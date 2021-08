Dead Space-Remake: Release schon im Herbst 2022?

Electronic Arts hat erst kürzlich ein vollwertiges Remake zum Horrorklassiker Dead Space angekündigt. Das wird von Grund auf neu konzipiert und produziert, während es sich an den Wurzeln des Originals in puncto Story und Atmosphäre festhält.

Das notorische „Dead Space“-Fürchten, das 2008 mit einer blechernen Sci-Fi-Schwere zu uns nach Hause kam, möchten uns die Verantwortlichen bei EA Motive noch einmal mit aller Kraft lehren. Den ersten Teaser haben wir euch hier noch einmal eingebunden:

Wann erscheint das Dead Space-Remake?

Offen blieb die Frage, wann das „Dead Space“-Remake das Licht der Welt erblicken würde. EA hat diesbezüglich noch keine offizielle Stellungnahme geteilt. Und doch gibt es jetzt ein kleines Update via VentureBeat, die auf einen Releasetermin im Herbst 2022 deuten.

Ist so ein Releasetermin realistisch? So ein Release in naher Zukunft wäre in jedem Fall überraschend, da wir bislang immerhin nicht mehr als einen kleinen Miniteaser spendiert bekamen. Deshalb gehen weite Teile der Gaming-Community aktuell davon aus, dass der Titel noch etwas länger in Produktion sein dürfte. So ein Releasetermin in etwa einem Jahr wäre dann doch schon sehr bemerkenswert.

Und dennoch: wäre es womöglich machbar, da zum Entwicklungsstand im Grunde nicht Genaues bekannt ist. Ein allzu umfangreiches Spiel hinsichtlich der Spielstunden wird es jedenfalls nicht.

Laut Bericht sei es der Plan des Publishers, „Dead Space“ im FY2023, also im Fiskaljahr 2023, zu veröffentlichen. Das beginnt am 1. April 2022 – im 2. Quartal des nächsten Jahres. Ab dann könnte das Spiel laut Grubb veröffentlicht werden, was ein Release im Herbst 2022 realistisch erschienen ließe.

Weiter heißt es, dass es noch in diesem Jahr mehr Material geben soll, das mit der Öffentlichkeit geteilt wird. Vielleicht gibt es also die eine oder andere Überraschung zum Jahresende, zum Beispiel könnten sie neues Material bei den The Game Awards veröffentlichen?

So oder so handelt es sich hier um eine unbestätigte Meldung. Ob die Quellen, die mit der Entwicklung des Spiels in Verbindung stehen sollen, recht behalten, wird sich erst noch zeigen müssen. Bis dahin bleiben wir vorsichtig optimistisch, dass es 2022 etwas werden könnte mit dem „Dead Space“-Remake.

An anderer Stelle wurde hingegen offiziell bestätigt, dass der ehemalige Director von Assassin’s Creed: Valhalla, Eric Baptizat, an Bord ist. Und wer noch so alles am Remake bastelt, erfahrt ihr hier:

