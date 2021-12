Game Awards 2021: Spiele-Neuheiten, Ankündigungen und Gerüchte im Überblick

Am Ende des Jahres werden wieder einmal die besten Spiele bei den Game Awards 2021 prämiert. Den Fans wird von Seiten der Veranstalter erneut eine spektakuläre Show mit zahlreichen Weltpremieren versprochen. Moderiert wird die Veranstaltung wie gewohnt von Geoff Keighley. Zudem gibt es bekannte Gesichter, die die Awards präsentieren werden, wie Publikumsliebling Keanu Reeves, Marvels Shang-Chi-Star Simu Liu und Regie-Legende Guillermo Del Toro.

Wann finden die Game Awards 2021 statt? Die Preisverleihung für die besten Spiele des Jahres findet am 10. Dezember um 2:00 Uhr deutscher Zeit statt.

Wo gibt es den Stream zu sehen? Wie jedes Jahr werden die Game Awards 2021 auf den unterschiedlichen Seiten gestreamt. Darunter ebenfalls YouTube und Twitch!

Game Awards 2021: Welche Games erwarten uns?

Im Rahmen der Preisverleihung für die Game Awards 2021 werden wieder zahlreiche spannende Ankündigungen und neues Material zu kommenden Spielehighlights erwartet. Wir stellen euch hier alle bislang bestätigten Games-Neuheiten vor und was wir sonst noch alles gerüchteweise im Rahmen der Veranstaltung erwarten dürfen.

The Last of Us

Ein Remake zum Zombie-Spielhit The Last of Us wurde bereits frühzeitig angekündigt, passend zur derzeit entstehenden Serien-Adaption der Reihe von Naughty Dog. So ist ein Remake für die PS5 geplant und soll laut Insidern weit mehr bieten als nur eine aufpolierte Grafik. Ob das Projekt bei den Game Awards 2021 gezeigt wird, konnte noch nicht bestätigt werden.

Zudem ist ein Multiplayer zu The Last of Us 2 als vermutlich eigenständiges Spiel in Arbeit, das schon eine Weile auf sich warten lässt. Einen Releasetermin dürfte so bald noch nicht geben, jedoch hoffen wir im Rahmen der Game Awards mehr Details zu erfahren.

The Last of Us 2: Multiplayer könnte Mikrotransaktionen enthalten

Zelda: Breath of the Wild 2

Ein weiterer heißer Kandidat für die Game Awards ist Zelda: Breath of the Wild 2. Gerüchten nach soll während der Veranstaltung neues Material vorgestellt werden. Ob es sich dabei um ein neues Gameplay oder vielleicht doch endlich der offiziellen Titel sein wird, bleibt abzuwarten.

Zelda: Breath of the Wild 2 – Trailer-Analyse – Himmelsruinen und Links neue Fähigkeiten

Hellblade 2

Laut dem Journalisten und Insider Jeff Grubb soll auch Senua’s Saga: Hellblade 2 wohl bei den Game Awards 2021 einen Auftritt erhalten. Eine offizielle Bestätigung seitens der Veranstalter gibt es für diese Aussage aktuell aber nicht. Das heiß erwarteten Action-Adventures verspricht den Spielern und Fans ein außergewöhnliche Wikinger-Setting. Ein erster Trailer ist schon vor zwei Jahren erschienen und sorgte für eine Menge Aufsehen – Zeit also, dass bald mal ein kurzes Update zum Game kommt, hoffentlich mit einem neuen Trailer.

Senua’s Saga: Hellblade 2 wird auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt

Der Herr der Ringe: Gollum

Bei einer der wenigen bereits bestätigten Games bei der Veranstaltung handelt es sich um das neue Stealth-Spiels im Der Herr der Ringe-Universum. Gollum musste bereits einige Male verschoben werden, doch nun soll es laut den Entwicklern (via Twitter) auf den Game Awards ein Update zum Release geben. Im Juli wurde ein erster langer Gameplay-Trailer den Fans vorgestellt.

The Lord of the Rings: Gollum – Trailer zeigt neues Gameplay, Gandalf & mehr

The Matrix Awakens: An Unreal Engine 5 Experience

Überraschend wurde vor wenigen Stunden ein neues interaktives Game zum neuen Matrix-Film angekündigt, dass bei den Game Awards von niemand Geringerem als Keanu Reeves und Carrie-Ann Moss persönlich vorgestellt wird. The Matrix Awakends von Warner Bros. und Epic Games ist schon jetzt im PlayStation-Store und auf Xbox vorbestellbar und erscheint demnächst für die PS5 und Xbox Series X/S. Eine PC Version soll noch folgen. Weitere Details mit einem ersten Teaser-Trailer findet ihr hier:

The Matrix Awakens: Echtzeit-Techdemo auf Basis der Unreal Engine 5 angekündigt, Preload gestartet

Weitere Games-Neuheiten und mögliche Ankündigungen

Neben den aufgeführten Spielen sind eine weitere neue Games für nächstes Jahr und darüber hinaus in Arbeit, die sicherlich auch im Rahmen der Game Awards 2021 mit neuen Trailern, Materialien und Ankündigungen vorgestellt werden. Erwartet werden Updates zu den folgenden Titeln:

Wie gewohnt werden wir von der Live-Veranstaltung berichten und euch hier auf PlayCentral über die Gewinner und Preisträger auf dem Laufenden halten. Natürlich erfahrt ihr auch hier als erstes über die Neuheiten für das Spieljahr 2022 und darüber hinaus.