Bowser’s Fury – Boss-Guide: Wut-Bowser in allen Phasen besiegen – Lösung

Der furchterregende Wut-Bowser wird euch in Bowser’s Fury in regelmäßigen Abständen Feuer unterm Hintern machen. Anfangs lässt sich noch nichts gegen ihn ausrichten. Sobald ihr aber genügend Katzen-Insignien gesammelt habt und eine Giga-Glocke aktiviert, könnt ihr euch dem Riesen-Reptil in den Weg stellen und ihn bekämpfen.

Dieser Guide hilft euch durch die Kämpfe gegen Wut-Bowser in allen Phasen – den Endkampf mit eingeschlossen.

Guide: Wut-Bowser in allen Phasen bekämpfen

Ihr könnt nur gegen Wut-Bowser kämpfen, wenn mindestens eine Giga-Glocke aktiviert ist und ihr das gigantische Power-up berührt. Anschließend wachst ihr zu Giga-Katzen-Mario heran und es beginnt der Kampf zweier Titanen.

Könnt ihr nicht die Kraft der Giga-Glocke nutzen, bleibt euch nichts anderes übrig als entweder vor ihm zu flüchten und zu warten, bis er abhaut – oder eine Insignie einzusammeln.

Phase 1: Giga-Katzen-Mario vs. Wut-Bowser

Eines vorweg: Ihr solltet nicht versuchen, einfach auf Bowser zuzulaufen, um auf ihn zu springen oder mit euren Tatzenangriffen zu attackieren. Das macht ihm nichts aus und führt nur dazu, dass ihr selbst Schaden erleidet. Wartet auf seine Angriffe und nutzt seine Schwachstellen aus, indem ihr seine Attacken kontert.

© Nintendo

Wut-Bowser setzt eine Reihe von Angriffen gegen euch ein. Sein Repertoire vergrößert sich dabei immer weiter, je mehr Giga-Glocken im Spielverlauf freigeschaltet werden.

Folgende Angriffe habt ihr von Wut-Bowser zu erwarten und so könnt ihr was gegen sie unternehmen:

Feuerstrahl: Bowsers signifikantester Angriff. Am häufigsten versucht er euch mit seinem Feueratem zu grillen. Wenn es euch gelingt, dass ihr euch hinter ihm befindet, dann habt ihr Glück. Denn ihr dürft keinesfalls davon getroffen werden, da sich der Feuerstrahl nicht abblocken lässt. Ihr könnt auch versuchen darüber zu hüpfen oder davon wegzuspringen, sodass ihr aus dem Maximalradius des Feuer-Angriffs bewegt. Eine nützliche Taktik ist es auch, hinter oder auf einer der zahlreichen Inseln Deckung zu suchen, da sie nicht zerstört werden können.

Panzerwalze: Bowser versteckt sich in seinem gestachelten Panzer und dreht sich hochkant auf der Stelle, um anschließend in eure Richtung zu beschleunigen. Die Unterseite des Panzers ist dabei angreifbar und leuchtet praktischerweise auf. Befindet ihr euch also noch in der Giga-Katzen-Form, könnt ihr – richtiges Timing vorausgesetzt – diese Stelle treffen und Bowser Schaden zufügen. Ansonsten weicht ihr seinen Rollangriffen besser aus.

© Nintendo

Säulenregen: Bowser wird mit einem Stampfangriff Säulen bzw. Gesteinsbrocken vom Himmel regnen lassen. Ihr seht, wo sie landen werden, daher sollte es ein Leichtes sein, ihnen auszuweichen. Sobald sie sich im Wasser befinden und abgekühlt sind, könnt ihr euch einen der Gesteinsbrocken schnappen (Y-Taste) und auf Bowser werfen. Er wird dadurch seine Deckung verlieren und auf dem Boden liegen. Nutzt das aus, um ihm mit einer Stampfattacke (Springen und in der Luft ZR-Taste drücken) Schaden zuzufügen.

Panzer-Stampfattacke: Bowser schützt sich in seinem Panzer und springt in die Luft, um sich dann mit der gestachelten Seite auf euch zu stürzen. Euch wird mittels eines leuchtenden Kreises angezeigt, wo Bowser landen wird. Ihr habt dann kurz Zeit aus dem Kreis zu flüchten, bevor Bowser auf den Boden kracht. Vorsicht: Springt sofort, denn um Bowser herum breitet sich eine Druckwelle aus, die euch ebenso schaden kann.

Bei den ersten Kämpfen gegen ihn, wird er sich nur einmal aus der Luft stürzen und dann auf dem Boden liegen bleiben, was von euch dazu genutzt werden kann, eine Stampfattacke auf ihn auszuführen. In späteren Kämpfen wird er dreimal in die Luft springen, um euch zu erwischen und erst dann angreifbar sein.

