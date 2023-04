Wo ist die Blue Crab Lager Schlüsselkarte in Dead Island 2? (Lösung)

In Dead Island 2 gibt es viele Orte, die ihr nicht von Anfang an erkunden könnt, doch zum Glück regelt sich das Problem meist im Verlauf der Haupt-Quest von alleine. Außer bei einigen Ausnahmen, zu denen auch die Blue Crab Lager Schlüsselkarte in Venice Beach gehört. Wie ihr die entsprechende Tür letztendlich öffnen könnt, verraten wir euch in diesem Guide.

Dead Island 2: Fundort der Blue Crab Lager Schlüsselkarte

Euch ist sicher schon aufgefallen, dass es in Dead Island 2 eine Vielzahl an Schlüsseln und Schlüsselkarten gibt. Die meisten Items dieser Art tragen Zombies mit speziellem Namen und manche werden euch sogar von Auftraggeber*innen in die Hände gedrückt, sobald ihr eine bestimmte Quest annehmt. Manchmal ist es aber etwas komplizierter.

Beispielsweise wenn es um Curtis‘ Garagenschlüssel geht oder dem Ziegenstall-Hauptschlüssel, die manchen Spieler*innen schon reichlich Zeit und Nerven gekostet haben. Dazu gesellt sich die Blue Crab Lager Schlüsselkarte, von der ihr wahrscheinlich das erste Mal hören werdet, sobald ihr das Safe House in Venice Beach erreicht habt.

Dort, im Blue Crab Grill, gibt es unweit der Schnellreise-Karte nämlich eine Lagertür, die mit einer Notiz des Händlers/Auftraggebers Kai versehen ist. Dieser möchte darüber informiert werden, wenn irgendwer die Schlüsselkarte entdeckt hat und da schließen sich viele Zombie-Schlächter*innen an, denn nicht wenige wollen unbedingt wissen, was hinter der Tür auf sie wartet.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Lasst euch in diesem Bereich direkt ernüchtern, denn ihr braucht keine exquisite Waffe oder einen Bauplan erwarten, stattdessen befindet sich hinter der verschlossenen Tür in der Blue Crab Bar tatsächlich nur ein einfacher Lagerraum, in welchem einige mehr oder weniger seltene Herstellungskomponente und mehrere Medikits liegen.

Praktisch ist der Zugang zu diesem Bereich aber dennoch, denn so könnt ihr euch regelmäßig mit dem Nötigsten eindecken, wann immer ihr in diesem Safe House Rast einlegt oder die Schnellreisefunktion nutzt. Aber natürlich müsst ihr dafür die erwähnte Blue Crab Lager Schlüsselkarte erst finden und das kann für manch einen etwas frustrierend sein.

Vielleicht habt ihr euch nämlich bereits im Untergeschoss des Blue Crab Grill umgesehen und im Aufenthaltsraum der Mitarbeiter*innen und in den Toilettenräumen nicht viel mehr gefunden, als ein paar irrelevante Items und Schmierereien an den Wänden. In diesem Fall habt ihr den Bereich wohl vor Abschluss der Haupt-Quest Der Drachentöter inspiziert.

In dem Fall findet ihr nämlich tatsächlich nichts von Wert in den Kellerräumen. Anders sieht die Sache aber aus, wenn ihr euren ersten Inferno-Malmer erledigt, die entsprechende Mission abgeschlossen und den Bezirk mindestens einmal verlassen oder neu geladen habt. Kehrt nun noch einmal in das Untergeschoss von diesem Safe House zurück.

© Deep Silver/Dambuster Studios

In dem kleinen Pausenraum seht ihr nun die geköpfte Leiche mit den unflätigen Schmierereien an der Wand und genau dort sollte die Blue Crab Lager Schlüsselkarte liegen. Ist dem nicht der Fall, kehrt nach einer weiteren abgeschlossenen Haupt-Quest zurück. Einige Spieler*innen haben davon berichtet, dass der Fehler sich so beheben ließ.

Nun habt ihr Zugriff auf den Lagerraum und könnt, wann immer ihr hier vorbeikommt, euren Vorrat aufstocken. Kai müsst ihr im übrigen nichts von eurem Fund sagen. Nicht, dass das überhaupt möglich wäre, anscheinend hat der gute Mann das Thema in der Zombieapokalypse ein wenig vergessen. Wer kann es ihm übel nehmen?

Solltet ihr ansonsten noch Probleme in „Dead island 2“ haben, ihr sucht bestimmte Sammlerstücke oder einen besonderen Bauplan, dann schaut doch mal in unsere Übersicht aller Guides zu dem Horrorspiel: Dead Island 2: Komplettlösung & Guides mit Tipps zum Action-Rollenspiel. Solltet ihr abseits dieser Guides noch Fragen haben, lasst es uns in den Kommentaren wissen.