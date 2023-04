Der Anfang: Sammlerstücke in Dead Island 2 – Fundorte aller Aufzeichnungen

In dem Horrorspiel Dead Island 2 könnt ihr eine Vielzahl an Aufzeichnungen finden, die als Sammlerstücke bezeichnet werden. In diesem Guide verraten wir euch die Fundorte aller Sammlerstücke der Kategorie Der Anfang, die überall in den zehn Bezirken des Spiels versteckt liegen und teilweise nur unter besonderen Bedingungen gefunden werden können.

Der Anfang in Dead Island 2: Alle Sammlerstücke und wo ihr die Aufzeichnungen findet

Wer in Dead Island 2 100% erreichen möchte, muss die Augen stets offen halten und einige Orte müssen zudem zwei- bis sogar dreimal abgeklappert werden, um wirklich jede Notiz, jedes Schriftstück und jede Aufzeichnung finden zu können. Das bedeutet natürlich eine Menge Arbeit, kostet ordentlich Zeit und manchmal sogar Nerven.

Aber zu eurem Glück müsst ihr euch gar nicht damit rumschlagen, jedes Collectable selbst zu finden, denn genau den Job haben wir euch bereits mit Freuden abgenommen. Hier findet ihr nun also alle Sammlerstücke, die zur Kategorie: Der Anfang gehören. Die Sammlerstücke werden in 5 Unterkategorien eingeteilt und können wie folgt gefunden werden.

Der Anfang in Dead Island 2: Alle 13 Aufzeichnungen – Tag 1

Diese Sammlerstücke berichten euch davon, wie es am ersten Tag nachd em Ausbruchd er Seuche in L.A. Ausgesehen hat. Welche Geschichten die Überlebenden und Toten zu erzählen haben und welche schrecken sie erleben mussten. Diese Collectables können an den unterschiedlichsten Orten gefunden werden, bleibt beim Erkunden also immer aufmerksam.

01 – Emmas Notiz

Befindet sich im Hauptschlafzimmer von Emmas Villa, also dem ersten Safe House in dem Spiel. Sucht im angrenzenden begehbaren Kleiderschrank nach dieser Notiz.

02 – Dieses krasse Gerücht wirst du nicht glauben

Befindet sich im Ziegenstall in Bel-Air, also der Villa im Südosten des Bezirks. Sucht den Streamingraum im Südosten auf und tretet die Glastür ein, um euch Zutritt zu verschaffen.

03 – Der möge jetzt sprechen

Kann im Bezirk Halperin Hotel gefunden werden, auf einem der Tische bei der kleinen Kapelle. Ihr kommt hier während eurer Suche nach dem Major sowieso vorbei, da könnt ihr das Schriftstück gleich mitgehen lassen.

04 – Heisse Füsse

Kann ebenfalls im Bezirk Halperin Hotel gefunden werden und zwar in Raum 304, den ihr auf eurer Suche nach dem Major automatisch über Raum 302 betretet, kurz nachdem ihr wieder aus dem Lüftungsschacht gekrochen seid.

05 – #Spacefox2250 Live Feed

Dieses Sammlerstück aus der Kategorie Der Anfang: Tag 1 kann im Bezirk Monarch Studios gefunden werden. Sucht im Eingangsbereich der Studios die Meet-Cute-Corner auf und untersucht dort die Tische bei dem Space Fox 2250 Event.

06 – Haarscharf

Um dieses Schriftstück zu finden, müsst ihr den Bezirk Venice Beach aufsuchen. Am nordwestlichen Ende der Verkaufsmeile, kurz vor dem Evakuierungspunkt, findet ihr das Geschäft Fatburg und auf dem Tisch davor liegt dieses Collectable.

07 – Gewichtheben

Venice Beach: Sucht das Gebiet auf, wo das Strongmen-Turnier stattgefunden hat. Auf der Karte ist der Ort leicht an dem Symbol von einem Männchen zu erkennen, dass Hanteln über den Kopf hebt. Diese Sprachnachricht liegt auf einer Militärkiste.

