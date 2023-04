Dead Island 2: So schließt ihr jede Suchmeldung ab und findet die dazugehörigen Sammlerstücke (Lösung)

Wer in Dead Island 2 überleben will, braucht nicht nur die Fähigkeiten eines Schlächters, sondern auch die Waffen. Und die mitunter besten Waffen in dem Horrorspiel bekommt ihr über so bezeichnete Suchmeldungen beziehungsweise Suchmeldung-Quests. Einzelne Personen müssen gefunden werden, meist von ihrem Schicksal erlöst, dafür gibt es ne dicke Belohnung.

Doch bevor ihr diese Belohnungen, beinahe immer eine seltene oder sogar einzigartige Waffe, in den Händen halten könnt, müsst ihr ein paar Voraussetzungen erfüllen. Wie diese aussehen, welche Suchmeldungen es gibt und wo ihr die dazugehörigen Sammlerstücke findet, verraten wir euch in diesem Guide, wo wir ebenfalls auflösen, wo ihr euren Schatz findet.

Dead Island 2: Alle Suchmeldungen und ihre Sammlerstücke (Lösung)

Die Suchmeldungen beziehungsweise Suchmeldung-Quests in Dead island 2 laufen beinahe immer nach dem gleichen Prinzip ab: Ihr findet eine Notiz oder eine andere Form von Aufzeichnung, welche die Questreihe startet. Danach müsst ihr mehrere Sammlerstücke finden, die euch oft zu einem Zombie führen, der einen einzigartigen Namen trägt.

Diese besonderen Untoten sind selten wirklich stärker als andere Vertreter ihres Typs, dafür lassen sie aber einen einzigartigen Schlüssel fallen, der euch Zugang zu einer Kiste, einem Safe, einer Geldkassette oder ähnlichen Behältern gewährt. Manchmal sind diese Suchmeldungen erst abschließbar, wenn ihr den entsprechenden Zombie-Typ bereits freigeschaltet habt.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Mein Postbote war ein Zombie!

Dies ist die erste der Suchmeldungen, der ihr in „Dead Island 2″ nachgehen könnt. Doch lässt sie sich erst zu einem Abschluss führen, wenn ihr bereits den Zombietyp Kotzbrocken freigeschaltet habt, was am Ende der Haupt-Quest passiert, die in den Monarch Studios abläuft. Anschließend könnt ihr das erste Sammlerstück direkt neben der zugehörigen Schatzkiste Sonderlieferung finden.

Unterschrift erforderlich: In Bel-Air begebt ihr euch auf den Alpine Drive im Westen des Bezirks und sucht die Einfahrt zu Curtis Sinclairs‘ Villa auf. Hier parkt ein Postauto und hinter eben diesem steht die Kiste Sonderlieferung und genau daneben liegt diese Notiz auf dem Boden.

Diese eine Notiz reicht bereits, um die Suchmeldung zu starten, außerdem habt ihr nun bereits alle Informationen, die ihr benötigt, um den Postboten Wayne zu finden. Klappert alle drei Adressen ab, interagiert jedes Mal mit den Paketen und beim dritten Mal wird der entsprechende Kotzbrocken auftauchen, dem ihr nun nur noch den Schlüssel abzunehmen braucht.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Sauberer Klau

Diese Questreihe kann in dem Bezirk Beverly Hills gestartet werden. Sucht dafür die Villa der Kwons auf, dem Safe House in dieser Region, und seht euch den Pool etwas genauer an. Ihr werdet dort nicht nur Obis geheime Kiste finden, sondern auch das erste Sammlerstück für diese Suchmeldung. Hebt das Schriftstück auf und ihr habt schon mal einen Teil dieser Mission geschafft.

Abschiedsgeschenk : Im Pool der Familie Kwon, ein Ort, den ihr im Verlauf der Haupt-Quest sowieso aufsuchen müsst, um Mike ausfindig zu machen.

