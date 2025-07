Cyberpunk 2077 und TMNT-Webcomics starten auf Webtoon – was du wissen musst

Am 8. August 2025 wird ein neuer Webcomic von Cyberpunk 2077 auf Webtoon erscheinen, gefolgt von der Veröffentlichung von Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin am 23. August 2025. Diese Ankündigung erfolgte auf der San Diego Comic-Con 2025, einer der größten und renommiertesten Conventions weltweit. Der Webcomic von Cyberpunk 2077, basierend auf dem beliebten Videospiel, verspricht actiongeladene Geschichten, die in der neonbeleuchteten Welt von Night City spielen. Gleichzeitig wird The Last Ronin, eine der düstersten und beliebtesten TMNT-Geschichten, ebenfalls auf Webtoon zu lesen sein.

Webtoon erweitert sein Portfolio

Welche neuen Partnerschaften hat Webtoon geschlossen? Webtoon setzt seine erfolgreichen Partnerschaften fort, indem es Comics wie Cyberpunk 2077 und The Last Ronin auf seine Plattform bringt. Diese Veröffentlichungen sind Teil einer Vereinbarung mit IDW Publishing und Dark Horse Comics, die darauf abzielt, bekannte Comics in digitaler Form für mobile Geräte zu adaptieren.

Cyberpunk 2077 wird durch die Partnerschaft mit Dark Horse Comics in einem vertikalen Scroll-Format erscheinen, das perfekt für das Lesen auf Smartphones geeignet ist. The Last Ronin, das bereits in der TMNT-Community viel Aufmerksamkeit erregt hat, wird nun ebenfalls in diesem Format verfügbar sein und sich somit in die Riege anderer IDW-Hits wie Godzilla: Unnatural Disasters und Sonic the Hedgehog einreihen.

Optimales Timing für neue Releases

Warum ist der Zeitpunkt für diese Veröffentlichungen ideal? Der Release der neuen Webcomics fällt in eine Phase, in der sowohl Cyberpunk 2077 als auch Teenage Mutant Ninja Turtles hohe Aufmerksamkeit genießen. Cyberpunk 2077 ist derzeit auf zahlreichen Plattformen wie der Nintendo Switch 2 und der PlayStation 5 erhältlich. Gleichzeitig entwickelt THQ Nordic ein neues Videospiel zu The Last Ronin für PC und Konsolen.

Fans von Cyberpunk 2077 und TMNT haben auf der San Diego Comic-Con 2025 bereits erste Einblicke in die neuen Webcomics erhalten. Während Cyberpunk 2077 mit seiner bunten und lebendigen Comic-Ästhetik beeindruckt, zeigt The Last Ronin ein düsteres und ernstes Kunstdesign, das es von anderen TMNT-Geschichten abhebt.

Die Rolle der San Diego Comic-Con

Wie beeinflusst die San Diego Comic-Con die Comic-Industrie? Die San Diego Comic-Con spielt eine entscheidende Rolle in der Comic-Industrie, indem sie Plattformen für große Ankündigungen wie die von Webtoon bietet. Diese Convention zieht über 130.000 Teilnehmer an und ist bekannt für ihre Vielfalt an Popkultur-Elementen, die über die Jahre hinweg ein breites Publikum erreicht haben.

Die Präsentation von Webtoon auf der Comic-Con war ein Highlight für viele Besucher, die gespannt auf die neuen Veröffentlichungen von Cyberpunk 2077 und The Last Ronin warteten. Diese Plattform hat sich in den letzten Jahren als bedeutender Akteur in der digitalen Comic-Welt etabliert und erweitert kontinuierlich ihr Angebot durch strategische Partnerschaften.

Ein Blick in die Zukunft von Cyberpunk und TMNT

Was erwartet die Fans von zukünftigen Projekten? Für die Fans von Cyberpunk 2077 wird es spannend bleiben, da bereits eine Fortsetzung des Animes Cyberpunk: Edgerunners angekündigt wurde, die sich auf die Figur Rebecca konzentrieren wird. Für TMNT-Fans ist die Entwicklung eines Videospiels zu The Last Ronin ein weiterer Grund zur Freude.

Der Erfolg dieser Marken zeigt sich in ihrer Vielseitigkeit, die von Videospielen über Animes bis hin zu Webcomics reicht. Beide Franchises sind bekannt dafür, ihre Geschichten auf innovative Weise zu erzählen und die Erwartungen ihrer Fans immer wieder zu übertreffen.

Was denkst du über die neuen Webcomics von Cyberpunk 2077 und The Last Ronin? Teile deine Meinung in den Kommentaren!