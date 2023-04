Wo ist der Ziegenstall Hauptschlüssel in Dead Island 2? (Fundort)

In Dead Island 2 müsst ihr nicht nur unzählige Zombies zurück unter die Erde bringen, ihr werdet auch dazu verdonnert, eine beeindruckende Zahl an Schlüsseln zu sammeln, um wirklich jeden Winkel von Hell-A erkunden zu können. Dazu gehört natürlich auch der Ziegenstall Hauptschlüssel, der einigen Spieler*innen Kopfzerbrechen bereitet.

Da zu Beginn eurer Reise kaum gesagt werden kann, wo man diesen Schlüssel findet und es zudem in der dazugehörigen Quest auch noch einen bekannten Bug gibt, der das Auffinden des Items unmöglich macht, haben wir für euch diesen Guide zusammengestellt, in welchem wir euch ganz genau verraten, wie ihr das begehrte Objekt in die Finger kriegt.

Dead Island 2: So findet ihr den Ziegenstall Hauptschlüssel

Bereits im ersten Bezirk von Dead Island 2, Bel-Air, könnt ihr so einige Geheimnisse aufdecken, mächtige Waffen finden und versteckte Vorratsräume plündern. Doch ein Ort biedert sich euch quasi an, erkundet zu werden, der dazugehörige Schlüssel kann aber weit und breit nicht gefunden werden. Wir sprechen natürlich vom Ziegenstall.

Diese Villa im Südosten der Map ist das Zuhause von Streamer*innen gewesen, die nun als Untote die Gegend unsicher machen. Was für euch aber auch bedeutet, dass ihr deren Kram einsammeln könnt, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. Nur das Schlafzimmer im Obergeschoss lässt sich ohne den Ziegenstall Hauptschlüssel nicht öffnen.

Wie bei den meisten anderen verschlossenen Türen, Kisten, Geldkassetten und Truhen auch, müsst ihr erst den passenden Zombie finden, der den gesuchten Schlüssel bei sich trägt. Diese besonderen Zombies erkennt ihr an ihrem speziellen Namen und sie halten sich meist in der Nähe des Objekts eurer Begierde auf. So auch der Untote, den ihr nun sucht.

Ziegenstall-Jamie, so die Bezeichnung des Läufers, den ihr aktuell auf der Abschussliste habt, erscheint aber nicht wie die meisten seiner Kollegen zufällig an einem bestimmten Ort, sondern erst, wenn ihr die Neben-Quest Leibliches Wohl begonnen habt. Diese optionale Aufgabe erhaltet ihr von dem NPC Curtis, aber nur unter zwei Bedingungen:

Schließt in Bel-Air die Neben-Quest Höllischer Partyspaß ab

ab Ihr habt die Haupt-Quest Klempner der Tiefe abgeschlossen

© Deep Silver/Dambuster Studios

Dead Island 2: Leibliches Wohl abschließen und Ziegenstall Hauptschlüssel finden

Habt ihr diesen Fortschritt in „Dead Island 2″ erreicht, sucht noch einmal die Villa von Emma in Bel-Air auf. Curtis, der noch immer unten, beim Hintereingang der Villa sitzt, hat nun die Neben-Quest Leibliches Wohl für euch parat, deren Verlauf ihr soweit folgt, bis ihr teuren Wein aus dem Ziegenstall mitgehen lassen sollt.

Habt ihr die kostbare Flasche aus dem Weinraum entnommen, wird sich Curtis noch einmal melden und euch darum bitten, ebenfalls ein paar teure Zigarren zu besorgen. Dummerweise liegen diese kostbaren Qualmstängel im Hauptschlafzimmer der Villa und ohne den Ziegenstall Hauptschlüssel kommt ihr da nicht rein.

Lest nun erst einmal die Notiz auf der Kommode, direkt gegenüber von dem Weinraum, und ihr bringt auf diese Weise in Erfahrung, dass ein Mann namens Jamie den Hauptschlüssel bei sich trägt und dieser vor seinem Tod zur Bowlingbahn gehen wollte. Also nichts wie hinterher, die Treppen runter und an den Billardtischen vorbei.

Hier, auf der Bowlingbahn, sollte der Zombie Ziegenstall-Jamie auftauchen, den ihr nun nur noch umkloppen müsst, woraufhin die wandelnde Leiche den gesuchten Schlüssel fallen lässt. Damit könnt ihr schließlich das Hauptschlafzimmer im obersten Stockwerk öffnen und euch an den Schätzen erfreuen, die ihr dort finden könnt.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Dead Island 2: Bug – Ziegenstall-Jamie taucht nicht auf, was nun?

Leider ist diese Neben-Quest nicht frei von Fehlern und es gibt einen bekannten Bug, der euren Spielspaß deutlich trüben können. Es ist nämlich möglich, dass der gesuchte Zombie, Jamie, nicht auf der Bowlingbahn auftaucht. Da er nicht zufällig spawnt, so wie seine untoten Kameraden, welche die Schlüssel für die Geldkassetten bei sich tragen, handelt es sich hierbei um einen Bug.

Zum Glück könnt ihr dieses Problem aber relativ einfach selber lösen, nämlich, indem ihr das Spiel beendet und einfach noch mal neu startet. Nun müsst ihr zwar die ganzen Zombies im Ziegenstall ein weiteres Mal erledigen, dafür sollte Jamie nun wie gedacht an seinem angestammten Platz auftauchen, bereit, von euch verdroschen zu werden, was euch schließlich den Ziegenstall Hauptschlüssel einbringt.