Marvel-Superheldin Echo bekommt ihre eigene Serie. Jetzt steht auch schon fest, welche Menschen das „Hawkeye“-Spin-off entwickeln: Drehbuchautorin Dara Resnik und Autor Ken Kristensen sollen die neue Disney Plus-Serie mit Alaqua Cox in der Hauptrolle schreiben.

Echo wird von Daredevil- und Punisher-Autoren geschrieben

Darum geht’s: Marvel und Disney bauen ihr umfangreiches Marvel-Universum auch in Serienform immer weiter aus. Das bedeutet unter anderem, dass Hawkeye eine Art Spin-off bekommt. Beziehungsweise, dass Superheldin Echo aka Maya Lopez ihre eigene Serie erhält, in der Alaqua Cox in der Hauptrolle zurückkehrt. Sie stößt zu WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier sowie natürlich Hawkeye.

Neue MCU-Serie Echo angekündigt, Spin-off zu Hawkeye

Hawkeye dürften die meisten Fans aus den Avengers-Filmen kennen. Angesichts des durchschlagenden Erfolges des gesamten Franchises wundert es wohl niemanden groß, dass auch dieser Held eine eigene Serie auf Disney Plus verpasst bekommen hat. Wie die Serie bei uns angekommen ist, könnt ihr euch hier durchlesen:

Hawkeye: Die MCU-Serie trifft (fast) voll ins Schwarze- Serienkritik

Autor*innenteam steht fest: Jetzt wissen wir aber nicht nur, dass Echo ihre eigene Serie bekommt, sondern auch, wer daran mitwirkt. Dabei handelt es sich um Drehbuchautorin Dara Resnik („Castle“, „Daredevil“) und Ken Kristensen („The Punisher“). Beide haben also bereits Erfahrungen mit Marvel-Superheld*innen sammeln können.

Worum geht’s? Was genau uns in der ersten Staffel von „Echo“ erwartet, wurde noch nicht verraten. Insbesondere die Wahl der beiden Autor*innen passt aber ganz hervorragend, weil die Heldin in den Comics eigentlich die Adoptivtochter von Bösewicht Kingpin ist. Ursprünglich war sie vor allem als unterstützender Charakter von Daredevil aktiv.

Wann startet Echo? Einen offiziellen Termin für den Start der neuen Serie auf Disney Plus gibt es noch nicht. Es dürfte auch noch eine Weile dauern, bis es soweit ist.