: Im Pool der Familie Kwon, ein Ort, den ihr im Verlauf der Haupt-Quest sowieso aufsuchen müsst, um Mike ausfindig zu machen. Daves Telefon : Als nächste führt euch eure Pool-Tour zu Farouks Villa, also dem Anwesen im Nordosten des Bezirks. Diesen Ort müsst ihr in der Neben-Quest Rex Wiederbelebt aufsuchen, da könnt ihr auch einen Stopp beim Pool einlegen und dieses Sammlerstück mitgehen lassen.

: Als nächste führt euch eure Pool-Tour zu Farouks Villa, also dem Anwesen im Nordosten des Bezirks. Diesen Ort müsst ihr in der Neben-Quest Rex Wiederbelebt aufsuchen, da könnt ihr auch einen Stopp beim Pool einlegen und dieses Sammlerstück mitgehen lassen. Nachricht für Michael : Auch im Pool von Michaels Haus, dem ihr im Verlauf der Haupt-Quest hinterherjagt, findet ihr einen Hinweis für diese Suchmeldung. Michaels Haus ist die zentrale der nördlichsten Villen.

: Auch im Pool von Michaels Haus, dem ihr im Verlauf der Haupt-Quest hinterherjagt, findet ihr einen Hinweis für diese Suchmeldung. Michaels Haus ist die zentrale der nördlichsten Villen. Obis Telefon: Sucht die Villa im Zentrum von Beverly Hills auf, gut an den vielen Chemikalien und den ganzen Kotzbrocken zu erkennen. Hier sitzt die Leiche von Obis Kumpel am Pool und ihr könnt das letzte Sammlerstück einsacken.

Habt ihr alle vier Hinweise gefunden, müsst ihr nur noch Obi selbst besuchen und ihm seinen Schlüssel abnehmen. Der Zombie dreht im Ziegenstall seine Runden und kann im Bereich des Pools angetroffen werden. Obi wandert aber auch durch die Villa selbst, checkt im Zweifelsfall also auch den Innenbereich des Erdgeschosses.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Jos Vorrat für schlechte Zeiten

In Venice Beach gibt es ebenfalls eine Suchmeldung, die ihr starten könnt, wann immer euch danach ist. Ihr müsst zum Starten lediglich das Geschäft Jo´s Rentals aufsuchen und euch dort das erste Sammlerstück schnappen. Euer Ziel ist es, den Zombie Jo herauszulocken, wofür es gilt, dessen Lieblingswagen auf dem Parkplatz zu finden.

Jos Geheimlager : Westlich von dem Safe House in der Blue Crab Bar findet ihr ein begehbares Geschäft namens Jo´s Rentals. Um ins Innere zu gelangen müsst ihr die Scheibe des Ladens einschlagen, vergesst also nicht, zuvor die Alarmanlage zu zerstören. Die gesuchte Notiz liegt im hinteren Bereich des Geschäfts.

: Westlich von dem Safe House in der Blue Crab Bar findet ihr ein begehbares Geschäft namens Jo´s Rentals. Um ins Innere zu gelangen müsst ihr die Scheibe des Ladens einschlagen, vergesst also nicht, zuvor die Alarmanlage zu zerstören. Die gesuchte Notiz liegt im hinteren Bereich des Geschäfts. Jos geliebtes Baby : Südlich vom Blue Crab Safe House befindet sich noch eine zweite Filiale von Jo´s und genau dort findet ihr den zweiten Hinweis zu dieser Suchmeldung. Schaut auf dem Tresen nach und ihr werdet fündig.

: Südlich vom Blue Crab Safe House befindet sich noch eine zweite Filiale von Jo´s und genau dort findet ihr den zweiten Hinweis zu dieser Suchmeldung. Schaut auf dem Tresen nach und ihr werdet fündig. Jos letztes Bye-Bye: Südlich der zweiten Filiale befindet sich ein Parkplatz und genau dort könnt ihr Jos Wagen finden, auch wenn das Gefährt nun etwas ramponierter ist. Nähert euch und -Zombie-Jo wird erscheinen, dem ihr nun nur noch seinen Schlüssel abnehmen müsst.

