Baupläne in Dead Island 2: Alle Waffen-Mods und wo ihr sie findet

Wer in Dead Island 2 alles aus seinen Waffen rausholen möchte, braucht die Unterstützung von Mods. Mit solchen Modifikationen könnt ihr euren Schlag-, Stich-, und Feuerwaffen tolle Zusatzeigenschaften verleihen und erhaltet die Möglichkeit, mächtige Effekte im Kampf zu nutzen, die jeden Zombie in seine Schranken weisen können.

Solche Waffen-Mods können überall gefunden werden: In verschlossenen Truhen, versteckt in der Spielwelt oder ihr bekommt sie zur Belohnung für das Abschließen einer Quest. Welche Baupläne für eure Waffen es im Spiel gibt, wie ihr diese erhalten könnt und was ihr sonst noch über das Thema wissen müsst, verraten wir euch in diesem Guide.

Dead Island 2: Alle Baupläne für Waffen-Mods und wo ihr sie findet

An einer Werkbank könnt ihr genau drei verschiedene Arten von Dingen herstellen: Waffen-Mods, die euren Waffen tolle neue Elementarkräfte verleihen, Waffen-Vorteile, mit denen ihr euren Mordinstrumenten nützliche Zusatzeffekte verleiht, und Verbrauchsgegenstände wie Munition und Medikits. Doch egal was ihr herstellen wollt, ihr braucht dafür Baupläne.

In diesem Guide konzentrieren wir uns auf die Waffen-Mods. Diese existieren in drei verschiedenen Stufen, nämlich Ungewöhnlich, Selten und Überlegen. Je besser die Stufe der Mod, um so größer der Effekt für eure Waffe. Außerdem unterscheiden wir noch zwischen Mods für Nahkampfwaffen und Mods für Fernkampfwaffen.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Dead Island 2: Alle Waffen-Mods für Nahkampfwaffen

Hier findet ihr nun alle Waffen-Mods für Nahkampfwaffen, inklusive einer kurzen Beschreibung, was die Modifikation macht, wo ihr sie findet beziehungsweise was ihr tun müsst, um sie zu erhalten. Bedenkt, dass nicht alle Mods an allen Waffen angebracht werden können. Welche Mods für welche Mordwerkzeuge geeignet sind, zeigt euch das Spiel im Menü an.

Ungewöhnliche Nahkampf-Elektroschocker-Mod

Effekt : Eure Waffe erhält einen kleinen Schadensboost und kann fortan Schockschaden verursachen. Aufeinanderfolgende Treffer verursachen bei Feinden den Effekt Elektrisiert.

: Eure Waffe erhält einen kleinen Schadensboost und kann fortan Schockschaden verursachen. Aufeinanderfolgende Treffer verursachen bei Feinden den Effekt Elektrisiert. Fundort: Diesen Bauplan erhaltet ihr automatisch im Verlauf der Haupt-Quest. Diese Blaupause wird gleichzeitig mit der Werkbank freigeschaltet.

Seltene Nahkampf-Elektroschocker-Mod

Effekt : Die verbesserte Version der Nahkampf-Elektroschocker-Mod gewährt eurer Waffe einen moderaten Schadensboost.

: Die verbesserte Version der Nahkampf-Elektroschocker-Mod gewährt eurer Waffe einen moderaten Schadensboost. Fundort: Diese Mod kann bei Franceska gekauft werden, der Künstlerin in dem rot beschmierten Haus in Beverly Hills.

Überlegende Nahkampf-Elektroschocker-Mod

Effekt : Die beste Variante dieser Modifikation gewährt einen großen Schadensboost.

: Die beste Variante dieser Modifikation gewährt einen großen Schadensboost. Fundort: Belohnung für das Abschließen der Neben-Quest Dez und die Mutter Satans.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Ungewöhnliche Nahkampf-Einschläger-Mod

Effekt : Eure Waffe erhält einen kleinen Boost für physischen Schaden und Kraft, außerdem kann bei Zombies der Effekt Traumatisiert ausgelöst werden.

