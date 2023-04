Baupläne in Dead Island 2: Alle Verbrauchsgegenstände (Fundorte)

In Dead Island 2 findet ihr ja quasi alle zwei Meter etwas, das ihr aufsammeln könnt, wirklich Schätze sind jedoch selten dabei und genauso selten lassen sich Munition und Medikits finden. Wer die entsprechenden Baupläne besitzt, braucht aber gar nicht auf das eigene Glück zu hoffen.

Stattdessen könnt ihr euch eure Verbrauchsgegenstände an einer Werkbank selber herstellen und alles, was ihr dafür benötigt, sind ein paar Materialien, die sich quasi überall aufspüren lassen. Wo ihr diese Baupläne findet, verraten wir euch in diesem Guide.

Dead Island 2: Alle 6 Verbrauchsgegenstände und ihre Baupläne

Insgesamt sechs Verbrauchsgegenstände lassen sich in Dead Island 2 selbst herstellen, nämlich die Munition zu sämtlichen Fernkampfwaffen und die Medikits, die euch in manch einer Situation den Allerwertesten retten können. Folgend alle 6 Baupläne und wo ihr diese Blaupausen in der apokalyptischen Zombiewelt finden könnt.

Medikit

Eigentlich ist es eine Schande, dass ihr nur fünf von ihnen bei euch tragen könnt, den Medikits sind wirklich die Retter in der Not. Sie heilen euch ein gutes Stück und geben euch damit das gute Gefühl, dass selbst die dunkelsten Ecken nicht so schlimm sein können, schließlich könnt ihr jederzeit ein paar Lebenspunkte zurückgewinnen.

Fundort: Ihr müsst euch bis zur vierten Haupt-Quest im Spiel gedulden, bevor ihr Medikits an der Werkbank herstellen könnt. Sprecht im Verlauf der Mission mit dem Händler Carlos in Emmas Villa und er wird euch die Blaupause kostenlos überlassen.

Pistolenmunition

Pistolen wirken auf den ersten Blick vielleicht nicht sonderlich eindrucksvoll, aber wartet mal ab, bis ihr die wirklich seltenen Stücke in die Finger bekommt, die mit Großkalibermunition jeden Zombiekopf sprengen können. Spätestens dann wollt ihr Pistolenmunition selbst herstellen und zu eurem Glück ist das auch möglich, sofern ihr weit genug in der Haupt-Quest vorangekommen seid.

Fundort: genau wie der Bauplan für die Medikits wird auch die Anleitung dafür, wie man Pistolenmunition selbst herstellt, von dem Händler Carlos verkauft, jedoch erst, nachdem ihr die Haupt-Quest Keinkopfzombie abgeschlossen habt.

Gewehrmunition

Gewehre sind in „Dead Island 2“ ein schöner Kompromiss aus Feuergeschwindigkeit und Schaden, die vor allen Dingen dann helfen, wenn ein wirklich großer Zombie wirklich schnell in die Knie gehen soll. Kombiniert sie mit euren Lieblings-Waffen-Mods und ihr habt schrecklich effektive Mordinstrumente, für die ihr sicherlich eure eigene Gewehrmunition herstellen wollt.

Fundort: Sobald ihr das Safe House in Venice Beach erreicht und die Haupt-Quest Der Drachentöter freigeschaltet habt, verkauft euch der Händler Kai diese Blaupause in der Blue Crab Bar.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Großkalibermunition

Wer gut darin ist, Kopfschüsse aus großer Distanz zu verteilen, wird mit dem dazu passenden Jagdgewehr nie wieder auf Tuchfühlung mit einem Zombie gehen müssen. Sofern ihr den stets genügen Munition dabei habt. Dieses Mitglied der Kategorie Verbrauchsgüter könnt ihr jedoch erst dann selber herstellen, wenn ihr in Venice Beach bereits das zweite Safe House erreicht habt.

Fundort: Die Auftraggeberin und Händlerin Rodriguez im Rettungsschwimmerturm der Militarisierten Zone von Venice Beach verkauft euch diesen Bauplan, sobald ihr sie im Verlauf der Haupt-Quest erreicht habt.

Schrotpatronen

Zu viele Zombies in „Dead Island 2“ sind einfach viel zu aufdringlich, da ist es doch immer schön, wenn man sie mit einer Ladung Schrot auf Abstand halten kann. Doch wer viel Blei verteilt, braucht schnell Nachschub. Damit ihr diesen an der Werkbank bekommt und nicht in jeder Ecke der Spielwelt suchen müsst, gibt es auch hier eine Blaupause, die Zeit und Nerven spart.

Fundort: Von der Händlerin Rodriguez im Rettungsschwimmerturm der Militarisierten Zone von Venice Beach erhaltet ihr gleich zwei Baupläne für Verbrauchsgegenstände, nämlich für die Großkalibermunition und die Schrotpatronen.

Nagelmagazin

Wer diese besondere Waffenart gemeistert hat, verbraucht nur sehr wenig Munition und erhält zum Ausgleich dennoch eine große Menge toter Zombies. In Kombination mit gewissen Waffen-Verbesserungen ist die Nagelpistole ein echtes Monster, für das ihr sicherlich selbst Munition herstellen wollt. Natürlich gibt es auch für diese Munitionsart einen Bauplan.

Fundort: Habt ihr das Safe House in dem Bezirk Ocean Avenue erreicht, könnt ihr im Serlin Hotel an der Bar mit dem Händler Dougie sprechen, der euch die Blaupause für die Nagelmunition für ein bisschen Kleingeld verkauft.