Mario als Super-Saiyajin? © Nintendo

Wenn ihr von Wut-Bowser bzw. einem seiner Angriffe getroffen werdet, dann verliert ihr die Giga-Katzen-Form und seht aus wie ein „normaler“ Mario im XXXL-Format. Auf eure gesammelten Power-ups könnt ihr während den Wut-Bowser-Kämpfen nicht zugreifen. Ihr habt aber die Möglichkeit, die Augen nach weiteren Giga-Glocken offen zu halten. Glücklicherweise leuchten sie und machen mit miauenden Tönen auf sich aufmerksam, sobald ihr einmal Schaden erlitten habt. Sammelt eine von ihnen ein und ihr erlangt wieder die Giga-Katzen-Form.

Bowser’s Fury: Diese 10 Tipps und Tricks hätten wir gerne vor dem Spielen gewusst – Einsteiger-Guide

Habt ihr Wut-Bowser genug Schaden zugefügt (ihr seht seine Lebensanzeige während des Kampfes) wird er sich wieder zurückziehen. Anschließend wird ein neuer Inselbereich mit einer neuen Giga-Glocke auftauchen (sofern ihr das erste Mal eine neue Giga-Glocke im Kampf gegen Wut-Bowser genutzt habt).

© Nintendo

Phase 2: Der Endkampf gegen Riesen-Bowser mit Wasserritt auf Plessie

Insgesamt müsst ihr im Spielfortschritt 50 Insignien sammeln, um die dritte und letzte Giga-Glocke freizuschalten, die dazu nötig ist, den Endkampf gegen Bowser zu triggern. Bis dahin könnt ihr so oft wie ihr wollt gegen ihn kämpfen, er wird sich immer wieder zurückziehen, bevor er völlig besiegt wird.

Sammelt ihr die letzte freigeschaltete Giga-Glocke, könnt ihr Wut-Bowser im letzten Story-relevanten Kampf fertig machen: Der Endkampf gegen Wut-Bowser beginnt mit der Phase 1. Habt ihr ihn besiegt, entfleucht die schwarze Masse aus seinem Körper und Bowser normalisiert sich (zumindest, was seine Farbe betrifft, riesig ist er weiterhin). Dann startet Phase 2.

© Nintendo

In der zweiten Phase erwartet euch ein Wasserritt auf Plessies Rücken: Bowser hat die Giga-Glocken in seinem Besitz und ihr müsst ihm mit Plessie hinterher schwimmen. Nutzt die Rampen, um die Glocken zu treffen, die Bowser wie ein Schutzschild vor sich hält (vergesst nicht, mit der B-Taste abzuspringen). Meistens schafft er es, vorher wegzuspringen, aber nicht verzagen. Verfolgt ihn einfach weiter.

Währenddessen wird Bowser euch mit seinen Angriffen aufhalten wollen. So feuert er euch seinen Feueratem entgegen oder schleudert Gesteinsbrocken wie Torpedos in eure Richtung. Im Grunde könnt ihr ihnen ganz einfach ausweichen, wenn ihr mit Plessie abtaucht (Y-Taste).

Bei den Gesteins-Torpedos könnt ihr zwar auch springen, allerdings wird Bowser später beide Angriffe zusammenausführen, dann könnt ihr ihnen wirklich am besten durch Tauchen ausweichen. Behaltet aber im Hinterkopf, dass der Tauchvorgang nur sehr kurz anhält und Mario und Plessie an der Wasseroberfläche wieder verwundbar sind.

© Nintendo

Solltet ihr mal von einem von Bowsers Angriffen erwischt werden, könnt ihr einfach auf eine der Katzen-Glocken zusteuern, die sich auf der Route befinden oder ihr nutzt eure eigenen Power-ups.

Nach einigen Treffern verliert Bowser seine Deckung und ihr schafft es, euch die Giga-Glocken zu schnappen: Es folgt eine epische Endsequenz, in der Bowser in weite Ferne geschleudert wird und schlussendlich keine Bedrohung mehr für Mario darstellt.

© Nintendo

Herzlichen Glückwunsch, ihr habt die Story von „Bowser’s Fury“ durchgespielt!

Das war aber noch nicht alles: Nach dem Endkampf gegen Wut-Bowser könnt ihr die Inseln ganz normal weiter erkunden und zusätzliche Insignien finden. Außerdem gibt es noch die ein oder andere Überraschung.

Was Bowser angeht: Wut-Bowser wird weiterhin erscheinen. Ganz so als wäre der Endkampf nie gefochten, verweilt er weiterhin in der Mitte der Karte, um in regelmäßigen Zeitabständen zu erwachen und auf euch loszugehen.