08 – Das war ein Fehler

Der Pier: habt ihr diesen Bezirk freigeschaltet, sucht weit im Norden, auf der kleinen Verkaufsmeile, das Geschäft Luigi’s Pizzeria auf. Hier gibt es zwar einen Alarm und einen Zombie auf dem Klo, dafür findet ihr auf den Toiletten aber auch dieses Sammlerstück in „Dead Island 2″.

09 – Luft ablassen

Genau wie Eintrag #8 in Der Anfang: Tag 1 könnt ihr auch Eintrag #9 am Pier finden. Links von dem Haupteingang zum Vergnügungsbereich könnt ihr durch einen Container laufen, wodurch ihr Prestons Safe und diese Aufzeichnung findet.

Von diesem Schild aus geht es nach links.

10 – Scamper der Delfin

Am Pier: Lauft zu dem mittleren der drei Zugänge, die vom Strand auf den Pier führen. Unter den Treppen, ihr erkennt den richtigen Ort an den gelben Schildern, lauft ihr unter das Pier und haltet euch links, wo ihr den Zugang zum Lagerraum des Aquariums findet. Am Ende des Gangs könnt ihr einige Bretter zerstören, um einen geheimen Raum freizulegen.

13 – Colts Schwanengesang

Wahrscheinlich die erste Aufzeichnung, die ihr in „Dead Island 2″ finden werdet. Befindet sich in Colts Villa in Bel-Air, zwischen Bett und Wand im Panic Room. Diesen Ort müsst ihr während der Haupt-Quest Emma, verzweifelt gesucht aufsuchen, nehmt das Demoband also gleich mit.

Der Anfang in Dead Island 2: Alle 4 Aufzeichnungen – Eindämmung

Ihr wollt wissen, wie die Überlebenden versucht haben, die Zombieseuche einzudämmen? Dann solltet ihr diese Sammlerstücke suchen, die ebenfalls zur Kategorie Der Anfang gehören und ebenfalls überall in den 10 Bezirken verstreut liegen. Nutzt diesen Guide, damit ihr nicht selbst in jede Ecke gucken und unter jedes Bett blicken müsst. Das spart Zeit und Nerven.

01 – Auf Nummer Sicher

Hängt an einer Wand beim Pool des Hasperin Hotels. Dies ist der Ort, den ihr während eurer Suche nach dem Major aufsuchen müsst und es ist auch der Platz, wo ihr im Verlauf einer Neben-Quest noch einmal hingeschickt werdet.

02 – Schluss mit lustig

Kann ebenfalls im Halperin Hotel gefunden werden und zwar in Raum 307, also dem Zimmer, wo ihr den Major findet. Oder, na, ja, eher, was von dem Major noch übrig ist. Die Notiz liegt auf einem der Tische im hinteren Bereich.

03 – Gleich zurück

Begebt euch im Bezirk Ocean Avenue auf den Venture Walk. Auf der linken Seite, weit südlich der Straße, steht eine Tür offen. Geht ins Innere und ihr lauft direkt auf dieses Sammlerstück zu.

Der Anfang in Dead Island 2: Alle 3 Aufzeichnungen – Liebe Moms

Rührende Briefe an Mütter und letzte Gedanken vor dem Tod. Wer diese schwermütigen Sammlerstücke in „Dead Island 2″ lesen möchte, muss genau dreimal sehr gut hinschauen oder später zurückkehren und das übersehene Schriftstück im Nachhinein mitnehmen. Damit ihr euch die Lauferei sparen könnt, findet ihr hier eine Liste mit allen drei Fundorten.

01 – Liebe Moms

Befindet sich im Halperin Hotel. Sucht den eingestürzten Schriftzug des Hotels auf, an welchem ihr während der Haupt-Quest vorbeilaufen müsst. Doch statt links durch den Zaun zu laufen und damit der Markierung zu folgen, lauft ihr in die Sackgasse nach rechts und findet diesen Eintrag der Kategorie Der Anfang: Liebe Moms.

