalten, die seit dem 24. November auf Disney Plus ausgestrahlt wird. Neben der Rückkehr des Bogenschützen wird gleichzeitig die neue junge Heldin Kate Bishop (Hailee Steinfeld) als seine Nachfolgerin ins Marvel Cinematic Universe (MCU) eingeführt. Zum anstehenden Finale am 22. Dezember bei Disney+ stellen sich viele Fans die Frage: Wird es eine 2. Staffel Hawkeye geben?

Die erste Staffel von „Hawkeye“ fällt mit nur 6 Episoden recht kurz aus. Bereits im Vorfeld wurde darüber wild spekuliert, ob es nur eine Miniserie ist oder doch eine weitere Staffel geben wird. Dafür spricht natürlich, dass Clint Barton aka Hawkeye sich aus dem aktiven Dienst als Superheld und Beschützer der Menschheit ins Privatleben zurückziehen möchte, um mehr Zeit für seine Familie zu haben.

Den Avenger-Ruhestand unterbricht er lediglich dafür, um seine Nachfolgerin Kate Bishop als neue Superheldin aufzubauen. Da die Figur der Kate Bishop in den Marvel-Comics auch als Hawkeye in Erscheinung tritt, dürften also die Chancen für eine 2. Staffel recht gut stehen.

Hawkeye: Diese 7 Easter Eggs habt ihr in den Episoden 1 & 2 (vielleicht) übersehen

Hawkeye 2. Staffel oder Spin-off geplant?

Doch wie sehen die Pläne von Marvel und Disney+ aus? Bislang wurde noch nicht offiziell eine 2. Staffel „Hawkeye“ bestätigt. Schließlich möchte man dem Finale der (ersten) Staffel nichts vorneweg nehmen. Fest steht aber auch, dass Disney bereits frühzeitig das Spin-off Echo mit Maya Lopez (Alaqua Cox) bestellt hat.

Gleichzeitig wurden zum Ende hin einige bekannte Charaktere aus früheren Filmen/Serien eingeführt, allen voran Black Widows Yelena Belova (Florence Pugh) und Daredevils Kingpin (Vincent D’Onofrio). Das weckte natürlich bei den vielen Marvel-Fans die Hoffnung, dass diese Figuren in weiteren MCU-Produktionen mitspielen werden.

Hawkeye: 5. Episode holt wichtigen Charakter endlich zurück ins MCU!

Marvel-Chef Kevin Feige hat sich bisher noch nicht zu den vielen Gerüchten und Theorien geäußert. Hoffen wir, dass recht bald nach dem Finale eine Entscheidung gefallen ist und wir mit einer Ankündigung rechnen dürfen – gleich in welche Richtung die Zukunftspläne um Hawkeye gehen werden.

Womöglich überrascht die Serie das Publikum wieder mit einer Post-Credit-Szene in der finalen Folge, die Hinweise auf eine mögliche Fortsetzung gibt. Man darf also gespannt sein!

Hawkeye: Wir stellen euch die Comic-Vorlage zur neuen MCU-Serie vor