God of War Ragnarök: Das sind die 6 Grafikmodi auf der PS5

Der Release vom neuesten God of War Ragnarök steht kurz vor der Tür. Damit der Kriegsgott auch auf eurer heimischen Flimmerkiste in bester Qualität erstrahlt, gibt es für die PS5 von Hause aus sechs verschiedene Grafikmodi.

Wie diese Modi aussehen und was es für Optionen bei der älteren PS4 gibt, erzählen wir euch hier im Detail.

God of War: Ragnarök ist nahe

Am Mittwoch den 9. November 2022 wird die Geschichte vom Vorgänger weitererzählt. Das Ende naht. Kratos und Atreus dürfen sich einmal mehr durch die nordische Mythologie schlagen und neben alten Bekannten wird es auch viele neue Gesichter zu entdecken geben.

Fans dürfen sich freuen, „God of War Ragnarök“ sahnte im Vorhinein bei der Fachpresse bereits ordentlich ab. Mit Scores, die knapp an der 100 kratzen sowohl bei Metacritic als auch bei OpenCritic. Man kann also wieder ein göttliches Spielvergnügen erwarten.

Neben neuem Content in Form von verbesserten Spielmechaniken, mehr Abwechslung bei Gegnern und Bossen und gut geschriebenen Missionen und Charakteren wurde auch die Grafik stark gelobt.

6 Grafikmodi für die PS5, 3 Modi für PS4

Der Entwickler Santa Monica Studio wollte sicher stellen, dass ihr Spiel auch auf verschiedener Hardware gut zur Geltung kommt. Deswegen gibt es eine reichhaltige Auswahl an verschiedenen Grafikmodi für euch. Hier seht ihr wie diese Modi aussehen:

Performance favorisiert – 1440-2160P bei max. 60 FPS

Performance favorisiert* + HFR – 1440P bei 60-120 FPS

Performance favorisiert* + HFR + VRR – 1440P bei 60-120 FPS

Qualität favorisiert – 2160P (native 4K**) bei max. 30 FPS

Qualität favorisiert* + HFR – 1800-2160P bei max. 40 FPS

Qualität favorisiert + HFR + VRR – 1800-2160P bei 40 FPS

*benötigt Fernseher mit kompatiblen HDMI 2.1, **benötigt 4k kompatiblen Bildschirm.

HFR steht in diesem Zusammenhang für High Frame Rate und VRR für Variable Refresh Rate. Bei den Performance HFR-Modi sind sogar Frame Rates von bis zu 120 FPS möglich. Im Vordergrund steht aber immer ein reibungsloses flüssiges Spielerlebnis.

Bei der PS4 müssen die Spieler*innen mit etwas Abstrichen leben. Hier kann maximal mit bis zu 30 FPS gezockt werden. Die Auswahlmöglichkeiten sind Folgende:

Performance favorisiert (nur PS4 Pro) – 1080-1656P bei 30 FPS

Qualität favorisiert (nur PS4 Pro) – 1440-1656P bei max. 30 FPS

Standard – 1080P bei max. 30 FPS

Seid ihr bereit für Ragnarök?