Wir haben bereits am gestrigen Montag über eine mögliche Release-Verschiebung der PS5 aufgrund des Lockdowns in zahlreichen Ländern berichtet. Doch möglicherweise wird der Launch der Next-Gen-Konsole von Sony nicht nach hinten verschoben, sondern viel eher vorgezogen?

So soll die PS5 in Deutschland und Teilen von Europa eigentlich erst am 19. November erscheinen, während es in den USA und anderen Regionen bereits der 12. November ist. Was bisher lediglich als ein eher sehr vages Gerücht betrachtet wurde, nimmt langsam aber sicher Formen an.

Wer sich in den Onlineshops von Amazon, MediaMarkt, Saturn und Otto umschaut, der wird sehen, dass sämtliche Händler den Release des offiziellen PS5-Zubehörs und den PS5-Spielen auf den 12. November vorgezogen haben. Lediglich bei der PS5 selbst ist überhaupt kein Datum angegeben, da die Konsole nicht vorrätig ist.

„Ob und wann dieser Artikel wieder vorrätig sein wird, ist unbekannt.“

Doch sollte Sony den Release der PS5 hierzulande wirklich aufgrund des Lockdowns vorgezogen haben? Somit würden Vorbesteller der PS5 die Konsole bereits eine Woche früher in den Händen halten.

Frühere Auslieferung der PS5?

Hinzu kommt, dass MediaMarkt Vorbesteller derzeit über eine frühere Auslieferung der Konsole informiert. Wie Playfront berichtet, werden entsprechende E-Mails derzeit automatisch an Kunden verschickt, da im System offensichtlich der Release-Termin geändert wurde. Ob es sich dabei aber möglicherweise doch um einen Fehler handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau gesagt werden.

Wir haben bei den verschiedenen Onlinehändlern nachgefragt und werden darüber berichten, wenn wir eine Antwort erhalten.

Auf Twitter gehen die Mitarbeiter von Otto weiterhin von dem 19. November als Release-Termin der PS5 aus. Da es ansonsten noch keine weiteren offiziellen Stellungsnahmen zu ein er möglichen Verschiebung gibt, sollten wir also weiterhin von dem 19. November als Launch-Datum ausgehen.

Bei uns ist Erscheinungsdatum noch immer der 19.11.2020. LG^KC(DE) — Otto (GmbH & Co KG) (@otto_de) November 3, 2020