Dead Island 2: Wo finde ich Curtis Garagenschlüssel? (Fundort)

In Dead Island 2 gibt es so einige Schlüssel zu finden, die ihr benötigt, um wirklich jede Ecke und jeden Winkel in Hell-A absuchen und alle Schätze finden zu können. Einer davon ist Curtis Garagenschlüssel, der die Tür zu Curtis‘ Garage in Bel-Air öffnen kann. Doch wo findet man diesen Schlüssel und warum suchen so viele Spieler*innen danach?

Dead Island 2: So findet ihr Curtis Garagenschlüssel

Bereits im ersten Bezirk dieses Horrorspiels findet ihr allerlei verschlossene Truhen und unzugängliche Bereiche, die einen bestimmten Schlüssel erfordern. Meistens ist die Lösung für das Problem selbsterklärend oder wird euch im Verlauf einer Neben- oder sogar in der Haupt-Quest auf einem Silbertablett serviert, aber gerade in Bel-Air gibt es zwei Ausnahmen.

Zum einen hätten wir da den Ziegenstall-Hauptschlüssel, der bereits manch einen Schlächter/eine Schächterin in den Wahnsinn getrieben hat, obwohl er letztendlich ziemlich leicht zu erlangen ist. Und zum anderen gibt es Curtis Garagenschlüssel, der selbst im Endgame einfach nicht auftauchen will, egal wie brav ihr überall sucht und wie viele Missionen ihr erledigt.

Das erste Mal wird euch die Garage neben Curtis‘ Villa wahrscheinlich während der Sekundärmission Höllischer Partyspaß ins Auge fallen, der ersten Neben-Quest in Dead Island 2, die ihr bereits sehr früh im Spiel angehen könnt. Einige Spieler*innen hoffen, den Schlüssel am Ende vielleicht als Belohnung zu erhalten oder in der Villa zu finden.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Ist aber nicht. Selbst später, wenn Curtis euch die Nachfolgequest anvertraut, erhaltet ihr keinen Hinweis auf Curtis Garagenschlüssel. Und die Antwort darauf, warum ihr den Schlüssel nicht finden könnt, ist so einfach wie frustrierend: er befindet sich nämlich in der Garage selbst. Klingt komisch, vielleicht sogar doof, ist aber so.

Einige Bereiche in „Dead Island 2“ wollen den Eindruck erwecken, dass sie besondere Schätze beherbergen, die ihr erst spät erreichen könnt, und locken dabei mit sichtbaren Bauplänen oder speziellen Waffen. Aber in Wirklichkeit könnt ihr sie sofort betreten, wenn ihr denn wisst, wonach ihr suchen müsst. So auch in diesem Fall.

Statt alle 10 Bezirke dieser von Zombies verseuchten Welt abzugrasen, reicht es aus, sich den Bereich rund um die Garage herum einmal ordentlich anzusehen. Bei den Autos, welche direkt vor den Garagentoren parken, könnt ihr an der Wand einen kleinen Knopf entdecken, der vor allen Dingen in der Nacht nur schwer auszumachen ist.

Betätigt ihr diesen Knopf, öffnet sich das Garagentor und ihr könnt eintreten. Im Inneren müsst ihr nun nur noch unter dem Gerümpel hindurchkriechen und schon erreicht ihr den Bereich mit der Werkbank, in welchem sich ebenfalls die Blaupause für einen Waffen-Vorteil und natürlich Curtis Garagenschlüssel befindet.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Manchmal kann es eben so einfach sein. Genauso ist es beispielsweise mit der Suchmeldung-Quest Mein Postbote war ein Zombie, die es euch auf den ersten Blick ordentlich schwer macht, den Postboten zu finden, doch wenn man erst einmal weiß, was das Spiel eigentlich zu sagen versucht, ist es plötzlich doch ganz leicht.

Solltet ihr noch andere Probleme haben, ihr könnt gewisse Sammlerstücke, Schlüssel oder Baupläne nicht finden und sucht nun nach Hilfe, dann schaut doch einfach mal in unsere Komplettlösung rein: Dead Island 2: Komplettlösung & Guides mit Tipps zum Action-Rollenspiel. Dort solltet ihr auf so ziemlich alle Probleme eine Lösung finden.

Habt ihr abseits davon noch Fragen oder kommt an einer bestimmten Stelle einfach nicht weiter, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen und wir versuchen, euch so schnell und so gut wie nur möglich unter die Arme zu greifen. So wird eure zeit in Hell-A nur für die Zombies zur Hölle, während ihr zum Meisterschlächter aller Klassen werdet.