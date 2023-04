Dead Island 2: Die Wahrheit – Alle Sammlerstücke und wo ihr sie findet

In Dead Island 2 schlachtet ihr tausende von Zombies ab, doch warum eigentlich? Was hat zu diesem Ausbruch geführt und was steckt hinter all dem? Wer die Wahrheit wissen will, muss die Augen weit offen halten und jede Ecke untersuchen, denn die Sammlerstücke, die euch echte Antworten geben, sind gut in der Spielwelt versteckt.

Dead Island 2: Die Wahrheit – Alle Sammlerstücke und ihre Fundorte

Sie ist irgendwo da draußen und kann von euch gefunden werden: die Wahrheit. Sie zu entdecken kann aber ganz schön zeitaufwendig sein und manchmal auch Nerven kosten, schließlich liegen nur wenige Collectables dieser Kategorie einfach so in der Gegend herum. Damit ihr euch diesen Stress sparen könnt, haben wir diesen Guide zusammengestellt.

Dead Island 2: Die Wahrheit – Alle 9 Aufzeichnungen der Kategorie Autophage

Eines der größten Geheimnisse, die in dem Horrorspiel gelüftet werden, betreffen die mysteriöse Autophage, dank derer ihr in der Lage seid, unglaubliche Zombiekräfte im Kampf zu benutzen. Doch wie funktioniert diese Raserei? Wieso können manche Menschen sie zu ihrem Vorteil nutzen, während andere hirnlos durch die Gegend schlurfen? Findet es heraus.

01 – LA-Evakuierung: Handbuch für Fahrer

Sucht den Zonenübergang im Osten von Venice Beach auf, also den Busbahnhof, durch welchen ihr in diesen Bezirk gekommen seid, nachdem ihr die Kanalisation verlassen habt. Das Sammlerstück liegt in der Fahrerkabine von einem der Busse.

02 – Fleischverarbeitung

Am Pier: Betretet den Vergnügungsbereich, indem ihr durch das Tor mit dem großen Clownskopf lauft. Dies ist frühstens ab der Haupt-Quest Dickbrettbohrer in Dead Island 2 möglich. Haltet euch hinter dem Eingangstor rechts und folgt dem Weg zurück. Das Schriftstück liegt auf dem Boden hinter einer Schranke.

03 – Innere Infektion

Befindet sich beim Übergang zwischen den Bezirken Venice Beach und Der Pier. Habt ihr das CDC-Lager verlassen, folgt einfach dem Weg zum Strand, ihr kommt automatisch an diesem Collectable vorbei.

04 – Der allmächtige Bundy

Befindet sich am Pier und zwar in dem Safe House, das als Einsatzstelle der Rettungsschwimmer bezeichnet wird. Das Schriftstück liegt direkt neben der Schnellreise-Karte, ihr könnt es also nur schwer übersehen.

07 – Bericht von B-14

Ebenfalls am Pier zu finden und zwar in dem Häuschen der Rettungsschwimmer, im südwestlichen Bereich des Strands. Ihr könnt diesen Ort frühstens im Verlauf der Haupt-Quest Blood drive erkunden.

Dead Island 2: Die Wahrheit – Alle Aufzeichnungen der Kategorie Wort des Tages

Diese Sprachnachrichten könnt ihr erst recht spät in „Dead Island 2″ finden, da ihr zuerst im Verlauf der Haupt-Quest Die Suche nach der Wahrheit die Server für die Skope-Geräte wieder hochfahren müsst. Habt ihr das getan, könnt ihr diese Geräte überall in der Zombiewelt finden. Folgend also die Liste aller Skope Geräte im Spiel und wo ihr sie finden könnt.

15 – OSK

Im Verlauf der Neben-Quest Exklusivbericht müsst ihr im Bezirk Ocean Avenue den Konferenzraum im Gebäude des Nachrichtensenders aufsuchen. Dort, auf einem Tisch neben den Leichen, steht das Skope.

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird regelmäßig aktualisiert. Wir danken für eure Geduld.