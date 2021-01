Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 im neuen Tesla spielen, Elon Musk macht es möglich

Schon vor einem Jahr kündigte Elon Musk an, aktuell reichster Mann der Welt, dass er The Witcher 3 in einem Tesla spielbar machen möchte. Nun hat er sein Ziel offenbar erreicht und noch mehr: Denn der Tesla-Gründer hat nicht nur The Witcher 3, sondern auch Cyberpunk 2077 in seinem neuesten Tesla-Fahrzeug zum Laufen gebracht hat.

Cyberpunk 2077 und The Witcher 3 im Tesla zocken

Bei dem gut ausgestatteten Modell des US-amerikanischen Unternehmens handelt es sich um das Tesla Plaid Model S, das im nächsten Monat offiziell auf den Markt kommen soll.

Neben Games wie Cuphead und Stardew Valley können sich Bei-oder Rücksitz-Mitfahrer darin auf langen Fahrten sogar mit Spielen wie „The Witcher 3“ und „Cyberpunk 2077“ die Zeit vertreiben. Das kündigt Elon Musk selbst in den neuesten Tweets auf seinem Account an:

It can play Cyberpunk — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021

Wie kann Cyberpunk 2077 in dem Tesla laufen? Einige werden sich nun (zurecht) wundern, wie „Cyberpunk 2077“ in einem Elektroauto laufen kann, obwohl selbst die Last-Gen-Konsolen unter der Last zusammenbrechen und die Versionen der Xbox One und PS4 voll von Performance-Problemen sind. Ganz einfach: Die Tesla Arcade-Funktion verfügt über etwa 10 Teraflops an Rechenleistung und kann es damit durchaus mit der Leistung der Next-Gen Konsolen aufnehmen.

Dennoch: Bis jetzt ist nicht bekannt, welche „Cyberpunk 2077“-Version das Tesla Arcade-Feature nutzt und ob nicht vielleicht ähnliche Probleme wie auf Xbox One und PS4 auftreten. Inzwischen sind jedoch erste Hotfixes und ein größerer Patch für das Open-World-Spiel erschienen, die es mit den Fehlern und Bugs aufnehmen.

Elon Musk und die Spielewelt

Musk ist selbst leidenschaftlicher Gamer, hat als Kind selbst Videospiele programmiert und wurde sogar in Form eines Easter Eggs in dem neuen CD Projekt-Spiel verewigt. Lange vermutete man auch, dass es Musks Cybertruck ins Game schaffen würde.