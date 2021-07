The Lord of the Rings: Gollum – Trailer zeigt neues Gameplay, Gandalf & mehr

The Lord of the Rings: Gollum

The Lord of the Rings: Gollum erzählt die altbekannte Geschichte aus der Perspektive des innerlich zerrissenen Gollum. Wir steuern Sméagol selbst und schleichen uns in bester Stealth-Manier durch Tolkiens Mittelerde-Welt. Ein neues Video zeigt jetzt zum ersten Mal bekannte Gesichter wie Gandalf oder Thranduil, aber auch ein paar neue Gameplay-Szenen. Gollum: Neues Gameplay, Gandalf, Thranduil & mehr im Trailer Darum geht’s: In „The Lord of the Rings: Gollum“ steuern wir weder Frodo noch Aragorn oder andere Helden, sondern Gollum aka Sméagol. Der ist zwar nicht unbedingt der größte Sympathieträger, aber eine der zweifellos wichtigsten Figuren in J.R.R. Tolkiens „Der Herr der Ringe“-Saga. Gollum kennt alle, war schon fast überall und schleicht sich in der Regel selbst dort unentdeckt an, wo sich andere Charaktere gar nicht erst hintrauen. Klingt nach der perfekten Grundlage für ein Stealth-Spiel und genau das kommt da auf uns zu. Nintendo Switch kaufen (Amazon) Nintendo Switch kaufen (Saturn) Nintendo Switch kaufen (MediaM) Nintendo Switch kaufen (Otto.de) Neues Trailer-Interview: Im frisch veröffentlichten Mix aus Trailer und Interview erklärt uns Harald Riegler, Producer beim Entwicklerstudio Daedalic Entertainment, was uns eigentlich alles erwartet. Nebenbei sehen wir ein bisschen neues (Pre-Alpha-)Gameplay-Material, aber auch einige Szenen, die wir bereits in anderen Trailern zu Gesicht bekommen haben. Schaut euch das Ganze am Besten direkt selbst erst einmal an: Gollum schleicht und springt: Mit Gollum erwartet uns kein actiongeladenes Spiel voller Kämpfe oder Strategie. Stattdessen schleichen wir durch die Gegend, verstecken uns, lösen kleinere Rätsel und agieren allgemein aus den Schatten und dem Verborgenen heraus. Dabei müssen wir wohl auch jede Menge Hindernisse überwinden, durch Höhlen klettern und vieles mehr. Der Mix aus Parkour und Stealth könnte ein ziemlich spannender Ansatz sein und wirkt vielversprechend. So sieht Gandalf aus: Neben einigen bekannten Gegenden bekommen wir auch Orte zu Gesicht, die so noch nie zu sehen waren, aber aus den „Der Herr der Ringe“-Büchern bekannt sind. Dasselbe gilt auch für die Figuren. Der Trailer legt zum Beispiel großen Wert darauf, Charaktere wie Saurons Mund vorzustellen, der wirklich fies wirkt. Auch altbekannte Helden wie Gandalf erwarten uns im Gollum-Spiel und der Zauberer sieht wirklich genau so aus, wie er in den Büchern beschrieben wird. Wann genau „Der Herr der Ringe: Gollum“ erscheinen soll, wurde allerdings immer noch nicht verraten. Fest steht nur, dass es irgendwann im Herbst 2022 für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One und Nintendo Switch kommen soll. * Hinweis: Bei allen Links zu Onlineshops handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision – ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt. Danke für eure Unterstützung!

