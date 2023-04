Sonderlieferung in Dead Island 2: Mein Postbote war ein Zombie – So findet ihr den Schlüssel des Postboten

In Dead Island 2 könnt ihr jede Menge verschlossene Behälter finden, die im Spiel selbst als Geldkassetten bezeichnet werden. Auch wenn diese Bezeichnung selten wirklich korrekt ist, können wir über diesen Umstand doch leicht hinwegblicken, schließlich halten diese Kisten, Koffer und Spinde seltene Waffen und Baupläne für uns parat.

Um sie zu erreichen, müssen wir aber stets den Zombie finden, der den dazugehörigen Schlüssel mit sich herum trägt, da bildet auch die Kiste Sonderlieferung keine Ausnahme, die ihr bereits ziemlich früh in Bel-Air auffinden könnt. Doch diese Geldkassette ist an eine kleine Quest gebunden, die auf den Namen Mein Postbote war ein Zombie hört.

In diesem Guide erklären wir euch ganz genau, was ihr tun müsst, um diese Suchmeldung zu starten, welche Bedingungen daran geknüpft sind, die Quest erfolgreich abschließen zu können, und wo ihr schließlich Wayne der Postbote findet, einen Kotzbrocken, der den begehrten Schlüssel des Postboten in den Taschen hat.

Sonderlieferung in Dead Island 2: Den Zombie Wayne und Schlüssel des Postboten finden, so geht’s

Wer sich aufmerksam überall in Dead Island 2 umsieht, findet immer wieder verschlossene Behälter, die sich nur mit dem korrekten Schlüssel öffnen lassen. Wie zum Beispiel die blaue Kiste mit der Bezeichnung Sonderlieferung, die auf dem Alpine Drive gefunden werden kann. Die Kiste steht neben einem Postwagen, direkt vor Curtis Sinclairs‘ Villa.

Um die seltene Waffe zu bekommen, die in dieser Kiste liegt, müsst ihr laut Angabe den Schlüssel des Postboten finden, was aber gar nicht so einfach ist, denn niemand verrät euch, wo ihr das Item suchen sollt. Doch es gibt Hinweise. Schaut links von der Kiste auf den Boden und ihr findet das Sammlerstück Unterschrift erforderlich.

Diese Notiz verrät euch, dass Wayne der Postbote den gesuchten Schlüssel besitzt, zudem könnt ihr hier nachlesen, welche Lieferadressen der Mann vor seinem Tod noch abklappern musste. Habt ihr die Notiz gelesen, wird automatisch die Suchmeldung-Quest Mein Postbote war ein Zombie ausgelöst, die von euch verlangt, die angegebenen Adressen aufzusuchen.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Denn nur wenn ihr alle drei Orte gefunden und dort mit den Paketen des Postboten interagiert habt, taucht Wayne persönlich auf und kann von euch erledigt werden. Dies ist aber erst dann möglich, wenn ihr den Zombietyp Kotzbrocken bereits freigeschaltet habt, was erst am Ende eurer Abenteuer in den Monacrh Studios möglich ist.

Bevor ihr die Haupt-Quest Auf der Suche nach dem verlorenen Mike nicht abgeschlossen habt, könnt ihr die Notiz neben der Sonderlieferung nicht finden, ihr könnt nicht mit den Paketen interagieren und selbstverständlich könnt ihr so auch nicht Wayne begegnen und ihm den Schlüssel des Postboten abnehmen.

Mr. & Mrs. Doe : Nördlich von Sinclairs‘ Villa beziehungsweise südlich des westlichen Zonenausgangs befindet sich der Zugang zu einer nicht begehbaren Villa und ein Sicherungskasten. Leicht zu erkennen an den explosiven Fässern und den hochrangigen Zombies. Interagiert mit den Paketen vor dem Eingangstor.

: Nördlich von Sinclairs‘ Villa beziehungsweise südlich des westlichen Zonenausgangs befindet sich der Zugang zu einer nicht begehbaren Villa und ein Sicherungskasten. Leicht zu erkennen an den explosiven Fässern und den hochrangigen Zombies. Interagiert mit den Paketen vor dem Eingangstor. Tao, c/o Der Ziegenstall : Den Ziegenstall kennt ihr ja sicherlich schon, also die Villa im Südosten von Bel-Air. Direkt vor dem Haupteingang stehen weitere Pakete, mit denen ihr interagieren müsst, um Wayne zu finden.

: Den Ziegenstall kennt ihr ja sicherlich schon, also die Villa im Südosten von Bel-Air. Direkt vor dem Haupteingang stehen weitere Pakete, mit denen ihr interagieren müsst, um Wayne zu finden. Colt Swanson: Ja, der in der Notiz erwähnte Alpine Drive verläuft im Osten des Bezirks, doch macht er im Norden, außerhalb eurer Karte, einen Bogen nach Westen und führt direkt zu der Villa, die ihr zu Beginn eures Abenteuers, also während der Haupt-Quest Emma, verzweifelt gesucht, erkundet habt: das Zuhause von Colt Swanson.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Um die Pakete in Swansons Villa zu finden, müsst ihr das Anwesen über den Zugang an der Access Road 781 betreten und euch dann zu der Garage durchkämpfen. Unweit eures Startpunkts stehen die letzten Pakete von Wayne und wenn ihr mit ihnen interagiert, wird der widerliche Zombie auftauchen und euch attackieren.

Kein schöner Gegner und damit auch kein schöner Kampf, doch die Mühe lohnt sich, denn seiner Leiche könnt ihr den Schlüssel des Postboten abnehmen, wodurch es euch nun endlich möglich ist, die Sonderlieferung zu öffnen. So erhaltet ihr eine einzigartige Waffe, die euch sicherlich noch gute Dienste leisten wird.