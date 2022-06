Diablo Immortal: Den Sandstein-Golem finden, so beschwört ihr den Weltenboss (Lösung)

Wer sich traut, den Scharen der Hölle zu trotzen und ihre Schergen zu vernichten, bekommt es in dem Action-Adventure Diablo Immortal mit vielen grauenerregenden Kreaturen zu tun, die euch schlaflose Nächte bereiten können. Dazu gehören in erster Linie die mächtigen Weltenbosse, die nur in großen Gruppen besiegt werden können.

Zu diesen fürchterlichen Gestalten aus tausend und einem Alptraum gehört auch ein Monster, das als Sandstein-Golem bekannt ist. Wer diese Monstrosität besiegen will, muss den gleichen Ort aufsuchen, an welchem ihr euch auch der Flickwerk-Hydra entgegenstellen könnt. Wo genau das ist und wie ihr den Golem beschwört, verraten wir euch in diesem Guide.

Diablo Immortal: Sandstein-Golem finden und beschwören, so geht’s

Bevor ihr überhaupt daran denken könnt, euch mit einem Wesen anzulegen, das als Weltenboss fürs Endgame geschaffen wurde, muss euer Charakter Level 60 erreicht haben. Außerdem müsst ihr bereits den Schwierigkeitsgrad Hölle 1 aktiviert haben, ansonsten lässt sich weder der Golem noch die Hydra blicken.

Habt ihr diesen Fortschritt in „Diablo Immortal“ jedoch bereits erreicht, führt euer Weg euch in ein Gebiet, das als Zoltun Kulls Archiv (Library of Zoltun Kulle) bekannt ist. Der Ort wird von euch im Verlauf der Kampagne sowieso aufgesucht, ihr müsst also nicht erst großartig danach suchen. Was ihr jedoch suchen müsst, sind die Verlorenen Seiten.

Diese Items, die im Original Lost Pages heißen, sind überall auf dem Boden des Archivs verstreut und spawnen jedes Mal zufällig, euch bleibt also nichts anderes übrig, als die Augen offen zu halten und jeden Winkel des Gebiets zu erkunden. Das geht natürlich auch in der Gruppe, falls ihr euch Zeit und Mühe sparen wollt.

Erst wenn ihr fünf von diesen Seiten gefunden habt, erhaltet ihr einen neuen Gegenstand. Nämlich den Portalfolianten, ein Buch, das es euch ermöglicht, irgendwo in dem Archiv ein Portal zu öffnen. Dieses Portal führt entweder in einen Mini-Dungeon, bekannt als Kulls Versteckte Kammer, oder beschwört einen der beiden Weltenbosse, Flickwerk-Hydra oder Sandstein-Golem.

Erreicht mit eurem Charakter mindestens Level 60 und aktiviert den Schwierigkeitsgrad Hölle 1

und aktiviert den Begebt euch in das Gebiet Zoltun Kulls Archiv

Sammelt in dem Archiv fünf Verschollene Seiten und erschafft dadurch einen Portalfolianten

und erschafft dadurch einen Benutzt den Folianten und erschafft damit ein Portal, entweder in eine Versteckte Kammer oder zu einem mächtigen Weltenboss

Egal wohin euer Portal nun führt, ob ihr einen Mini-Dungeon betreten oder gegen einen Weltenboss kämpfen könnt, ihr habt circa zwei Minuten Zeit, diesen Ort zu erreichen. Bei den Bossen befinden sich meist aber sowieso reichlich andere Spieler*innen, die darauf warten, ein solches Geschöpf legen zu können.

Schließlich handelt es sich bei einer solchen Beschwörung um ein Event, über das jeder andere Kämpfer und jede andere Kämpferin im Gebiet benachrichtigt wird. Kein Wunder, schließlich haben nur große Gruppen echte Chancen gegen eine Kreatur wie die Hydra und der Loot ist gigantisch, weswegen sich jeder ein Stück vom Kuchen sichern will.

Die Hydra spawnt übrigens im Westen des Gebiets, während der Sandstein-Golem im Norden auftauchen wird. Wer sich in dem Archiv aber bereits auskennt, was nach der Suche nach den Verlorenen Seiten sehr wahrscheinlich ist, dürfte beide Orte aber problemlos in unter zwei Minuten erreichen können.

Solltet ihr dennoch einmal das Pech haben, dass sich nur wenige andere Spieler*innen an dem Ort befinden und ihr habt selbst keine Gruppe, die groß genug ist, um dem Golem Paroli zu bieten, dann wartet einfach ab. Es kommen in Diablo Immortal schließlich regelmäßig tapfere Held*innen vorbei, um sich mit dem Weltenboss anzulegen, stoßt in dem Fall also einfach dazu.

Sollte auch Abwarten nicht helfen, könnt ihr immer noch nach einer Gruppe im Chat suchen. Normalerweise lassen sich zu jeder Tageszeit Krieger*innen finden, die darauf brennen, einen solch anspruchsvollen Gegner herauszufordern.