02 – Der Drecksjob

Ebenfalls im Bezirk Halperin Hotel zu finden und zwar im westlichen Außenbereich des Hotels. Auf dem Weg zum Pool kommt ihr an sehr vielen Leichensäcken vorbei, genau dort, auf dem Boden, liegt diese Notiz, die ihr euch natürlich gleich einsteckt.

03 – Am Boden zerstört

Kann in dem Bezirk Beverly Hills gefunden werden. Sucht die Villa im Zentrum auf, wo sich allerlei Forschungsequipment und Chemiefässer befinden. Im Erdgeschoss, nahe der kleinen Serverfarm, steht ein Kühlschrank offen und an dessen Tür hängt dieses Sammlerstück.

Der Anfang in Dead Island 2: Alle 9 Aufzeichnungen – Nur raus hier

Kaum jemand genießt das Leben in Hell-A, schließlich läuft man ständig Gefahr, von Untoten gefressen und selbst zum Schlurfer zu werden. Wie stark die Überlebenden diesen Ort verlassen wollen, könnt ihr mit den Collectables der Kategorie Der Anfang: Nur raus hier in Erfahrung bringen. Wo ihr alle 9 Sammlerstücke findet, verraten wir euch natürlich wie folgt.

01 – Andere Arrangements

Zu finden auf der Ostseite von Emmas Villa in Bel-Air. Sucht den Tennisplatz auf und nehmt die Sonnenliegen in der Nähe genauer unter die Lupe, um diesen Eintrag glitzern zu sehen. Schnappt ihn euch und setzt euer Abenteuer fort.

02 – Kinderbriefe

Ein weiteres Schriftstück zum Sammeln, das sich im Bezirk Halperin Hotel befindet. Direkt auf dem Platz vor dem Hotel, also in der Evakuierungszone, stehen mehrere Pavillons und dort, auf einem der Tische, liegt diese begehrte Item.

03 – Bericht über Vorfall im Ausnahmezustand

Kann in Beverly Hills gefunden werden. Sucht das nördliche Ende der Straße ganz im Westen auf und lauft bis zur Sackgasse. neben einer Militärkiste, zwischen allerlei Autos und Müll, werdet ihr schließlich fündig.

04 – Vorzugsevakuierung

Von Mikes Haus in Beverly Hill aus geht es nach Westen, immer der Straße folgend. So gelangt ihr zu einigen brennenden Fahrzeugen. Geht an diesen vorbei und nähert euch dem Feuerwehrauto, um dieses Sammlerstück der Kategorie Der Anfang: Nur raus hier zu finden.

06 – Plauderstunde

Begebt euch im Süden von Beverly Hills zu dem Zonenausgang, der in die Monarch Studios führt. Hier habt ihr es zwar mit einigen Soldaten im Flecktarn zu tun, dafür findet ihr auf einer der Militärkisten aber auch die gesuchte Notiz.

07 – Panne

Im Südosten von Venice Beach zu finden. Sucht die Sprachnachricht an der Stelle, wo ein rotes Auto gegen den Zaun gekracht ist. Ihr erkennt die Stelle auf eurer Map daran, dass dort eine blaue Krabbe abgebildet wird.

08 – Achtung, Rutschgefahr

Kann auf dem Pier im gleichnamigen Bezirk gefunden werden. Kurz vor dem Arcadegeschäft Funland befindet sich eine nicht begehbare Burger-66-Filiale. Genau gegenüber von diesem Geschäft, vor einem aufgebrochenen Rollladen, liegt dieses Sammlerstück auf dem Boden.

Der Anfang in Dead Island 2: Alle 9 Aufzeichnungen – Zombies, echt jetzt?!

Nun, wen wirklich einmal Zombies über die Menschheit herfallen, könnten wir das Szenario wohl auch kaum glauben. Nicht verwunderlich also, dass die NPCs in „Dead Island 2″ ebenfalls Probleme damit hatten, sich diesem Schicksal zu stellen. Wollt ihr wissen, wie die Überlebenden auf die Seuche reagiert haben, sucht diese Collectables der Kategorie Der Anfang: Zombies, echt jetzt?!

