Borderlands 4 mit Humor-Update – Du kannst Claptrap stummschalten!

Borderlands 4 steht in den Startlöchern und verspricht, eines der nervigsten Probleme der Franchise zu beheben. Die Borderlands-Serie ist bekannt für ihre actionreiche Spielweise, eine riesige Auswahl an Waffen und ihren humorvollen Ansatz. Doch genau dieser Humor wird häufig kritisiert, insbesondere wegen seines häufigen Einsatzes von Toilettenhumor. Viele Fans empfinden ihn als übertrieben und störend. Der narrative Direktor von Borderlands 4, Sam Winkler, hat jedoch bereits betont, dass man sich bemüht, dieses Mal einen besseren Ausgleich zu finden.

Wie löst Borderlands 4 das Problem?

Was hat Claptrap mit dem Humor zu tun? Claptrap, der kleine, charismatische Roboter, ist ein bekanntes Gesicht in der Borderlands-Serie. Während einige ihn lieben, finden andere seine ständige Präsenz und seinen Humor extrem nervig. Gearbox hat auf diese Kritik gehört und ermöglicht es dir in Borderlands 4, die Lautstärke von Claptraps Stimme individuell anzupassen. Damit kannst du ihn leiser stellen oder sogar vollständig stummschalten, sofern du seine Kommentare nicht hören möchtest.

Welche Neuerungen bringt Borderlands 4 sonst noch?

Was sind die weiteren Qualitätsverbesserungen? Neben der Möglichkeit, Claptrap stummzuschalten, bringt Borderlands 4 weitere Verbesserungen mit sich. Dazu gehören eine einfachere Handhabung der Fähigkeitenbäume, bei der du mit einem Knopfdruck alle Fähigkeiten maximieren kannst, sowie dedizierte Beuteabwürfe direkt zum Start des Spiels. Diese Neuerungen sollen das Spielerlebnis reibungsloser und angenehmer gestalten.

Release und Plattformen

Wann erscheint Borderlands 4? Borderlands 4 wird am 12. September 2025 für die Xbox Series X|S, PS5, Nintendo Switch 2 und den PC veröffentlicht. Viele Fans warten gespannt auf diesen Tag, um die neuen Features selbst auszuprobieren und zu sehen, ob das Spiel den hohen Erwartungen gerecht wird. Die Entwickler haben sich viel Mühe gegeben, um die Kritikpunkte der Vorgänger anzugehen und das Spielerlebnis zu optimieren.

Was hältst du von den neuen Einstellungen und Verbesserungen in Borderlands 4? Wirst du Claptrap leiser stellen oder gar stummschalten? Teile deine Meinung in den Kommentaren mit uns!