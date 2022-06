Diablo Immortal: Hydra finden, so beschwört ihr den Weltenboss (Lösung)

©Blizzard Entertainment, Inc.

So wie es sich für ein Spiel im Diablo-Universum gehört, bietet auch Diablo Immortal eine Vielzahl an schrecklichen Kreaturen aus der Hölle, die nicht nur furchterregend aussehen, sondern auch beängstigend stark sind. Und die Stärksten unter ihnen sind die sogenannten Weltenbosse, mächtige Monster, die euch einiges abverlangen werden.

Eine dieser gottlosen Kreationen ist eine Hydra, die im Original als Fleshcraft Hydra (Flickwerk-Hydra) bekannt ist und sie befindet sich am gleichen Ort wie der Weltenboss Sandstone Golem (Sandstein-Golem). Wo genau das ist, wie ihr dort die Hydra und den Golem beschwören könnt und was ihr sonst noch zu diesem Thema wissen müsst, verraten wir euch in diesem Guide.

Diablo Immortal: Fleshcraft Hydra finden und beschwören, so geht’s

Ihr seid also der Meinung, ihr könnt euch bereits mit einem Weltenboss in „Diablo Immortal“ anlegen und habt es nun auf die Hydra oder den Golem abgesehen? Und ihr habt entsprechend schon Level 60 und den Schwierigkeitsgrad Hölle 1 erreicht?

Dann müsst ihr erst einmal das Gebiet Zoltun Kulls Archiv (Library of Zoltun Kulle) betreten, ein Ort, den ihr im Verlauf der Kampagne sowieso erkunden müsst. Und hier müsst ihr schließlich unter die Sammler gehen.

Denn um sowohl die Flickwerk-Hydra als auch den Sandstein-Golem zu beschwören, benötigt ihr im Vorfeld fünf Verschollene Seiten (Lost Pages), die überall in dem Archiv verstreut auf dem Boden liegen, jedoch zufällig gespawnt werden. Euch bleibt also nichts anderes übrig, als jede Ecke zu untersuchen und aufmerksam nach den Seiten Ausschau zu halten.

Habt ihr fünf dieser Seiten gesammelt, erschafft ihr auf diese Weise einen Folianten, der dazu in der Lage ist, ein Portal zu öffnen. Tut ihr dies, erscheint per Zufall entweder ein Portal in eine von Kulls Versteckten Kammern oder eine mächtige Kreatur erscheint, wozu auch die Weltenbosse Flickwerk-Hydra und Sandstein-Golem gehören können.

Erreicht mindestens Level 60 auf dem Schwierigkeitsgrad Hölle 1

auf dem Erreicht Zoltun Kulls Archiv

Sammelt fünf Verschollene Seiten , um einen Portalfolianten zu erschaffen

, um einen zu erschaffen Benutzt den Folianten, um entweder ein Portal in eine von Kulls Versteckten Kammern zu öffnen oder eine mächtige Kreatur zu beschwören

Diese Versteckten Kammern von Kull sind im Grunde kleine Mini-Dungeons, die ihr für Gold und Loot abschließen könnt. Doch mit etwas Glück beschwört ihr stattdessen die Hydra oder den Golem. Sobald ihr den Folianten verwendet habt, öffnet sich per Zufall ein solches Portal und ihr habt knapp zwei Minute Zeit, diesen Durchgang zu erreichen.

Andere Spieler*innen in dem Gebiet werden ebenfalls über das Event informiert, schließlich handelt es sich bei den beiden Wesen um Weltenbosse, die von jedem attackiert werden können, um sich einen Anteil an dem wahnwitzig vielen Loot zu sichern. Außerdem dürfte es gar nicht möglich sein, diese Gegner in kleinen Gruppen zu überwältigen.

Der Golem spawnt übrigens im Norden des Gebiets, während ihr die Flickwerk-Hydra in einer kleinen Arena im Westen aufsuchen könnt, im Nest der Hydra, unweit von dem hiesigen Wegpunkt. Wer sich in dem Archiv schon auskennt, sollte beide Orte problemlos in unter zwei Minuten erreichen können, um sich dem entsprechenden Weltenboss zu stellen.

Macht euch aber keine Sorgen, in der Regel befinden sich sehr viele Spieler*innen bei den Spawnpunkten der Hydra und des Golems, ihr müsst also so oder so nicht alleine kämpfen und braucht auch nicht im Chat nach einer Gruppe suchen, stattdessen sucht ihr den entsprechenden Ort einfach auf, wartet auf die Beschwörung und haut drauf los.

Solltet ihr dennoch zu wenige Kämpfer*innen vor Ort haben, wartet einfach einen Moment ab oder versucht es am nächsten Tag noch einmal. Es dauert nie sonderlich lange, bis eine wackere Truppe auf den Plan tritt, die den Weltenbossen Flickwerk-Hydra und Sandstein-Golem in Diablo Immortal Paroli bieten wollen.