01 – Nur ein Streich

Liegt in Bel-Air, nämlich im Hauptschlafzimmer des Ziegenstalls, das ihr nur mit dem Ziegenstall-Hauptschlüssel betreten könnt. Diesen Schlüssel erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Neben-Quest Leibliches Wohl, vorher ist diese Notiz für euch unerreichbar.

02 – Red Spider

Auf dem Platz vor dem Halperin Hotel, am südlichen Ende der Lacuna Av, steht nahe der eingestürzten Straße eine Parkbank und auf eben dieser Bank sitzt nicht nur ein Zombie, sondern liegt auch dieses Sammlerstück.

03 – Aktualisierter Sicherheitsleitfaden

Auch dieser Eintrag befindet sich in dem Bezirk Halperin Hotel. In einem der Sicherheitshäuschen werdet ihr fündig, stellt nur sicher, dass ihr zuerst die Alarmanlage zerstört, bevor ihr die beiden Magnetschlösser kaputt macht, um euch Zutritt zu verschaffen.

04 – Das scharlachrote Penthouse

Um diese Notiz finden zu können, müsst ihr das Haus der Großwildjägerin in Beverly Hills betreten können, was erst im Verlauf der Haupt-Quest Keinkopfzombie in „Dead Island 2″ möglich ist. Das Collectable liegt im ersten Stockwerk auf einer Kommode.

05 – Um Schnurrhaaresbreite

Ihr erhaltet diesen Eintrag, wenn ihr mit dem Mikrofon im Hauptschlafzimmer des Ziegenstalls interagiert. Da ihr dafür den Ziegenstall-Hauptschlüssel benötigt, müsst ihr die Neben-Quest Leibliches Wohl verfolgen, vorher bekommt ihr den Schlüssel nämlich nicht.

06 – In diesen Zeiten der Prüfung

Kann während der Haupt-Quest Der Rote Nebel gefunden werden, kurz nachdem ihr das Herz der Finsternis in der Kanalisation von Brentwood hinter euch gelassen habt. Ihr erreicht einen kleinen Kontrollraum mit einer Werkbank und im angrenzenden Raum liegt dieses Item.

07 – Frisch geliefert

Kann ebenfalls in der Kanalisation von Brentwood gefunden werden. Kurz nachdem ihr Raserei freigeschaltet habt, solltet ihr die Leiche neben dem eingestürzten Tunnel untersuchen, der laut Map zum Ocean Drive führen würde.

09 – Schrecken der Tiefe

Kann in Venice Beach gefunden werden. Sucht den Strand im Westen auf, direkt am Meer, auf halber Höhe zwischen den beiden Häuschen der Rettungsschwimmer*innen, liegt eine Leiche bei einem Surfbrett und genau dort liegt diese Nachricht der Kategorie Der Anfang: Zombies, echt jetzt!?

10 – Pattons Reich

Begebt euch nach Ocean Avenue und sucht nördlich vom Serling Hotel den Bereich auf, wo die Straße eingestürzt ist. Dort könnt ihr etwas weiter nördlich die Kanalisation finden und in einer der Sackgassen liegt dieses Schriftstück.

11 – Hinweis an alle Mitarbeiter

Im Keller vom Serling Hotel im Bezirk Ocean Avenue. Der Bereich kann frühstens während der Haupt-Quest Klempner der Tiefe aufgesucht werden, da ihr den entsprechenden Schlüssel benötigt. Das Sammlerstück liegt in dem kleinen Lagerraum südöstlich vom Hausmeisterraum.

12 – Tod der Romantik

Noch ein weiterer Eintrag, der in der Ocean Avenue gefunden werden kann. Begebt euch in den nordwestlichsten Zipfel der Avenue und seht euch im Bereich des Cafés um, auf einem der Tische liegt diese Sprachnachricht.

