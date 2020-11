Regisseur James Cameron arbeitet bekannterweise an seiner umfangreichen Fortsetzung des 3D-Kinofilms Avatar im Jahr 2009. Nicht nur die aktuelle Corona-Krise zwang den Filmemacher, seine vier geplanten Sequels um einige Monate nach hinten zu verschieben. Auch wenn inzwischen schon ein Großteil von Avatar 2 abgedreht wurde, so verzögert sich die Produktion dennoch und wird erst Ende 2022 in den Kinos erwartet.

Avatar für PS5 und Xbox Series X?

Jetzt zieht Ubisoft nach und verschiebt das angekündigte neue Avatar-Videospiel zu den Film-Sequels ebenso auf 2022. Bislang ist noch nicht viel über das neue Game von Massive Entertainment für Ubisoft bekannt, sicherlich um nicht vorab schon wichtige Details zu den Filmen zu verraten.

Fest steht einzig, dass das neue „Avatar“-Spiel für Konsolen und den PC geplant ist. Wie weit schon die Entwicklung fortgeschritten ist und ob das Videospiel inzwischen auch für die PS5 oder die Xbox Series X konzipiert wird, ist noch geheim.

PS5 & Xbox Series X: Laut Ubisoft seien fast alle alten Games auf den Next-Gen-Konsolen spielbar

Ubisoft selbst hat seit der damaligen Ankündigung vor drei Jahren mit einem kurzen Teaser-Trailer keine konkreten Details mehr zum Game preisgegeben. Unterdessen wird auf der offiziellen Ubisoft-Internetseite zum The Avatar Project noch immer nach Entwicklern für das Spiel gesucht.

Pandora präsentiert neue Welten

Regisseur James Cameron erlangte mit „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ einen riesigen Kinohit, der vor allem neue Maßstäbe im Bereich 3D-Technik setzte und mit über 2 Milliarden Dollar Kinoeinnahmen erfolgreichster Film aller Zeiten war, bis er schließlich von Marvels Avengers: Endgame abgelöst wurde.

Seit über einem Jahrzehnt schon plant und entwickelt Cameron an nicht weniger als vier Fortsetzungen, die teilweise zeitgleich gedreht werden und ab 2022 in die Kinos kommen sollen. Zum einem wird die Geschichte über das Schicksal von Pandora und seinen Bewohner weitererzählt, gleichzeitig führt der Filmemacher völlig neue Welten in die Story ein. Neben Pandora geht es erstmals unter die Wasseroberfläche mit vielen neuen Charakteren. Erste Konzept-Arts versprechen eine beeindruckende Umsetzung für die große Leinwand.

Avatar 2 : Neue Set-Bilder zeigen Zoe Saldana, Sam Worthington und Kate Winslet unter Wasser

Im Zentrum stehen die beiden bekannten Hauptfiguren Jake Sully/Na’vi (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Saldana) aus dem ersten Teil, die inzwischen ihre eigene Familie gegründet haben. Zur weiteren Besetzung gehören erneut Sigourney Weaver als Dr. Grace Augustine, Stephen Lang als Colonel Quaritch, Matt Gerald als Corporal Lyle Wainfleet, CCH Pounder als Moat und Joel David Moore als Norm Spellman. Zu den prominenten Neuzugängen gehören Kate Winslet und Cliff Curtis.

„Avatar 2“ ist für den 14. Dezember 2022 in den Kinos angekündigt, gefolgt vom dritten Teil im Dezember 2024, „Avatar 4“ Ende 2026 und der finale 5. Part im Jahr 2028.