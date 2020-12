The Game Awards 2020: Livestream hier anschauen – Uhrzeit, Spiele & News

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag findet auch in diesem Jahr die Preisverleihung The Game Awards statt, die virtuell von Geoff Keighley moderiert wird. Doch in diesem Rahmen werden schon längt nicht mehr nur Preise für die besten Spiele vergeben. Schließlich nutzen Publisher und Entwickler die große Bühne gerne, um Neuigkeiten rund um ihre neuen Spiele zu verbreiten.

Wann finden die Game Awards 2020 statt? Termin & Uhrzeit

Die Game Awards 2020 starten in diesem Jahr am Freitag, den 11. Dezember 2020 um 0:30 Uhr mit der Preshow, ehe das eigentliche Rahmenprogramm eine halbe Stunde später startet:

Preshow: 0:30 Uhr deutscher Zeit

0:30 Uhr deutscher Zeit Game Awards 2020: 1.00 Uhr deutscher Zeit

Wo kann ich die Game Awards 2020 schauen?

Ihr könnt die Game Awards 2020 live in einem Stream mitverfolgen. Zwei der Plattformen, die das Event übertragen sind Twitch sowie YouTube. Insgesamt werden die Game Awards weltweit auf mehr als 45 Plattformen gezeigt. Wir haben für euch die offiziellen Kanäle im Folgenden aufgelistet:

Welche News werden bei den Game Awards 2020 erwartet?

Neben der Preisverleihung, die von einer ganzen Reihe an bekannten Persönlichkeiten aus, aber auch außerhalb der Branche, vergeben werden, sind bereits einige Informationen bekannt. Außerdem kursieren im Internet zahlreiche Gerüchte zu weiteren spannenden Ankündigungen.

Sony hat bereits eine offizielle Spieleenthüllung bei den Game Awards angedeutet. Alle Details dazu haben wir euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

Weiterhin wird es einen Special Look zu Dragon Age 4 geben. Was genau wir dabei zu erwarten haben, wurde bislang nicht verraten. Weitere News sind ein neues Spiel von Glen Schofield, dem Schöpfer der Dead Space-Reihe, die dritte Season zu Fall Guys, eine Ankündigung von „Crimson Desert“ und womöglich sogar ein erster Trailer zu dem Uncharted-Film mit Tom Holland, der bei der Preisverleihung zumindest als Gast dabei sein wird.