Vom Parkplatz aus geht es nun nach Norden, zu der Stelle mit dem Sicherungskasten. Hier könnt ihr die Paletten nutzen, um aufs Dach zu gelangen. Folgt dort dem Weg über die rote Markise, einmal um das Geschäft herum, und schließlich aufs höchste Dach, wo nicht nur Jos Kumpel auf euch warten, sondern auch seine Schatzkiste.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Vermisste Person: Jamal

Diese Suchmeldung könnt ihr erst starten, nachdem ihr die Haupt-Quest Klempner der Tiefe abgeschlossen habt. Im Safe House des Serling Hotels findet ihr nun, an der Wand der Vermissten, neben dem Büro von Dr. Reed, einen Anschlag, mit dem ihr interagieren könnt. Tut ihr dies, wird diese Questreihe automatisch gestartet und für euch geht es zurück ins Halperin Hotel.

Vermisste Person Jamal : Nach Abschluss der Haupt-Quest Klempner der Tiefe hängt diese Suchmeldung an der Wand im Safe House von Ocean Avenue.

: Nach Abschluss der Haupt-Quest Klempner der Tiefe hängt diese Suchmeldung an der Wand im Safe House von Ocean Avenue. Mitarbeiter-Fahrzeugregister : Im Bezirk Halperin Hotel sucht ihr das kleine Wachhaus bei der Tiefgarage auf und verschafft euch Zutritt. Im Inneren steht ein Aktenschrank und in eben diesem liegt dieses Sammlerstück.

: Im Bezirk Halperin Hotel sucht ihr das kleine Wachhaus bei der Tiefgarage auf und verschafft euch Zutritt. Im Inneren steht ein Aktenschrank und in eben diesem liegt dieses Sammlerstück. Unser wachsamer Kollege : Wenn ihr vor dem Eingang zum Halperin Hotel steht, folgt der Straße nach links und ihr erreicht ein weiteres Wachhäuschen, zu dem ihr euch ebenfalls Zutritt verschafft. Nun fehlt nur noch ein weiteres Collectable.

: Wenn ihr vor dem Eingang zum Halperin Hotel steht, folgt der Straße nach links und ihr erreicht ein weiteres Wachhäuschen, zu dem ihr euch ebenfalls Zutritt verschafft. Nun fehlt nur noch ein weiteres Collectable. Bye, Ethan: Habt ihr die ersten drei Hinweise eingesackt, lauft zur Kreuzung vor dem Hotel, dorthin, wo die Straße eingebrochen ist. Hier entdeckt ihr einen Zombie im Schutzanzug, bei dem es sich leider um Jamal handelt. Erledigt ihn und nehmt seinen Schlüssel an euch.

Sobald ihr den Schlüssel im Gepäck habt, müsst ihr zum Glück gar nicht lange suchen, um das gute Stück auch einsetzen zu können. Genau dort, wo ihr Jamal begegnet seid, steht sein roter Pick-Up und auf dessen Ladefläche findet ihr die verschlossene Kiste, die eine seltene Waffe für euch bereit hält. Jetzt nur noch aufschließen und Spaß mit dem Mordinstrument haben.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Vermisste Person: Laura

Genau wie die Vermisstenanzeige von Jamal könnt ihr auch die Suchmeldung für Laura im Serling Hotel finden, nachdem ihr die Haupt-Quest Klempner der Tiefe abgeschlossen habt. Sucht ebenfalls neben dem Büro von Dr. Reed danach und macht euch anschließend auf den Weg zum Venice Beach, wo ihr der Brotkrumenspur folgt und Laura ausfindig macht.

Vermisste Person Laura : Nach Abschluss der Haupt-Quest Klempner der Tiefe hängt diese Suchmeldung an der Wand im Safe House von Ocean Avenue.