: Eure Waffe erhält einen kleinen Boost für physischen Schaden und Kraft, außerdem kann bei Zombies der Effekt Traumatisiert ausgelöst werden. Fundort: Zu finden bei der Werkbank im zweiten Stock des Halperin Hotel.

Seltene Nahkampf-Einschläger-Mod

Effekt: Die verbesserte Variante gewährt einen moderaten Boost für physischen Schaden und Kraft.

Fundort: Zu finden in der Einsatzstelle der Rettungsschwimmer, also dem Safe House am Pier.

Überlegene Nahkampf-Einschläger-Mod

Effekt : Die stärkste Version der Nahkampf-Einschläger-Mod gewährt sogar einen großen Boost für physischen Schaden und Kraft.

: Die stärkste Version der Nahkampf-Einschläger-Mod gewährt sogar einen großen Boost für physischen Schaden und Kraft. Fundort: Liegt im Safe des Bauarbeites-Teams in der Baustelle im Zentrum von Beverly Hills: Fundorte aller Geldkassetten und ihrer Schlüssel.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Ungewöhnliche Nahkampf-Versenger-Mod

Effekt : Habt ihr diese Waffen-Mod ausgerüstet, kann eure Waffe fortan Feuerschaden zufügen und erhält obendrauf noch einen kleinen Schadensboost.

: Habt ihr diese Waffen-Mod ausgerüstet, kann eure Waffe fortan Feuerschaden zufügen und erhält obendrauf noch einen kleinen Schadensboost. Fundort: Diese Blaupause liegt neben der Werkbank in Emmas Villa. Kann gegebenenfalls erst nach Abschluss der Haupt-Quest im Halperin Hotel gefunden werden.

Seltene Nahkampf-Versenger-Mod

Effekt : Der Schadensboost, den die Nahkampf-Versenger-Mod gewährt, wird auf ein moderates Niveau angehoben.

: Der Schadensboost, den die Nahkampf-Versenger-Mod gewährt, wird auf ein moderates Niveau angehoben. Fundort: Belohnung für den Abschluss der Haupt-Quest Der Drachentöter.

Überlegene Nahkampf-Versenger-Mod

Effekt : Wie immer gewährt auch die beste Version der Nahkampf-Versenger-Mod in Dead Island 2 einen großen Schadensboost.

: Wie immer gewährt auch die beste Version der Nahkampf-Versenger-Mod in Dead Island 2 einen großen Schadensboost. Fundort: Belohnung für das Abschließen der Haupt-Quest Dickbrettbohrer.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Ungewöhnliche Nahkampf-Perforator-Mod

Effekt : Verfügt eine eurer Nahkampfwaffen über diese Waffen-Mod, fügt sie Zombies fortan Blutungsschaden zu. Außerdem erhält sie einen kleinen Schadensboost und aufeinanderfolgende Treffer können bei Feinden den Effekt Blutend auslösen.

: Verfügt eine eurer Nahkampfwaffen über diese Waffen-Mod, fügt sie Zombies fortan Blutungsschaden zu. Außerdem erhält sie einen kleinen Schadensboost und aufeinanderfolgende Treffer können bei Feinden den Effekt Blutend auslösen. Fundort: Liegt in der Garage der Villa Kwon, dem Safe House in Beverly Hills. Die Garage wird währen der Haupt-Quest geöffnet.

Seltene Nahkampf-Perforator-Mod

Effekt : Auch diese Mod gewährt Blutungsschaden, doch obendrauf gibt es zudem einen moderaten Schadensboost.

: Auch diese Mod gewährt Blutungsschaden, doch obendrauf gibt es zudem einen moderaten Schadensboost. Fundort: Diese Blaupause liegt neben der Werkbank in der Blue Crab Bar, also dem Safe House in Venice Beach.

Überlegende Nahkampf-Perforator-Mod

Effekt : Die überlegene Variante dieser Modifikation gewährt einen großen Schadensboost.

