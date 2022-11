God of War Ragnarök ist da und kann sowohl auf PS4 als auch auf PS5 gespielt werden. Auf beiden PlayStation-Konsolen bietet der Sony Santa Monica-Blockbuster verschiedene Grafik-Optionen. Wenn ihr nicht wisst, welchen Grafikmodus ihr wählen sollt, hilft euch hoffentlich dieser PlayCentral-Artikel.

God of War Ragnarök: Welchen PS5-Grafikmodus soll ich nutzen?

Wieviele Modi gibt’s? Insgesamt gibt es auf der PS5 sogar sechs verschiedene Grafikmodi, aus denen ihr wählen könnt. Spielt ihr „God of War Ragnarök“ auf der PS4, sind es immerhin noch drei. Da kann die Auswahl durchaus schwerfallen.

Das sind die Modi: Auf der PS5 unterteilt sich das Angebot der Grafik-Modi in die Einstellungen, die eher die Performance und eine hohe Framerate (HFR) favorisieren und die, die eher auf Bild- und Darstellungsqualität ausgelegt sind.

Dann gibt es noch einmal Unterschiede im Hinblick auf 4K-Auflösung und einige Modi stehen euch nur zur Verfügung, wenn euer TV über HDMI 2.1 verfügt. Letzteres ermöglicht euch die Nutzung einer variablen Refresh-Rate (VRR).

Performance favorisiert – 1440-2160P bei max. 60 FPS

Performance favorisiert* + HFR – 1440P bei 60-120 FPS

Performance favorisiert* + HFR + VRR – 1440P bei 60-120 FPS

Qualität favorisiert – 2160P (native 4K**) bei max. 30 FPS

Qualität favorisiert* + HFR – 1800-2160P bei max. 40 FPS

Qualität favorisiert + HFR + VRR – 1800-2160P bei 40 FPS

*benötigt Fernseher mit HDMI 2.1, **benötigt 4K-Bildschirm.

Welchen soll ich nehmen? Das hängt zunächst einmal davon ab, ob euer Bildschirm oder TV überhaupt 4K darstellen kann. Die nächste Frage lautet, ob alle HDMI 2.1-Funktionen unterstützt werden und euer Gerät bis zu 120 FPS darstellen kann beziehungsweise 120 Hz hat.

Last, but not least müsst ihr euch dann noch dafür entscheiden, ob ihr lieber ein etwas hübscheres, schärferes und detaillierteres Bild sehen wollt, oder ob ihr mehr Wert auf eine flüssigere Darstellung legt, die weniger ruckelig oder verwischt wirkt.

Bei einem actionreichen Titel wie God of War Ragnarök lohnt es sich meist, eher auf Performance zu setzen. Allerdings machen 30 FPS einigen Spieler*innen auch nichts aus und viele schwören darauf, dass sich nach kurzer Zeit sowieso ein Gewöhnungseffekt einstellt.

Wenn ihr einen 4K- und 120 Hz-TV mit HDMI 2.1-Anschluss nutzt, könnt ihr getrost auf den 40 FPS-/40 Hz-Modus mit variabler Refresh-Rate setzen. Der sieht absolut umwerfend aus und spielt sich auch noch angenehm flüssig.

God of War Ragnarök: Welcher PS4-Grafikmodus ist der Beste?

Diese Modi gibt es auf PS4: Spielt ihr „God of War Ragnarök“ auf der PS4 Pro, habt ihr die Wahl zwischen zwei verschiedenen Modi. Zockt ihr allerdings auf der normalen Standard-PS4, bleibt euch die Qual der Wahl vollständig erspart.

Performance favorisiert (nur PS4 Pro) – 1080-1656P bei 30 FPS

Qualität favorisiert (nur PS4 Pro) – 1440-1656P bei max. 30 FPS

Standard – 1080P bei max. 30 FPS

Welchen soll ich nehmen? Wenn ihr dank einer PS4 Pro wählen könnt, solltet ihr euch wahrscheinlich an eurem Bildschirm orientieren:

Spielt ihr sowieso nur auf einem 1080p-TV oder -Bildschirm, eignet sich die Performance-Variante wahrscheinlich am besten.

oder -Bildschirm, eignet sich die Performance-Variante wahrscheinlich am besten. Nutzt ihr hingegen ein Gerät mit höherer Auflösung und macht euch eine niedrige Bildwiederholrate nichts aus, könnt ihr getrost den Qualitäts-Modus wählen.

Wie stelle ich die Grafikmodi in God of War Ragnarök um?

So funktioniert’s: Drückt während des Spielens den Start- beziehungsweise Options-Knopf, um ins Pause-Menü zu gelangen. Mit einem Druck auf die Dreiecktaste gelangt ihr dann zu den Einstellungen, dort findet ihr den Punkt Grafik und Kamera.

Alternativ kommt ihr dort auch vor dem Starten oder Laden im Hauptmenü des Spiels hin.

Die vierte Option von oben lässt euch dann den Grafikmodus einstellen. Dort solltet ihr dann je nach angeschlossenem Gerät und euren PS5-Systemeinstellungen die passenden Modi finden und durchwechseln können.

Spielt ihr schon fleißig? Wie gefällt euch God of War Ragnarök bisher und welchen Grafikmodus nutzt ihr?