: Nach Abschluss der Haupt-Quest Klempner der Tiefe hängt diese Suchmeldung an der Wand im Safe House von Ocean Avenue. Verhaftungsnotizen : Sucht die Polizeiwache am Venice Beach auf und begebt euch in den größeren Büroraum. Dort, auf einem Tisch bei den Spinden, liegt dieses Sammlerstück.

: Sucht die Polizeiwache am Venice Beach auf und begebt euch in den größeren Büroraum. Dort, auf einem Tisch bei den Spinden, liegt dieses Sammlerstück. Der Schlüsselmeister : Ganz in der Nähe vom zweiten Collectable liegt auch schon das Dritte. Sucht die Schreibtische nach dieser Nachricht ab und ihr werdet schnell fündig.

: Ganz in der Nähe vom zweiten Collectable liegt auch schon das Dritte. Sucht die Schreibtische nach dieser Nachricht ab und ihr werdet schnell fündig. Wer einmal lügt …: Sucht den Hot-Dog-Laden nördlich der Polizeiwache auf und tötet dort den Zombie Polizeichef Malloy. Diesem nehmt ihr den Schlüssel für Zelle 01 ab, wodurch ihr auch diese Sprachnachricht erhaltet.

Mit dem Schlüssel vom Polizeichef in der Tasche geht es zurück in das Polizeirevier, wo ihr nun endlich die Zelle öffnen könnt, in welcher die gute Laura schon auf euch wartet. Leider haben es sie und ihre Freundin nicht geschafft, am Leben zu bleiben, deswegen bleibt euch nicht viel mehr übrig, als die Damen zu erlösen und ihre Habseligkeiten einzusammeln.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Narrengold

Diese Suchmeldung startet, sobald ihr den Inferno-Malmer Dave im Hauptquartier der Rettungsschwimmer am Pier besiegt und seinen Schlüssel aufgehoben habt. Der Zombie erscheint jedoch erst, nachdem ihr den Blood Drive besorgt habt, danach ist er in der Nähe des Autos zu finden, welches ihr stets nutzt, um in das Safe House weiter oben zu gelangen.

Ein völlig legitimer Brief : Kehrt nach dem Beschaffen des Blood Drive während der gleichnamigen Haupt-Quest zur Einsatzstelle der Rettungsschwimmer zurück und erledigt hier den Inferno-Malmer Dave.

: Kehrt nach dem Beschaffen des Blood Drive während der gleichnamigen Haupt-Quest zur Einsatzstelle der Rettungsschwimmer zurück und erledigt hier den Inferno-Malmer Dave. Tief in der Scheiße : Ebenfalls im HQ der Rettungsschwimmer zu finden, unweit der Stelle, an welcher ihr Dave begegnet seid. Plündert mit Daves Schlüssel den verschlossenen Spind und die Nachricht gehört euch.

: Ebenfalls im HQ der Rettungsschwimmer zu finden, unweit der Stelle, an welcher ihr Dave begegnet seid. Plündert mit Daves Schlüssel den verschlossenen Spind und die Nachricht gehört euch. Fehler im Plan : Auf zur Fressmeile nördlich vom Pier. Das westlichste Geschäft ist der gesuchte Eisladen und in der Gasse links davon liegt das Handy zwischen den Mülltüten.

: Auf zur Fressmeile nördlich vom Pier. Das westlichste Geschäft ist der gesuchte Eisladen und in der Gasse links davon liegt das Handy zwischen den Mülltüten. Zusammenkunft großer Geister: Betretet den Vergnügungspark auf dem Pier und sucht den südlichsten Ort auf, direkt unter der Achterbahn. Am Wasser findet ihr eine Sitzbank auf welcher diese Nachricht zu finden ist.