: Die überlegene Variante dieser Modifikation gewährt einen großen Schadensboost. Fundort: Beendet die Suchmeldung-Quest Vermisste Person: Rainer und ihr erhaltet diesen Bauplan.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Ungewöhnliche Nahkampf-Verstümmler-Mod

Effekt : Diese Mod gewährt eurer Nahkampfwaffe einen kleinen Boost für Physischen Schaden, außerdem lösen aufeinanderfolgende Treffer den Effekt Geschwächt aus.

: Diese Mod gewährt eurer Nahkampfwaffe einen kleinen Boost für Physischen Schaden, außerdem lösen aufeinanderfolgende Treffer den Effekt Geschwächt aus. Fundort: Dieser Bauplan liegt in der Baustelle in Beverly Hills. Verfolgt die Haupt-Quest Angriff der Kwon-Krieger und ihr könnt das Badezimmer in der entsprechenden Villa öffnen, wo ihr schließlich fündig werdet.

Seltene Nahkampf-Verstümmler-Mod

Effekt : Der Schadensboost ist mit dieser verbesserten Variante nicht mehr klein, sondern moderat.

: Der Schadensboost ist mit dieser verbesserten Variante nicht mehr klein, sondern moderat. Fundort: Kann bei dem Händler Kai gekauft werden. Kai befindet sich im Safe House in Venice Beach.

Überlegene Nahkampf-Verstümmler-Mod

Effekt : Beste Blaupause, bester Schadensboost: Die Überlegene Nahkampf-Verstümmler-Mod gewährt eurer Waffe einen großen Schadensboost.

: Beste Blaupause, bester Schadensboost: Die Überlegene Nahkampf-Verstümmler-Mod gewährt eurer Waffe einen großen Schadensboost. Fundort: Liegt in der Kiste unter der Rezeption beim Safe House im Serling Hotel. Den Schlüssel hat ein Stachel-Läufer namens Concierge, der im zweiten Stock des Hotels auftaucht, sobald ihr die Haupt-Quest in Ocean Avenue abgeschlossen habt.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Ungewöhnliche Nahkampf-Liquidierer-Mod

Effekt : Eure Waffe kann Kaustikschaden zufügen und erhält einen kleinen Schadensbonus. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt Aufgelöst in Kraft.

: Eure Waffe kann Kaustikschaden zufügen und erhält einen kleinen Schadensbonus. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt Aufgelöst in Kraft. Fundort: Erledigt während der Haupt-Quest in den Monarch Studios den Boss-Gegner Alesis Hernandez. Bei seinem Tod lässtd er Kotzbrocken diese Blaupause fallen.

Seltene Nahkampf-Liquidierer-Mod

Effekt : Diese Verbesserung erlaubt eurer Waffe sogar einen moderaten Schadensboost.

: Diese Verbesserung erlaubt eurer Waffe sogar einen moderaten Schadensboost. Fundort: Dieser Bauplan ist eure Belohnung für das Abschließen der Neben-Quest Verheerendes Caustic-X in „Dead Island 2“.

Überlegende Nahkampf-Liquidierer-Mod

Effekt : Die Überlegende Nahkampf-Liquidierer-Mod gewährt eurer Waffe einen großen Schadensboost.

: Die Überlegende Nahkampf-Liquidierer-Mod gewährt eurer Waffe einen großen Schadensboost. Fundort: Erhaltet ihr im Verlauf der Suchmeldung-Quest Narrengold. Den bauplan hat einer der Zombies, die euch am Ende der Mission angreifen.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Dead Island 2: Alle Waffen-Mods für Fernkampfwaffen

Alle Mods, die ihr für Nahkampfwaffen finden könnt, gibt es in „Dead Island 2“ natürlich auch für Fernkampfwaffen. Folgend findet ihr eine Liste mit allen Modifikationen, die ihr für Feuerwaffen finden könnt, außerdem verraten wir euch auch hier, wie ihr diese Baupläne erhaltet, welchen Effekt sie gewähren und was ihr sonst noch wissen müsst.

