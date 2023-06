GTA 6: 1 Milliarde US-Dollar Umsatz in der ersten Woche prognostiziert

Während dieser Tage neue Inhalte für GTA 5 und GTA Online veröffentlicht werden, arbeitet Rockstar Games fleißig weiter an GTA 6.

Wenngleich noch immer kein Release-Datum bekannt ist, wagt ein Branchenanalyst erste Vorhersagen bezüglich der Verkaufszahlen. Speziell bezieht er sich auf die ersten Tage direkt nach dem Launch.

Wie erfolgreich wird der Launch von GTA 6?

In einem Newsletter äußert sich Joost Van Dreunen zum erwartenden Erfolg des neuen GTA-Teils. Rein finanziell schätzt Experte die Verkaufszahlen in der ersten Launch-Woche nicht so hoch ein, wie bei GTA 5.

Werden wir in GTA 6 eine Frau spielen? © Rockstar Games

Teil 5 brachte seiner Zeit schon in den ersten 3 Tagen mehr als 1 Milliarde US-Dollar ein und im ersten Quartal wurden damals 32,5 Millionen Exemplare des Spiels verkauft. Der Analyst geht davon aus, dass bei „GTA 6“ hingegen nur 12 bis 15 Millionen Verkäufe in den ersten Tagen nach dem Release erreicht werden und 25 Millionen in den darauffolgenden Wochen.

„Unter der Annahme, dass das Spiel im Jahr 2025 auf den Markt kommt, was angesichts der Neigung des Publishers zu Verzögerungen optimistisch ist, gehen erste Schätzungen davon aus, dass der neue Titel 25 Millionen Einheiten verkaufen wird“, heißt es im Newsletter.

Diese Einschätzung basiert auf einer Anschlussrate von 20 Prozent, im Bezug auf die zu erwartende Konsolenbasis in den Jahren 2024 und 2025. Das bedeutet: Van Dreunen geht davon aus, dass 2025 125 Millionen Konsolen im Umlauf sind, was wiederum auf Aussagen seitens Sony basiert. Der Konsolenhersteller rechnet im übernächsten Jahr mit 63,4 Millionen verkauften Play Station 5.

Wird GTA 6 weniger umsatzstark als GTA 5?

Zugleich prognostiziert Van Dreunen, dass das „GTA 6“ in den ersten 5 Tagen einen Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar verbuchen könne – also 2 Tage mehr, als sein Vorgänger. Letzten Endes wird wohl viel von einem Online-Modus und etwaigen Erweiterungen abhängen.

Schließlich kam „GTA 5“ in den vergangenen zehn Jahren auf etwa 180 Millionen Verkäufe, was nicht zuletzt daran lag, dass es einen Online-Modus gibt, Rockstar das Game mit jeder Konsolengenaration neu aufgelegt und ständig neue Erweiterungen gebracht hat.

Wann „Grand Theft Auto 6“ genau erscheint, ist noch offen – mutmaßlich jedoch im Geschäftsjahr 2024/2025. Welche Plattformen unterstützt werden ist ebenfalls vage. Jedoch ist davon auszugehen, dass das Game für PS5, Xbox Series X/S und den PC entwickelt wird.