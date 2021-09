Dead Space-Remake: Grafischer Unterschied kein Vergleich zum Original

Im Rahmen eines Livestreams hat EA nun einen kleinen Einblick hinter die Kulissen gewährt. Die Motive Studios präsentieren ein paar sehr frühe Eindrücke zum Remake von Dead Space. Die wichtigsten Neuerungen, die in diesem Kontext besprochen werden, findet ihr hier in der übersichtlichen Zusammenfassung:

Dead Space-Remake: Diese 5 Neuerungen verändern das Spiel maßgeblich

Dead Space erhält gewaltiges, grafisches Update

Doch eine Sache sticht ganz besonders hervor und das ist ganz offensichtlich der gewaltige, grafische Sprung. Mittig im Video sehen wir ein Vergleichsbild, das uns die beiden Entwickler mit auf den Weg geben und das zeigt ganz wunderbar, wie lebendig die Umgebung im Remake nun wirkt.

Unser Aufenthalt mit der Hauptfigur Isaac Clarke auf der USG Ishimura wird uns in visueller Hinsicht wohl viel tiefer in den Bann ziehen können, als es ein „Dead Space“ im Jahre 2008 je konnte. Insbesondere durch solche Schaubilder wird ersichtlich, wie so ein Unterschied zwischen zwei Generationen aussehen kann. Es wirkt, als hätte die Ishimura eine eigene Seele.

Doch das erkennen wir nicht nur an dem Vergleichsbild, das neben der stimmigen Belichtung und dem Schattenspiel doch trotzdem relativ dunkel gehalten wurde. Schaut euch dieses Work-in-progress-Bild an:

Die mit Blut übersäten Gänge der USG Ishimura © EA

Doch nicht nur die Beleuchtung kann sich sehen lassen, auch die Nebeleffekte und die Detaildichte stellen ein ganz anderes Level im Vergleich zum Original dar:

© EA

„Dead Space“ ist in gewisser Weise also ein vollwertiges Remake, wenn wir überlegen, was sie noch so alles an Gedankengut einfließen lassen und umsetzen möchten. Und in vielerlei Hinsicht ist es auch eine Neuinterpretation. Obgleich der grundlegende Handlungsstrang nahe am Original verbleibt, werden so viele Neurungen verbaut, dass die Erfahrung, die wir schließlich mit dem Horrorspiel machen werden, sicherlich eine ganz andere werden könnte.

Wir sind auf jeden Fall gespannt, was die Entwickler*innen bei Motive Studios am Ende abliefern. „Dead Space“ erscheint für PS5, Xbox Series X/S und PC zu einem unbekannten Releasetermin in 2022.