Ungewöhnliche Distanzkampf-Perforator-Mod

Effekt : Eure Waffe kann Blutungsschaden zufügen und erhält einen kleinen Schadensboost. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt Blutend in Kraft.

: Eure Waffe kann Blutungsschaden zufügen und erhält einen kleinen Schadensboost. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt Blutend in Kraft. Fundort: Hierbei handelt es sich um eure Belohnung für das Abschließen der Neben-Quest Keinkopfzombie.

Seltene Distanzkampf-Perforator-Mod

Effekt : Der Schadensboost ist bei dieser Mod nicht nur gering, er ist stattdessen moderat.

: Der Schadensboost ist bei dieser Mod nicht nur gering, er ist stattdessen moderat. Fundort: Wird von dem Händler Dougie im Safe House von Ocean Avenue verkauft. Der Mann steht an der Bar im Serling Hotel.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Ungewöhnliche Distanzkampf-Einschläger-Mod

Effekt : Gewährt einen kleinen Boos für Physischen Schaden und Kraft. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt Traumatisiert in Kraft. Wird ein traumatisierter oder verwundeter normaler Zombie getroffen, fliegt er durch die Luft und beschädigt alles, was er trifft.

: Gewährt einen kleinen Boos für Physischen Schaden und Kraft. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt Traumatisiert in Kraft. Wird ein traumatisierter oder verwundeter normaler Zombie getroffen, fliegt er durch die Luft und beschädigt alles, was er trifft. Fundort: Kann nach Abschluss der Haupt-Quest Keinkopfzombie in der Villa von Emma gefunden werden, die Blaupause liegt direkt neben der Werkbank.

Seltene Distanzkampf-Einschläger-Mod

Effekt : Der Physische Schaden erhält nun einen moderaten Boost.

: Der Physische Schaden erhält nun einen moderaten Boost. Fundort: Wird von dem Händler Dougie im Safe House von Ocean Avenue verkauft. Der Mann steht an der Bar im Serling Hotel.

Überlegene Distanzkampf-Einschläger-Mod

Effekt : Gewährt einen großen Boost für Physischen Schaden und Kraft.

: Gewährt einen großen Boost für Physischen Schaden und Kraft. Fundort: Schließt die Suchmeldung-Quest Vermisste Person: Nadia ab und ihr erhaltet diese Mod als Belohnung.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Ungewöhnliche Distanzkampf-Elektroschocker-Mod

Effekt : Eure Waffe kann Schockschaden zufügen und erhält einen kleinen Schadensboost. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt Elektrisiert in Kraft.

: Eure Waffe kann Schockschaden zufügen und erhält einen kleinen Schadensboost. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt Elektrisiert in Kraft. Fundort: Liegt in der Kanalisation von Brentwood, einem Bezirk in „Dead Island 2“, den ihr während der Haupt-Quest automatisch aufsucht. Die Blaupause liegt neben der ersten Werkbank.

Seltene Distanzkampf-Elektroschocker-Mod

Effekt : Neben dem Schockschaden erhält eure Waffe nun auch noch einen moderaten Schadensboost.

: Neben dem Schockschaden erhält eure Waffe nun auch noch einen moderaten Schadensboost. Fundort: Erhaltet ihr als Belohnung für den Abschluss der Neben-Quest Liken und Abonnieren, die euch nach Abschluss der Haupt-Quest Dickbrettbohrer zur Verfügung steht.

Überlegene Distanzkampf-Elektroschocker-Mod

Effekt : Die gleiche Mod, nur, dass die überlegene Version einen großen Schadensboost gewährt.

: Die gleiche Mod, nur, dass die überlegene Version einen großen Schadensboost gewährt. Fundort: Diese Blaupause liegt gut verschlossen im Safe des geheimen Labors der Pro-Aging-Klinik in Hollywood Boulevard: Fundorte aller Geldkassetten und ihrer Schlüssel.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Ungewöhnliche Distanzkampf-Versenger-Mod

Effekt : Eure Feuerwaffen können Feuerschaden zufügen und erhalten einen kleinen Schadensboost. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt Entflammt in Kraft.

