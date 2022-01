Fans von Son-Goku & Co. können sich aktuell nicht beklagen: In Japan steht Dragon Ball Super: Super Hero quasi schon in den Startlöchern und auch der Dragon Ball Super-Manga wird auf absehbare Zeit fortgesetzt werden. Darüber hinaus könnte es jedoch sein, dass dieses Jahr noch mehr zum Franchise veröffentlicht werden wird.

Dragon Ball Super: Könnte die Anime-Serie 2022 zurückkehren?

Anfang Januar wandte sich Akio Iyoku, der Executive Producer des kommenden Anime-Kinofilms und Oberhaupt des Dragon Ball Room, in einem kurzen Video auf der offiziellen Website der Marke (via Dragon Ball Super France), an die Fans. Darin versichert er zunächst, alle Beteiligten würden derzeit hart daran arbeiten, den Film fertigzustellen. Besonders hervor hebt er die Animationen, mit der vor allem Mangaka Akira Toriyama „sehr zufrieden“ sei.

Besonders interessant ist jedoch der Satz, den Iyoku kurz darauf sagt, denn wie er ausführt, bestünde „die Möglichkeit, dass dieses Jahr noch etwas anderes als der Film kommt.“ Was das genau sein könnte, verriet er jedoch nicht. Dafür hofft er, dass die „Dragon Ball“-Community „ein weiteres großartiges Jahr“ erleben werde.

Es dauerte nach diesen Äußerungen nicht lange, bis Fans in den sozialen Netzwerken munter drauf los spekulierten, um was für ein Projekt, das der Executive Producer andeutete, es sich handeln könnte. Denkbar wäre ein Comeback der „Dragon Ball Super“-Anime-Serie. Diese gipfelte bekanntlich Ende März 2018 in ihrem großen Finale. Die Geschichte wurde anschließend im Kinofilm „Dragon Ball Super: Broly“ sowie der offiziellen Manga-Reihe fortgeführt.

Könnte die „Dragon Ball Super“-Anime-Serie 2022 zurückkehren? © Bird Studio / Shueisha, Toei Animation

Bereits seit Jahren ranken sich zahlreiche Gerüchte um eine Rückkehr der Anime-Serie, was wenig verwunderlich ist, schließlich gehört das Franchise noch immer zu den umsatzstärksten der Branche. Darüber hinaus würde es inzwischen sicherlich auch genügend Material geben, das der Anime adaptieren könnte, etwa den Galactic Patrol Prisoner-Arc sowie den aktuell noch laufenden Granolah the Survivor-Arc im Manga. Angeblich soll Toei Animation bereits seit geraumer Zeit an einem TV-Comeback arbeiten, auch wenn offiziell bisher noch nichts bestätigt wurde.

Deshalb dürfte es also auch weiterhin spannend bleiben, wie sich die kommenden Monate entwickeln. Womöglich enthüllen die Verantwortlichen nach dem Kinostart von „Dragon Ball Super: Super Hero“, der am 22. April 2022 in Japan anläuft, weitere Details zu diesem ominösen neuen Projekt.