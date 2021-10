Die Gerüchteküche brodelt: Belebt Konami Silent Hill mit Kojima, Metal Gear und Castlevania wieder?

Hideo Kojima in Cyberpunk 2077 © CD Projekt

Hideo Kojima in Cyberpunk 2077 © CD Projekt

Gerüchte gibt es in der Spielebranche immer wieder und viele von ihnen stellen sich im Nachhinein als falsch heraus, weswegen sich die meisten Spieler*innen schon gar keine Gedanken mehr über diese Form von Hörensagen machen. Doch wenn sowohl VGC als auch Eurogamer und Gematsu etwas aufgeschnappt haben wollen, ist das Interesse dennoch geweckt.

So nun der neueste Klatsch und Tratsch über den Videospiel-Publisher und -Entwickler Konami, die für einige der größten und erfolgreichsten IPs der Welt bekannt sind. Die drei oben genannten Branchenmagazine wollen herausgefunden haben, dass gleich drei Spielreihen von Konami kurz davor stehen, wiederbelebt zu werden.

Castlevania kehrt als Reimagining zurück

Um Castlevania ist es bereits seit relativ langer Zeit ziemlich still geworden. Der letzte Titel erschien 2014 unter dem Namen Castlevania: Lords of Shadow 2 für die Playstation 4, den PC und die Xbox 360. Außerdem gibt es natürlich noch die Netflix-Serie, die vor kurzem um eine vierte Staffel verlängert wurde.

Twitch will kleine Streams pushen, doch zu welchem Preis?

Hinzu kommt noch die Castlevania Advance Collection, die es euch ermöglicht, altbekannte Castlevania-Klassiker auf der Nintendo Switch zu zocken. Neue Spiele der Videospielreihe gibt es aber keine. Bis jetzt. Denn laut dem neuen Gerücht arbeitet Konami aktuell an einem so bezeichneten Reimagining der Castlevania-Reihe.

Dieses neue Spiel soll sich bei Konami selbst in der Entwicklung befinden, jedoch mit tatkräftiger Unterstützung von externen Studios. Was genau wir uns unter einem Reimagining vorstellen dürfen, ist bis jetzt noch nicht bekannt, Insider rechnen jedoch mit einer Neuauflage der altbewährten Titel, ähnlich wie es aktuell bei Dead Space der Fall ist.

© Konami

Metal Gear kehrt als Remake zurück

Eine weitere Spielreihe, um die es ziemlich ruhig geworden ist, ist Metal Gear. Doch auch hier gibt es nun tolle Neuigkeiten für Fans, denn laut der brodelnden Gerüchteküche arbeitet das Entwicklerstudio Virtuos momentan an einem Remake von Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Das Projekt befindet sich aber anscheinend noch in einem sehr frühen Stadium.

Zusätzlich will Konami wohl einige Remaster der originalen Metal-Gear-Reihe veröffentlichen, die dann für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen sollen. Ob hier ebenfalls wieder Virtuos mit anpacken wird, steht jedoch noch nicht fest oder ist noch nicht bekannt gegeben worden.

Tatsächlich sollte es vor einigen Jahren schon einmal eine Neuauflage von „Metal Gear Solid 3“ geben, damals noch mit Hilfe der Fox Engine. Doch die Idee wurde bereits kurz nach der Ankündigung wieder fallen gelassen, was nicht wenige Fans bitter enttäuscht hat.

Alan Wake Remastered: Wie man Gutes noch besser macht – TEST

Silent Hill von Kojima?

Die Geschichte zwischen Konami und Spieleentwickler Hideo Kojima ist nicht unbedingt eine sonderlich Fröhliche, doch wie es scheint, könnte die Partnerschaft zwischen den beiden einen zweiten Frühling erleben.

Die aktuellen Gerüchte besagen, dass Konami gerade an mehreren „Silent Hill“-Titeln arbeiten würde, die sich bei verschiedenen Entwicklern in der Mache befinden. Eines dieser Projekte soll wiederum in die Hände eines prominenten japanischen Entwicklerstudios gegeben worden sein und manch ein Insider möchte bereits wissen, dass es sich dabei um Kojima Productions handelt.

Leider gibt es zu diesem Thema aktuell noch keine weiteren Details, daher kann an dieser Stelle lediglich spekuliert werden. Wir wussten bereits, dass sich zwei neue Silent-Hill-Titel in der Umsetzung befinden, ob eines dieser Spiele tatsächlich bei Kojima gelandet ist, steht jedoch noch in den Sternen.