Alle Sammlerstücke in Dead Island 2: Leben in Hell-A (Fundorte)

In dem Horrorspiel Dead Island 2 könnt ihr eine Menge Zeit damit verbringen, die Toten zurück unter die Erde zu befördern. Ihr könnt aber auch Sammlerstücke wie Leben in Hell-A suchen, um mehr darüber zu erfahren, was genau zu diesem Unglück geführt hat und wie die Überlebenden mit der katastrophalen Situation umgegangen sind.

Da die Suche nach diesen Aufzeichnungen jedoch ziemlich viel Zeit fressen und vor allen Dingen Nerven kosten kann, haben wir für euch diesen Guide zusammengestellt, in welchem ihr alle Collectables in „Dead Island 2“ findet, die zu der Kategorie Leben in Hell-A gehören. Außerdem verraten wir euch, wo ihr die Fundstücke suchen müsst und wie ihr sie erreicht.

Dead Island 2: Leben in Hell-A – Alle Sammlerstücke und wo ihr sie findet

Wer in dem fröhlichen Zombie-Schnetzler Dead Island 2 wirklich 100% erreichen möchte, muss die Augen stets offen halten und wirklich in jede Ecke schauen, denn die Sammlerstücke sind in allen 10 Bezirken des Spiels verstreut worden und können manchmal an den unmöglichsten Orten gefunden werden. Sie alle zu finden kann entsprechend zeitaufwendig werden.

Damit ihr aber genau das nicht tun müsst, eure kostbare Zeit aufwenden, haben wir für euch bereits alle Orte abgeklappert und diesen Guide zusammengestellt, in welchem ihr alle Sammlerstücke der Kategorie: Leben in Hell-A findet. Macht euch also auf den Weg, sammelt, was nicht niet- und nagelfest ist und erfahrt, was den Überlebenden passiert ist.

Leben in Hell-A in Dead Island 2: Alle 9 Aufzeichnungen – Überleben und Erfolg dabei

Nicht jeder hat das Zeug dazu, in der Zombieapokalypse zu überleben, doch die, die es schaffen, müssen Köpfchen haben, Mut und einen Körper, der die Strapazen mitmacht. Wer diese Anforderungen erfüllt, kann in besonderen Sammelgegenständen davon berichten und ihr könnt euch vielleicht den einen oder auch anderen Tipp für euer eigenes Abenteuer abgucken.

01 – Anleitung zum Stumpfsinnigsein

Beverly Hills: Sucht die kleine Villa westlich von Mikes Haus auf und begebt euch dort in das Obergeschoss. Im Schlafzimmer, direkt neben dem Bett, steht ein Beistelltisch und auf eben diesem liegt die Notiz.

02 – Todesspirale

Die zweite Notiz der Kategorie Leben in Hell-A: Überleben & Erfolg dabei befindet sich im Bezirk Halperin Hotel. Untersucht im Foyer des Hotels das Telefon bei der Rezeption, um diese Sprachnachricht abzuhören.

03 – So blöde

Zu finden im Bezirk Ocean Avenue, auf dem Venture Walk. Hier findet ihr ein Gebäude, das als Thalia Residences bezeichnet wird. Unweit des Sicherungskasten könnt ihr Wohnung 2C betreten, wo ihr rechts an der Pinnwand die Notiz So blöde findet.

04 – Dankbarkeitstagebuch

Genau wie Eintrag #3 kann auch Eintrag #4 im Bezirk Ocean Avenue gefunden werden. Lauft einfach am Haupteingang des Serling Hotels vorbei und ihr entdeckt auf der linken Seite eine Tür, die einen Spalt weit offen steht. Geht hindurch und ihr sollt fündig werden.

05 – Preisboxer

Kann am südöstlichen Zonenübergang in Ocean Avenue gefunden werden. Das Sammlerstück liegt in westlicher Richtung auf einer Steinbank.

07 – Poesiemüll

Ebenfalls im Bezirk Ocean Avenue und zwar im Serling Hotel. Die Notiz liegt im Müllentsorgungsbereich und kann entsprechend nur mit dem passenden Schlüssel entdeckt werden. Ihr erhaltet frühstens Zugang während der Neben-Quest Eine helfende Hand reichen.

09 – Familienbande

Der Pier: Frühstens während der Hauptmission Dickbrettbohrer könnt ihr den Hot-Dog-Shack im Norden des Bezirks erreichen, einen roten Container, den ihr durch den Hintereingang betreten könnt. Ihr findet das entsprechende Geschäft nördlich von dem Safe House: Einsatzstelle für Rettungsschwimmer.

Leben in Hell-A in Dead Island 2: Alle 12 Aufzeichnungen – Das neue Normal

Die Welt wird in Dead Island wohl nie wieder so werden, wie sie einmal war. Eine bittere Wahrheit, der sich manche Überlebenden noch stellen müssen. Wie gut oder schlecht sie das gebacken bekommen, könnt ihr mit diesen Collectables in Erfahrung bringen, die wie gewohnt in allen zehn Bezirken des Spiels gefunden werden können und teilweise gut versteckt wurden.

