Epic Games vs. Steam – Sweeney kritisiert Steams KI-Regeln scharf

In der jüngsten Diskussion um die Verwendung von KI in Videospielen hat Epic Games CEO Tim Sweeney deutliche Kritik an Valves AI-Richtlinien für die Plattform Steam geäußert. Sweeney stellte die Sinnhaftigkeit der Verpflichtung in Frage, die den Entwicklern vorschreibt, die Nutzung von KI-generierten Inhalten offenzulegen. Er argumentiert, dass diese Anforderung zunehmend irrelevant wird, da der Einsatz von generativer KI in der Spieleentwicklung immer mehr zunimmt.

Kritik an Valves KI-Richtlinie

Warum kritisiert Sweeney die AI-Richtlinien von Steam? Seit Januar 2024 verlangt Valve von Entwicklern, die Verwendung von KI in ihren Spielen offenzulegen. Diese Regelung wurde eingeführt, nachdem Berichte aufkamen, dass Spiele mit KI-generierten Inhalten von der Plattform verbannt wurden. In einer Stellungnahme erklärte Valve, dass diese Offenlegung ermöglicht, die Mehrheit der Spiele freizugeben, die auf generative KI zurückgreifen.

Sweeney argumentiert, dass diese Offenlegungspflicht in der heutigen Zeit, in der immer mehr Spieleentwickler auf KI setzen, an Bedeutung verliert. Er prognostiziert, dass bald fast alle Spiele auf Plattformen wie Steam und dem Epic Games Store ein „Made with AI“-Label benötigen werden.

Vergleich mit Shampoo-Marken

Wie reagiert die Community auf Sweeneys Kommentare? Sweeneys Bemerkung, dass die Offenlegung von KI-Nutzung genauso sinnvoll ist wie die Offenlegung der Shampoo-Marke von Entwicklern, traf auf gemischte Reaktionen. Einige Nutzer stimmten ihm zu, während andere darauf hinwiesen, dass die Auswirkungen von KI auf die Spieleentwicklung bedeutender sind als die Wahl des Shampoos.

Der Entwickler Thomas Bithell kritisierte Sweeneys Haltung scharf und bezeichnete die Unterstützung für generative KI als „traurig“. Er merkte an, dass der Einsatz von KI bei der Spieleentwicklung oft mit minderwertigen Titeln in Verbindung gebracht wird.

Die Zukunft der KI in der Spieleentwicklung

Wird sich die Nutzung von KI in der Spielebranche durchsetzen? Trotz der Kontroversen über den Einsatz von KI, wie sie im Fall von ARC Raiders aufkamen, scheint die Akzeptanz von KI in der Spieleentwicklung weiter zuzunehmen. Der Einsatz von KI könnte normalisiert werden, was möglicherweise zu einer Anpassung der Richtlinien von Plattformen wie Steam führen könnte.

Bereits jetzt kennzeichnet Steam Spiele mit den Labels „pre-generated“ und „live-generated“, abhängig davon, ob die KI-Inhalte vorab erstellt oder in Echtzeit generiert werden. Diese Klassifizierung umfasst nicht nur visuelle und musikalische Inhalte, sondern auch KI-generierten Code, der in der Spieleentwicklung weit verbreitet ist.

Der Einfluss von KI auf die Spieleindustrie

Welche Auswirkungen hat die KI auf die Spieleentwicklung? Laut einer Umfrage von Stack Overflow aus dem Jahr 2025 verwenden bereits 84% der Nutzer der Plattform KI-Tools oder planen, diese bald zu nutzen. Die Umfrage zeigt, dass professionelle Entwickler generell eine positivere Einstellung zu KI-Tools haben als Anfänger.

Während die Umfrage keine spezifischen Daten zur Nutzung von KI in der Spieleentwicklung liefert, deutet sie darauf hin, dass die aktuelle Kennzeichnung durch Steam möglicherweise nicht mehr zeitgemäß ist, da sie sowohl auf Code als auch auf Kunst gleichermaßen angewendet wird.

Was denkst du über die Verwendung von KI in Videospielen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!