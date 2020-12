PlayStation teast Spielenthüllungen bei den The Game Awards an

© The Game Awards/Sony

© The Game Awards/Sony

Heute Nacht starten hierzulande die The Game Awards mit Moderator Geoff Keighley. Neben den namensgebenden Awards, die dabei an Spiele, Entwickler, Publisher und andere Branchengrößen verliehen werden, erfolgt dabei eine Reihe an Neuvorstellungen und Teaser künftiger Games.

Unter diesen Ankündigungen werden wohl auch Spiele für PS4 und PS5 vertreten sein. Zumindest hält Sony uns dazu an, heute unbedingt einzuschalten.

The Game Awards mit Ankündigung für PS5?

In einem Twitter-Post weist der offizielle PlayStation-Kanal noch einmal explizit auf die heutigen The Game Awards hin, die um 01:00 Uhr nachts deutscher Zeit starten.

Wer also direkt dabei sein möchte, wie die Knallertitel des Jahres 2020 ausgezeichnet und die möglichen zukünftigen Gewinner für das kommende Jahr angekündigt werden, sollte einschalten.

Tune into The Game Awards tomorrow at 4pm PT: https://t.co/Qz8tOySmFX pic.twitter.com/GcgrwCPSX8 — PlayStation (@PlayStation) December 9, 2020

Welche Spiele könnten bei den TGA angekündigt werden? Wirft man einen Blick auf die bisher angekündigten und lang spekulierten Games, die für PlayStation 5 erscheinen (könnten), stehen folgende Spiele auf der Liste möglicher neuer Informationen oder gänzlich neuen Bekanntmachungen:

Neues zu Dragon Age 4 wird bei den The Game Awards gezeigt

Alle angekündigten Games werden wohl Next-Gen-Titel sein, die für PS5 und gegebenenfalls auch für Xbox Series X/S erscheinen. Unsere Neugier können wir jedoch erst heute Nacht bei der Ausstrahlung der The Game Awards befriedigen.