01 – An meine Follower

In Bel-Air zu finden und zwar im Ziegenstall, also der Villa im Südosten des Bezirks. In dem Nebenschlafzimmer, unweit des Fitnessraums, steht ein PC und auf eben diesem PC-Tisch könnt ihr diese Aufzeichnung finden.

02 – Ich werde warten

Diesen Eintrag könnt ihr im Halperin Hotel finden, im gleichnamigen Bezirk der Stadt. Im zweiten Stockwerk, also dem Flur, mit den 200er-Räumen, befinden sich auf der linken Seite Fahrstühle. Ganz in der Nähe liegt diese Notiz, die ihr nun nur noch aufheben müsst.

03 – Apokalypse-Löffelliste

Ebenfalls im Halperin Hotel zu finden. Sucht danach im dritten Stockwerk des Gebäudes, also dort, wo sich die 300er-Räume befinden. In Raum 306, also gegenüber von dem Zimmer, wo ihr den Major während der Haupt-Quest finden könnt, liegt das Sammlerstück auf einer Kommode.

04 – Tagebucheintrag: Donnerstag

Diesen Eintrag findet ihr in der Kanalisation von Brentwood, und zwar in dem Raum, der auf eurer Karte als Automated Hydrostatics Monitoring bezeichnet wird. Ihr könnt diesen Ort erst betreten, nachdem ihr das Schleusentor geöffnet und die Zombiewellen abgewehrt habt.

05 – Keine Zeit

Dieses Collectable in „Dead Island 2″ findet ihr in dem Bezirk Venice Beach. Sucht den Spielplatz südlich der Polizeiwache auf und untersucht das Kinderkarussell. Schnappt euch die Notiz und ihr habt wieder etwas mehr Wissen über die Hintergründe dieser tragischen Welt.

08 – Reed-Zweifler

Kann im Bezirk Ocean Avenue gefunden werden. Nachdem ihr im Verlauf der Haupt-Quest Dr. Reed gefunden habt, wacht ihr in Zimmer 01 des Serling Hotels wieder auf. Dort, auf einem langen Tisch, liegt dieses Sammlerstück.

09 – Dienstplan

Befindet sich im Safe House des Serling Hotels, welches ihr im Bezirk Ocean Avenue erkunden könnt. Sucht im Aufenthaltsraum des Hotels, unweit des Händlers, die Tische beim Piano ab und ihr werdet fündig.

Leben in Hell-A in Dead Island 2: Alle 4 Aufzeichnungen – Urbane Plage

Seit die Zombies sich in Hell-A breitgemacht haben, ist das Leben für die Anwohner zur Hölle geworden. Wie schlimm es wirklich ist, wenn die Untoten überall unterwegs sind, erfahrt ihr in diesen Aufzeichnungen, die wie immer an den ungewöhnlichsten Orten gefunden werden können. Wo genau, erfahrt ihr in der nachfolgenden Liste.

01 – In den Rohren

Zu finden in der Wasseraufbereitungsanlage von Beverly Hills, ein Ort, den ihr erst erreichen könnt, wenn ihr die Haupt-Quest in den Monarch Studios abgeschlossen habt. Diese Notiz hängt im letzten Raum des Werks, also dort, wo ihr den Schlüssel findet, den ihr benötigt, um das Gelände wieder verlassen zu können.

02 – Ingenieure am Rande des Nervenzusammenbruchs

Noch ein Sammlerstück, das ihr in Beverly Hills findet. Begebt euch zur Straße im Norden und lauft dann so weit wie möglich nach Osten. Ihr erreicht einen Punkt, wo die Straße von einem Erdrutsch halb verschüttet wurde und genau dort, auf dem Boden, liegt dieses Item.

03 – Bericht über Vorfall am Arbeitsplatz

Hierbei handelt es sich um eine der wenigen Aufzeichnungen, die in der Kanalisation von Brentwood gefunden werden kann. Das Schriftstück liegt in dem Wassertank, der als Herz der Finsternis bezeichnet wird und zwar auf dem oberen Laufsteg im nordwestlichen Bereich. Hebt ihn schnell auf und weiter, denn die Zombies kommen hier stetig neu.

04 – Nicht betreten

Das letzte der vier Sammlerstücke der Kategorie Urbane Legende befindet sich im Bezirk Ocean Avenue und zwar im Keller des Serling Hotels. Ihr könnt diesen Ort frühstens im Verlauf der Haupt-Quest Klempner der Tiefe erkunden und werdet nahe des Sicherungskasten fündig.

(…) Dieser Guide befindet sich aktuell noch im Aufbau und wird regelmäßig von uns aktualisiert. Wir danken euch für eure Geduld.