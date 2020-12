Neues zu Dragon Age 4 wird bei den The Game Awards gezeigt

Fans von Dragon Age dürsten nach neuen Informationen zu The Dread Wolf Rises, dem vierten Teil der Rollenspiel-Saga. Glücklicherweise gibt es hierzu nun gute Neuigkeiten, denn wie Geoff Keighley bekannt gemacht hat, erhalten wir auf den diesjährigen The Game Awards einen weiteren Einblick in „Dragon Age 4“!

Neues zu Dragon Age 4 bei den The Game Awards

Nachdem die bisherigen Informationen eher spärlichen waren und der erste Behind the Scenes Teaser-Trailer nur erste Szenerien, Art Works und Kommentare der Entwickler enthielt, könnten wir auf den Game Awards endlich konkretere Blicke in den neuen DA-Teil erhalten.

Wie Moderator und TGA-Begründer Geoff Keighley auf Twitter mitteilte, soll uns zur Show am kommenden Donnerstag ein „Special Look“ auf „The Dread Wolf Rises“ erwarten:

Don't miss a special look at the next DRAGON AGE from @bioware during #TheGameAwards next Thursday. pic.twitter.com/zPKHWroH7i — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2020

Was wissen wir bislang über Dragon Age 4? Noch ist nicht viel über den neusten Teil der Reihe bekannt. Klar scheint jedoch wohl, dass wir es mit einer fantastischen Welt zu tun bekommen, das rote Lyrium erneut eine wichtige Rolle spielen und Solas, der Schattenwolf, nach dem DA4 benannt zu sein scheint, wieder auf der Bildfläche erscheinen wird.

Lead Writer Patrick Weekes hat sich außerdem wie folgt über das Spiel geäußert:

„Wir möchten eine Geschichte darüber erzählen, was passiert, wenn ihr keine Kraft mehr habt. Was passiert, wenn die Machthaber nicht bereit sind, die Probleme anzugehen.“

Mehr Infos könnten wir zu den The Game Awards 2020 am 10. Dezember 2020 erhalten. Ein Release-Datum scheint jedoch noch unwahrscheinlich, da sich „Dragon Age: The Dread Wolf Rises“ offenbar nach wie vor in einem frühen Entwicklungsstatus befindet.

