Entdecke die besten kostenlosen Spiele auf Steam 2025 – Spaß ohne Preis!

In der aktuellen wirtschaftlichen Lage müssen viele Gamer sorgfältig entscheiden, welche großen Spiele sie sich leisten können. Für viele bedeutet dies, nach kostenlosen Spielen zu suchen, um ihren Gaming-Bedarf zu decken. Doch nicht alle kostenlosen Spiele sind gleich, insbesondere wenn es um Mikrotransaktionen und Werbung geht. Wenn du nach guten, kostenlosen Spielen auf Steam suchst, die tatsächlich Spaß machen und viel Inhalt bieten, dann ist diese Liste für dich.

Vielfalt bei den besten kostenlosen Steam-Spielen 2025

Welche Spiele sind auf der Liste der besten kostenlosen Steam-Spiele 2025? Die Liste umfasst eine Vielzahl von Genres, um sicherzustellen, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist. Sie reicht von HoYoverse-inspirierten Spielen wie Wuthering Waves bis zu tiefgehenden RPGs wie Path of Exile. Die Spiele wurden basierend auf verschiedenen Faktoren ausgewählt, darunter die allgemeinen Steam-Bewertungen, die Anzahl der Bewertungen und eine gut gemischte Genre-Auswahl.

Wuthering Waves: Ein neuer Favorit

Was macht Wuthering Waves besonders? Dieses Einzelspieler-Action-RPG von Kuro Games hat ein einzigartiges Anime-Art-Design und bietet herausfordernde Kämpfe sowie eine eigene spannende Geschichte. Obwohl es noch nicht für Steam Deck verifiziert ist, zieht es aufgrund seines Erfolgs auf mobilen Geräten und der PS5-Version eine große Fangemeinde an.

Das Spiel spielt in einer futuristischen, post-apokalyptischen Welt namens Solaris-3, nachdem eine Katastrophe namens „The Lament“ die Menschheit dezimiert hat. Du steuerst den Protagonisten Rover, der nach einem tiefen Schlaf erwacht und die neue Welt erkundet.

Palia: Ein gemütliches Multiplayer-Erlebnis

Was können Spieler von Palia erwarten? Palia ist ein Multiplayer-Life/Farming-Sim, das auch für Solo-Spieler viel bietet. Neben dem Pflanzen und Erkunden kannst du dich auf eine gemütliche Multiplayer-Umgebung freuen. Das Spiel ist für verschiedene Plattformen erhältlich, darunter Nintendo Switch, PS5 und Xbox Series X|S, und unterstützt Cross-Play.

Spieler arbeiten daran, ein Mitglied des Kilima-Dorfes zu werden, indem sie Materialien sammeln und verarbeiten. Die Einführung neuer Regionen wie Elderwood erweitert die Erkundungs- und Handwerksmöglichkeiten des Spiels.

Yu-Gi-Oh! Duel Links: Zeit für ein Duell!

Warum ist Yu-Gi-Oh! Duel Links ein Muss für Fans? Dieses Online-Kartenspiel bietet sowohl Singleplayer- als auch Multiplayer-Komponenten und ermöglicht es dir, gegen ikonische Charaktere wie Yugi und Kaiba zu kämpfen. Mit der originalen Stimmenbesetzung aus dem Anime ist es ein Muss für jeden Yu-Gi-Oh! Fan.

Das Spiel verwendet das „Speed Duel“-Format mit modifizierten Regeln und bietet einzigartige Herausforderungen für alle Duellanten.

Star Wars: The Old Republic – Ein galaktisches Abenteuer

Warum sollten Star Wars-Fans dieses Spiel ausprobieren? Als MMORPG bietet Star Wars: The Old Republic eine tiefgehende Geschichte in einer weit entfernten Galaxie. Du kannst deinen eigenen Sith oder Jedi anpassen und in einer offenen Welt Abenteuer erleben.

Das Spiel erhält regelmäßige Inhaltsupdates, sodass dir nie die Beschäftigung ausgeht. Es bietet eine einzigartige Mischung aus Story, Gameplay und Star Wars-Flair.

The Sims 4: Dein virtuelles Leben

Was macht Die Sims 4 so beliebt? Als einer der bekanntesten Life-Sims bietet Die Sims 4 eine Fülle an Inhalten im kostenlosen Basisspiel. Es erhält regelmäßig Updates und bietet viele Möglichkeiten, deine eigene Geschichte zu gestalten.

Obwohl viele Erweiterungen und DLCs kostenpflichtig sind, gibt es genug kostenlose Inhalte, um deine Sims in einer dynamischen Welt zu beschäftigen.

Path of Exile: Ein episches RPG-Erlebnis

Was macht Path of Exile zu einem großartigen kostenlosen RPG? Als Action-RPG bietet es ein fesselndes Dungeon-Crawling-Erlebnis mit regelmäßigen Updates. Trotz der Veröffentlichung von Path of Exile 2 bleibt das Originalspiel kostenlos und beliebt.

Die Spieler können aus sieben Charakterklassen wählen und sich durch eine dunkle Fantasy-Welt kämpfen, die von alten Göttern beherrscht wird.

Marvel Rivals: Heldenhafte Schlachten

Warum ist Marvel Rivals ein Hit? Dieses Third-Person-Hero-Shooter-Spiel bietet schnelles PvP-Gameplay mit ikonischen Marvel-Charakteren. Es unterstützt Cross-Play und bietet spannende Schlachten in einer zerstörbaren Umgebung.

Das Spiel bietet verschiedene Modi und ist eines der beliebtesten kostenlosen Spiele auf Steam.

Unturned: Überleben in der Zombie-Apokalypse

Was macht Unturned zu einem interessanten Überlebensspiel? In diesem Multiplayer-Survival-Spiel kämpfst du mit Freunden gegen Zombies. Es bietet zahlreiche Spielmodi und ist bekannt für seinen Minecraft-ähnlichen Grafikstil.

Das Spiel unterstützt die Steam-Workshop-Integration, sodass du benutzerdefinierte Inhalte hinzufügen kannst, um das Erlebnis zu erweitern.

Warframe: Ein lohnendes Looter-Shooter-Erlebnis

Warum ist Warframe immer noch so populär? Warframe bietet ein actiongeladenes Looter-Shooter-Erlebnis mit einer soliden Story. Es ist bekannt für seine regelmäßigen Updates und die Möglichkeit, Inhalte kostenlos zu verdienen.

Spieler können sowohl Solo- als auch Multiplayer-Inhalte genießen und sich durch die einzigartige Kombination aus Schießen, Nahkampf und Parkour fortbewegen.

Dota 2: Ein Klassiker unter den MOBAs

Warum ist Dota 2 ein Muss für MOBA-Fans? Als eines der beliebtesten Free-to-Play-MOBAs bietet Dota 2 ein tiefes und herausforderndes Gameplay. Es ist bekannt für seine umfangreiche eSport-Szene und bleibt ein Favorit unter den Spielern.

Mit einer Vielzahl von Helden und regelmäßigen Updates sorgt es für ein frisches Spielerlebnis.

Was denkst du über diese Auswahl an kostenlosen Spielen? Teile deine Meinung in den Kommentaren!