: Eure Feuerwaffen können Feuerschaden zufügen und erhalten einen kleinen Schadensboost. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt Entflammt in Kraft. Fundort: Zu finden im westlichen Bereich der Kanalisation von Brentwood, kurz hinter dem Herz der Finsternis. Der Bauplan liegt im Schalterraum, in welchem ihr auch die zweite Werkbank dieses Bezirks findet.

Seltene Distanzkampf-Versenger-Mod

Effekt : Der Schadensboost wird mit dieser Mod angehoben, von klein zu moderat.

: Der Schadensboost wird mit dieser Mod angehoben, von klein zu moderat. Fundort: Hierbei handelt es sich um eure Belohnung für den Abschluss der Haupt-Quest Was vom Brande übrig blieb.

Überlegene Distanzkampf-Versenger-Mod

Effekt : Gleiche Mod, aber deutlich stärker: Die Überlegene Distanzkampf-Versenger-Mod gewährt eurer Waffe einen großen Schadensboost.

: Gleiche Mod, aber deutlich stärker: Die Überlegene Distanzkampf-Versenger-Mod gewährt eurer Waffe einen großen Schadensboost. Fundort: Belohnung für den Abschluss der Neben_Quest Kunst des Krieges, die erst im End Game zur Verfügung steht.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Ungewöhnliche Distanzkampf-Liquidierer-Mod

Effekt : Fernkampfwaffen können nun Kaustikschaden verursachen und erhalten einen kleinen Schadensboost. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt Aufgelöst in Kraft.

: Fernkampfwaffen können nun Kaustikschaden verursachen und erhalten einen kleinen Schadensboost. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt Aufgelöst in Kraft. Fundort: Befindet sich in der Kanalisation von Brentwood, kurz vor dem Ausgang zu dem Bezirk Venice Beach.

Seltene Distanzkampf-Liquidierer-Mod

Effekt : Der Schadensboost ist nun nicht mehr nur klein, sondern moderat. Wie schön für eure Feinde.

: Der Schadensboost ist nun nicht mehr nur klein, sondern moderat. Wie schön für eure Feinde. Fundort: Wird von der Händlerin Rodriguez im Rettungsschwimmerturm der Militarisierten Zone von Venice Beach verkauft.

Überlegene Distanzkampf-Liquidierer-Mod

Effekt : Wenn ihr eure Gegner schon auflösen wollt, dann macht es wenigstens schnell. Was nun geht, denn die Überlegene Distanzkampf-Liquidierer-Mod gewährt eurer Waffe einen hohen Schadensboost.

: Wenn ihr eure Gegner schon auflösen wollt, dann macht es wenigstens schnell. Was nun geht, denn die Überlegene Distanzkampf-Liquidierer-Mod gewährt eurer Waffe einen hohen Schadensboost. Fundort: Befindet sich sicher verschlossen im Safe der Großwildjägerin in Beverly Hills: Fundorte aller Geldkassetten und ihrer Schlüssel.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Ungewöhnliche Distanzkampf-Verstümmler-Mod

Effekt : Gewährt einen kleinen Boost für Physischen Schaden. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt Geschwächt in Kraft.

: Gewährt einen kleinen Boost für Physischen Schaden. Bei aufeinanderfolgenden Treffern tritt zudem der Effekt Geschwächt in Kraft. Fundort: Kann bei dem Händler Kai gekauft werden. Kai befindet sich im Safe House in Venice Beach.

Seltene Distanzkampf-Verstümmler-Mod

Effekt : Zombies werden dank dieser Modifikation eurer Waffe nun mit einem moderaten Schadensboost verstümmelt.

: Zombies werden dank dieser Modifikation eurer Waffe nun mit einem moderaten Schadensboost verstümmelt. Fundort: Kann bei der Auftraggeberin und Händlerin Francesca gekauft werden, der Künstlerin im rot beschmierten Haus in Beverly Hills.

© Deep Silver/Dambuster Studios