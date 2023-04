Dead Island 2 Crossplay und Koop: Alle Infos zum Multiplayer

Nach jahrelangen Zweifeln erscheint der Zombie-Slasher Dead Island 2 tatsächlich am 21. April für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Dieses Mal verschlägt es die Untoten nach Hollywood, wo sie das vermeintliche Villen-Paradies in die Hölle auf Erden verwandeln.

Wie schon im Vorgänger könnt ihr das fröhliche Zombiegemetzel alleine angehen, den meisten Spaß werdet ihr aber wahrscheinlich im Multiplayer mit anderen Spieler*innen haben. Wir haben für euch alle Infos zum Koop-Modus und Crossplay zusammengefasst. Wenn ihr wissen wollt, wie lange die Spielzeit des Action-Titels ausfällt, haben wir ebenfalls den passenden Artikel für euch.

Crossplay in Dead Island 2

Zuerst die schlechte Nachricht: „Dead Island 2“ bietet kein plattformübergreifendes Crossplay. Wenn eure Freund*innen also auf einer anderen Plattform unterwegs seid als ihr, könnt ihr nicht gemeinsam auf Zombiejagd gehen.

Innerhalb einer Plattform sind die verschiedenen Generationen allerdings verbunden. Spieler*innen auf PS4 können also mit anderen auf PS5 spielen und das gleiche gilt auch für Xbox One und Xbox Series X/S. Cross-Save gibt es übrigens ebenfalls nicht. Euer Spielstand ist also an die Plattform gebunden, auf der ihr ihn angelegt habt.

© Deep Silver / Dambuster Studio

Dead Island 2 Koop: Alle Infos

Wenn ihr euch für eine PLattform entschieden habt, könnt ihr euch mit bis zu zwei anderen Spieler*innen zusammenschließen und so ein Team aus maximal drei Zombie-Jägern bilden. „Dead Island 2“ bietet zum Release insgesamt sechs verschiedene Charaktere, die alle mit einzigartigen Fähigkeiten und Persönlichkeit ausgesattet sind.

Ihr könnt euer Team also unterschiedlich aufbauen und so verschiedene Spielstile verbinden oder euch als Gruppe spezialisieren. Ob es nach dem Release neue Figuren geben soll, ist bisher nicht bekannt.

