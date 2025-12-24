Epic Games verschenkt The Callisto Protocol am 24. & 25. Dezember!

Der Epic Games Store überrascht zum Weihnachtsfest erneut mit einem hochkarätigen Gratis-Spiel. Am 24. Dezember 2025 wurde offiziell The Callisto Protocol als kostenloses Tagesangebot enthüllt. Das Survival-Horror-Spiel aus dem Jahr 2022 steht noch bis zum 25. Dezember 2025 um 17:00 Uhr deutscher Zeit zum kostenlosen Download bereit.

Bei dieser Aktion handelt es sich um die achte Enthüllung im Rahmen der großen Feiertags-Promotion des Epic Games Store, die am 11. Dezember 2025 startete. Seit dem 18. Dezember wird täglich ein neues Spiel kostenlos bereitgestellt. Mit The Callisto Protocol folgt nun ein weiterer AAA-Titel auf den vorherigen Höhepunkt Hogwarts Legacy, das eine Woche lang gratis angeboten wurde.

Was erwartet dich in The Callisto Protocol?

Worum geht es in The Callisto Protocol? Das Spiel ist ein storygetriebenes Survival-Horror-Erlebnis, das stark von der Dead-Space-Reihe inspiriert ist. Kein Wunder, denn der kreative Kopf hinter The Callisto Protocol ist Glen Schofield, der einst die Dead-Space-Reihe mitentwickelte.

Du schlüpfst in die Rolle von Jacob Lee, einem Frachtpiloten, der im Jahr 2320 auf dem Jupiter-Mond Callisto notlandet. Nach seiner Gefangennahme im Hochsicherheitsgefängnis Black Iron bricht eine mysteriöse Seuche aus, die Gefangene in blutrünstige Kreaturen verwandelt. Was als Fluchtversuch beginnt, entwickelt sich schnell zu einem blutigen Kampf ums Überleben in einer Welt voller tödlicher Geheimnisse.

Gameplay und Atmosphäre

Wie spielt sich The Callisto Protocol? Der Titel setzt auf eine Third-Person-Perspektive und bietet eine Mischung aus Nahkampf und Fernkampf. Ein zentrales Gameplay-Element ist das gezielte Ausschalten von Gegnern durch das Angreifen von Gliedmaßen und Tentakeln, bevor sie mutieren.

Das Gesundheits- und Ressourcenmanagement spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Waffenupgrades, begrenzte Munition und sammelbare Audiologs sorgen für zusätzliche Tiefe. Die intensive Atmosphäre wird durch hochwertige Grafik, dichte Soundkulisse und ein bedrückendes Sci-Fi-Setting unterstrichen.

Kritik und Bewertung

Wie wurde The Callisto Protocol bewertet? Trotz seines AAA-Anspruchs fiel das Echo der Kritik gemischt aus. Auf OpenCritic erreichte das Spiel einen Durchschnittswert von 67 Punkten, mit nur 41 % Empfehlung durch die Testredaktionen.

Lob gab es für die beeindruckende Präsentation und das atmosphärische Worldbuilding. Kritik hagelte es hingegen für das repetitive Kampfsystem, technische Probleme und eine wenig innovative Spielstruktur. Dennoch bleibt es ein spannender Titel für Fans des Genres – vor allem, wenn er kostenlos ist.

Ein Rückblick auf die bisherigen Gratis-Games

Welche Spiele gab es bisher kostenlos? Bis zum 24. Dezember 2025 wurden bereits acht Titel verschenkt. Hier ein Überblick:

Spiel Wert Free From Free Until OpenCritic-Score Hogwarts Legacy 59,99 € 11. Dez 18. Dez 84 Jotunnslayer: Hordes of Hel 14,99 € 18. Dez 19. Dez 79 Eternights 29,99 € 19. Dez 20. Dez 72 Blood West 24,99 € 20. Dez 21. Dez 81 Sorry We’re Closed 24,99 € 21. Dez 22. Dez 82 Paradise Killer 19,99 € 22. Dez 23. Dez 81 Bloodstained: Ritual of the Night 39,99 € 23. Dez 24. Dez 83 The Callisto Protocol 59,99 € 24. Dez 25. Dez 67

Der Ausblick auf die kommenden Mystery-Games

Was erwartet dich ab dem 25. Dezember? Die Feiertagsaktion geht weiter – noch sieben weitere Spiele folgen bis zum 1. Januar 2026. Die nächsten Titel bleiben vorerst geheim. Doch wenn sich die bisherigen Überraschungen als Maßstab nehmen lassen, könnten insbesondere die Spiele vom 25. und 31. Dezember besonders hochkarätig ausfallen.

Die tägliche Freischaltung erfolgt jeweils um 17:00 Uhr deutscher Zeit, wobei du nur 24 Stunden Zeit hast, das jeweilige Spiel deiner Bibliothek hinzuzufügen. Danach ist es dauerhaft in deinem Account verfügbar.

Lohnt sich der Download?

Warum solltest du The Callisto Protocol jetzt holen? Auch wenn das Spiel nicht perfekt ist, bietet es ein intensives Sci-Fi-Horrorerlebnis mit beeindruckender Präsentation. Als kostenloses Angebot ist es für Genre-Fans definitiv einen Blick wert – vor allem, wenn du Spiele wie Dead Space oder Resident Evil magst.

Falls du The Callisto Protocol bereits im August 2024 bei einer früheren Gratis-Aktion im Epic Games Store gesichert hast, wird dir das Spiel natürlich nicht erneut gutgeschrieben. Für alle anderen gilt: Schnell sein, bevor das nächste Mystery Game enthüllt wird!

Wie gefällt dir die diesjährige Gratisaktion von Epic Games? Hast du The Callisto Protocol schon ausprobiert oder wartest du auf ein anderes Highlight der Aktion? Schreib es in die Kommentare!