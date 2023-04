Dead Island 2: Alle Bezirke & Missionen im Überblick – So groß fällt die Map aus

Dead Island 2 ist ein Action-Rollenspiel, das im zombieverseuchten Los Angeles spielt und euch verschiedene Bezirke der amerikanische Großstadt erkunden lässt. Allerdings gibt es keine zusammenhänge Spielwelt, da euch zwischen jedem Bezirk eine kurze Ladepause erwartet. Wie genau die Aufteilung aussieht und mit welchem Umfang an Missionen ihr rechnen müsst, listen wir euch in den folgenden Zeilen auf.

Dead Island 2: Map von Los Angeles im Überblick

Insgesamt erwarten euch in „Dead Island 2“ zehn verschiedene Bezirke, die euch zum Großteil aus anderen Spielen, Filmen oder Serien bereits bestens bekannt sein dürften. Wer also die im Süden des US-Bundesstaats Kalifornien gelegene Stadt schon immer mal besuchen wollte, der hat jetzt die perfekte Gelegenheit dazu – wenn auch nur virtuell und inmitten einer Zombieapokalypse!

Den Beginn macht ihr mit eurem Charakter in der Stadt Beverly Hills, die sich im westlichen Teil des Los Angeles County befindet. Hier stehen haufenweise luxuriöse Eigenheime erfolgreicher Angelenos. Später geht es in das unverwechselbare Halperin Hotel, das als Evakuierungszentrum großer Teile von Beverly Hills und Bel-Air diente. Von hier aus führt euch die Reise in den Stadtteil Bel-Air, in dem riesige Anwesen von A-Promis wie Emma Jaunt über die exklusiven Hügel verstreut sind.

In jedem Bezirk gibt es verschiedene Aufgaben für euch. © Deep Silver/Dambuster Studios

Im Verlauf der Handlung werdet ihr in „Dead Island 2“ außerdem weitere Bereiche von Los Angeles erkunden können, wie zum Beispiel Venice Beach und den bekannten Santa Monica Pier.

Hinweis: Sobald ihr die Schnellreise freigeschaltet habt, könnt ihr jederzeit zu bereits freigeschalteten Bezirken reisen, ohne euch dabei umständlich durch die Horden an Zombies wühlen zu müssen. Dafür müsst ihr nur eine Schnellreisekarte aufsuchen, die ihr in allen Bezirken verteilt auffinden könnt.

Alle zehn Bezirke umfassen im Schnitt einige Häuserblöcke und können jeweils frei erkundet werden. Teilweise sind einige Bereiche erst durch entsprechende Missionen oder Gegenstände erreichbar.

Wie viele Missionen gibt es in Dead Island 2?

Wie viele Hauptmissionen gibt es? Insgesamt erwarten euch in „Dead Island 2“ 24 Story-Quests, die von euch erfüllt werden müssen, um den Titel vollständig abschließen zu können und die Credits zu erreichen.

Wie viele Nebenquests erwarten mich? Zusätzlich erwarten euch in jedem Bezirk unterschiedlich viele Nebenquests und weitere Aufgaben, die optional erledigt werden können:

Story-Quests : 24

: 24 Nebenquests : 33

: 33 Suchmeldungen : 15

: 15 Herausforderungen: 84

Die Story ist durch, aber es gibt noch viel zu tun! © Deep Silver/Dambuster Studios

Alle Orte in Dead Island 2

Alle Orte und die jeweilige Anzahl an Story-Quests, Nebenquests und weiteren Aufgaben haben wir euch im Folgenden aufgelistet:

Beverly Hills Story-Quests : 2 Nebenquests : 9 Suchmeldung-Quest : 1 Interessante Orte : 41



In Beverly Hills stehen haufenweise luxuriöse Eigenheime erfolgreicher Angelenos.

Halperin Hotel Story-Quests : 2 Nebenquests : 2 Suchmeldung-Quest : 0 Interessante Orte : 21



Das unverwechselbare Halperin Hotel diente als Evakuierungszentrum großer Teile von Beverly Hills und Bel-Air.

Bel-Air Story-Quests : 4 Nebenquests : 4 Suchmeldung-Quest : 1 Interessante Orte : 31



Die riesigen Anwesen von A-Promis wie Emma Jaunt sind in geschmackvollem Abstand über die exklusiven Hügel von Bel-Air verstreut.

Monarch Studios Story-Quests : 2 Nebenquests : 1 Suchmeldung-Quest : 0 Interessante Orte : 21



Das weitläufige Grundstück mit den Sound Stages der Monarch Studios, einer kalifornischen Institution seit dem goldenen Zeitalter der Hollywoodfilme.

Hollywood Boulevard Story-Quests : 1 Nebenquests : 2 Suchmeldung-Quest : 0 Interessante Orte : 15



Hier erfreut man sich an Shopping, Touristen, dem kultigen Old Dynasty Theater, den angesehenen Romero Awards am Walk of Fame … und neuerdings Zombies.

Die U-Bahn Story-Quests : 1 Nebenquests : 0 Suchmeldung-Quest : 0 Interessante Orte : 19



Als Bestandteil des schienengebundenen öffentlichen Nahverkehrs von LA bieten die U-Bahn-Linien Zugang zu vielen beliebten Zielen der Stadt wie dem Hollywood Boulevard.

Der Pier Story-Quests : 1 Nebenquests : 6 Suchmeldung-Quest : 1 Interessante Orte : 32



Der berühmte Vergnügungspark am Pier steht dieser Tage in krassem Kontrast zu den Kuppeln der CLC-Anlage am Strand.

Venice Beach Story-Quests : 3 Nebenquests : 5 Suchmeldung-Quest : 2 Interessante Orte : 52



Venice ist berühmt für seine Promenade am Muscle Beach, die von skurrilen Lädchen gesäumt wird – und jetzt auch als letzte Evakuierungsstelle aus der Hölle von LA.

Ocean Avenue Story-Quests : 4 Nebenquests : 4 Suchmeldung-Quest : 10 Interessante Orte : 30



Beherbergt das berühmte Randgate-Gebäude, Geschäftsimmobilien wie das Serling Hotel und hochpreisige Apartmentblocks mit Meerblick.

Kanalisation von Brentwood Story-Quests : 2 Nebenquests : 0 Suchmeldung-Quest : 0 Interessante Orte : 24



Unterhalb der Stadt befindet sich ein ausgedehntes Netzt aus Röhren, Tunneln, Abwasserkläranlagen, Gullys und höhlenartigen Zisternen.

