Biowares General Manager Casey Hudson und Dragon Age Executive Producer Mark Darrah haben überraschend das Entwicklerstudio verlassen. Damit verliert das Unternehmen zwei sehr wichtige Mitarbeiter.

Casey Hudson hat bisher nicht nur das Studio geleitet, er war auch für die Spiele der Mass Effect-Reihe verantwortlich und überwachte die Arbeiten am neusten Teil der Reihe. Mark Darrah dagegen leitete das Team, welches derzeit an Dragon Age 4 arbeitet. Er war seit der ersten Minute an am „Dragon Age“-Franchise beteiligt und hat es maßgeblich geprägt.

© BioWare

Dragon Age 4 und Mass Effect sollen nach wie vor erscheinen

Beide geben an, dass es eine sehr schwierige Entscheidung war, Bioware zu verlassen und dass sie schon gespannt darauf sind, welche Herausforderungen sie in Zukunft erwarten. Die Arbeiten an „Dragon Age: The Dread Wolf Rises“ sowie am neuen „Mass Effect“ sollen aber regulär weitergehen.

Die Leitung des Teams hinter „Dragon Age 4“ übernimmt jetzt Christian Dailey, während Senior Director of Development Operations Gary McKay übergangsweise die Leitung von Bioware übernimmt, bis ein Ersatz für Casey Hudson gefunden wurde.

Trotz des Weggangs der beiden wichtigen Bioware-Mitarbeiter müssen Fans wohl nicht befürchten, dass dies größere Auswirkungen auf die Entwicklung der kommenden Spiele hat.

Viel ist über die beiden Spiele bisher sowieso noch nicht bekannt. 2021 dürften wir aber vermurlich mehr erfahren, zumindest über „Dragon Age: The Dread Wolf Rises“.