Habt ihr alle vier Sammelstücke erhalten, kehrt noch einmal zum Hauptquartier der Rettungsschwimmer zurück. Rechts des Gebäudes, direkt an der Mauer, findet ihr den Safe, der ein paar Zentimeter aus dem Sand ragt. Sobald ihr euch dem Gegenstand nähert, werdet ihr von Zombies attackiert, seid also vorsichtig und auf einen Kampf vorbereitet.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Vermisste Person: Davis

Besorgt während der gleichnamigen Haupt-Quest den Blood Drive und kehrt in das Serling Hotel zurück. An der Wand der Vermissten, direkt am Eingang zum Safe House, sollte nun ein neuer Anschlag aufgetaucht sein. Nehmt die Vermisstenmeldung an euch und diese Suchmeldung-Quest startet, die mit dem Tod von Davis enden muss. Leider.

Vermisste Person Davis : Habt ihr mit eurem Charakter die notwendige Stufe erreicht und den Blood Drive besorgt, findet ihr diese Notiz an der Wand der Vermissten im Serling Hotel.

: Habt ihr mit eurem Charakter die notwendige Stufe erreicht und den Blood Drive besorgt, findet ihr diese Notiz an der Wand der Vermissten im Serling Hotel. Fleißpunkte : Kehrt zu dem Evakuierungspunkt im Westen von Venice Beach zurück, also den Ort, an welchem ihr die Kanalisation von Brentwood verlassen habt. In der Fahrerkabine eines der Busse liegt dieses Sammlerstück.

: Kehrt zu dem Evakuierungspunkt im Westen von Venice Beach zurück, also den Ort, an welchem ihr die Kanalisation von Brentwood verlassen habt. In der Fahrerkabine eines der Busse liegt dieses Sammlerstück. Verkanntes Genie: Nun geht es wieder ans Pier. Ganz im Norden, neben dem Hot-Dog-Laden, befinden sich ebenfalls viele Busse. Kriecht durch das Loch im Zaun hinein und geht in die hinterste Ecke, wo Dave auftauchen und euch angreifen wird. Tötet ihn, und ihr erhaltet die letzte Nachricht dieser Quest, die daraufhin auch schon wieder endet.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Vermisste Person: Shane

Besorgt während der gleichnamigen Haupt-Quest den Blood Drive und kehrt in das Serling Hotel zurück. An der Wand der Vermissten, direkt am Eingang zum Safe House, sollte nun ein neuer Anschlag aufgetaucht sein. Nehmt die Vermisstenmeldung an euch und diese Quest startet, die euch noch einmal zurück nach Venice Beach führt, wo ihr es mit einem Inferno-Malmer zu tun bekommen werdet.

Vermisste Person Shane : Habt ihr mit eurem Charakter die notwendige Stufe erreicht und den Blood Drive besorgt, findet ihr diese Notiz an der Wand der Vermissten im Serling Hotel.

: Habt ihr mit eurem Charakter die notwendige Stufe erreicht und den Blood Drive besorgt, findet ihr diese Notiz an der Wand der Vermissten im Serling Hotel. Einmalige Gelegenheit : Die zweite Nachricht dieser Questreihe befindet sich in der östlichen/linken der beiden Rettungsschwimmerhütten am Strand von Venice Beach.

: Die zweite Nachricht dieser Questreihe befindet sich in der östlichen/linken der beiden Rettungsschwimmerhütten am Strand von Venice Beach. Nell verzweifelt gesucht : Lauft zur westlichen/rechten der beiden Rettungsschwimmerhütten am Strand von Venice Beach. Sobald ihr euch dem Häuschen nähert wird der Zombie Nell auftauchen. Tötet ihn und nehmt diese Nachricht an euch.

: Lauft zur westlichen/rechten der beiden Rettungsschwimmerhütten am Strand von Venice Beach. Sobald ihr euch dem Häuschen nähert wird der Zombie Nell auftauchen. Tötet ihn und nehmt diese Nachricht an euch. Letzte Ausfahrt Barbara: Am südlichen Eingang zum Hauptquartier der Rettungsschwimmer am Pier findet ihr den Inferno-Malmer TJ, den ihr töten müsst, um nicht nur dieses Sammlerstück zue rhalten, sondern auch, um diese Suchmeldung-Quest zu beenden.

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird von uns regelmäßig aktualisiert. Vielen dank für eure Geduld.