Dead Island 2: Komplettlösung & Guides mit Tipps zum Action-Rollenspiel

Das Open-World-Spiel Dead Island 2 spielt in Los Angeles und San Francisco nur wenige Monate nach den Ereignissen von Dead Island und Dead Island Riptide. Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten haben den gesamten US-Bundesstaat von Kalifornien aufgrund eines großen Zombie-Ausbruchs zu einer Quarantäne-Sperrzone erklärt.

In dieses Szenario springt ihr als Spieler herein, der gebissen, infiziert, aber immun inmitten dieser höllischen Version von LA (oder kurz HELL-A) lebt. Es gilt die Wahrheit hinter dem Epidemieausbruch aufzudecken und herauszufinden, wer – oder was – man selbst überhaupt ist.

In „Dead Island 2“ erwarten euch zahlreiche, ganz unterschiedliche Waffen, ein Crafting-System, um diese zu modifizieren und somit in Elementarwaffen zu verwandeln und ein ganzer Packen an Nebenmissionen, die von euch völlig optional erledigt werden können. Damit ihr in dem Open-World-Spiel nicht die Übersicht verliert, versorgen wir euch in den folgenden Zeilen mit zahlreichen Tipps und Tricks rund um „Dead Island 2“.

Komplettlösung zu Dead Island 2 – Alle Hilfen und Lösungen

Hinweis: Diese Komplettlösung wird regelmäßig durch neue Tipps, Tricks und Guides erweitert. Schaut gerne wieder vorbei!

Gut zu wissen:

Sammelgegenstände:

Wie fällt die Spielzeit von Dead Island 2 aus?

In einem Interview haben die zuständigen Entwickler über die ungefähre Spielzeit von „Dead Island 2“ gesprochen. Laut Adam Duckett, Gamedesigner bei Deep Silver, dürften Spieler*innen rund 20 Stunden benötigen, um den Open-World-Titel durchzuspielen.

Weitere Infos rund um die Spielzeit und den Wiederspielwert des Titel haben wir euch in diesem separaten Beitrag zusammengefasst.

Wo kann ich Dead Island 2 kaufen?

„Dead Island 2“ könnt ihr euch bei den verschiedenen Händlern wie Otto, MediaMarkt, Saturn und Otto als physische Edition für PS4, PS5 und Xbox Series X|S kaufen oder als digitale Version im Store von Sony, Xbox und Steam herunterladen.

Weitere Infos rund um das Thema Preorder findet ihr in unserem separaten Preorder-Guide.

Das erwartet euch in Dead Island 2

„Dead Island 2“ ist ein Action-Rollenspiel, das von Dambuster Studios entwickelt und von Deep Silver veröffentlicht wird. Bei dem Titel handelt es sich um den Nachfolger von Dead Island und Dead Island Riptide. Das Action-Rollenspiel spielt in einer offenen Welt, die an Kalifornien angesiedelt ist. Im Fokus steht natürlich weiterhin der Kampf gegen eine Zombie-Apokalypse.

In „Dead Island 2“ könnt ihr aus verschiedenen Klassen wählen und euren Charakter weiterentwickeln, indem ihr seine Fähigkeiten und Attribute verbessert. Außerdem könnt ihr Waffen sowie Ausrüstung herstellen und gegen die verschiedenen Arten von Zombies kämpfen.

Der Titel bietet eine Einzelspieler-Kampagne sowie einen Mehrspieler-Modus, in dem bis zu vier Spieler*innen zusammenarbeiten können. Es gibt außerdem einen PvP-Modus, in dem Spieler gegeneinander antreten können.