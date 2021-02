Bowser’s Fury: Endgame-Content! Was gibt es nach dem Sieg über Bowser zu tun? – Tipps und Tricks

Habt ihr Wut-Bowser im Endkampf bezwungen und die Credits laufen über den Bildschirm, dann legt den Controller noch nicht weg. Bowser’s Fury hat noch einiges mehr zu bieten.

Dieser Guide klärt euch über das Endgame auf und was ihr nach dem Abschluss des Spiels unbedingt noch erledigen müsst. Es lohnt sich!

Guide: Endgame-Content in Bowser’s Fury!

Schnellreise freigeschaltet

Sobald ihr die Credits einmal gesehen habt, wird die Schnellreise freigeschaltet. Dadurch könnt ihr euch in Windeseile zu einer der 12 Inseln bringen lassen.

© Nintendo

Bowser Jr. markiert euch die Fundorte von unentdeckten Insignien auf der Karte

Bowser Jr. ist im Spiel ein treuer Helfer. Nach dem Endkampf markiert er euch sogar auf der Karte, wo ihr alle restlichen Insignien findet.

Es gibt viele neue Insignien-Herausforderungen

Nach den Credits werden 19 neue Herausforderungen freigeschaltet, die es vorher noch nicht gab und euch neue Insignien einbringen. Im Anfangsgebiet Auftakt-Eiland werden die vier restlichen Aufgaben freigeschaltet und auf dem See verteilt gibt es nun 15 weitere Herausforderungen wie Hasenjagden oder Zeitrennen mit Plessie.

© Nintendo

Die Glücksinseln

Immer wenn Wut-Bowser auftaucht – ja, er ist trotz Endkampf nicht komplett verschwunden – erscheint mit ihm eine goldene Insel an einem zufälligen Ort. Versucht diese Insel zu erreichen und schnappt euch dir dortigen fünf Insignien in unbestimmter Reihenfolge. Ihr könnt nur eine Insignie sammeln, ehe Wut-Bowser mitsamt der Insel verschwindet. Anschließend müsst ihr auf seine Rückkehr warten.

© Nintendo

© Nintendo

Auf der Suche nach der Toad-Brigade

Bowser’s Fury: Mitglieder der Toad-Brigade finden – Alle Fundorte im Guide

Auf dem Auftakt-Eiland wird euch beim Schiffswrack Toadette begrüßen. Sie vermisst die anderen Mitglieder der Toad-Brigade. Ihr müsst Captain Toad und Co. finden. Die kleinen Racker verstecken sich überall auf dem See verteilt. In diesem Guide zeigen wir euch die Fundorte aller Toads.

© Nintendo