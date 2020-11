Die PS5 erscheint am 19. November, während sich Deutschland und Teile von Europa im coronabedingten Lockdown befinden. Ein Gerücht spricht nun davon, dass Sony deswegen den Launch der Next-Gen-Konsole verschieben könnte.

Händler deutet Launch-Verschiebung der PS5 an

Über Reddit kam ein interessantes Gerücht auf. Der User The_Neen erklärte, vom UK-Händler GAME dazu aufgefordert worden zu sein, die PS5 im Laden vorab zu bezahlen, damit der Kunde sie am 19. November abholen kann. Als er dann vor Ort war, erklärte ihm ein Mitarbeiter:

„Sony hat uns angewiesen, keine Vorauszahlungen mehr entgegenzunehmen, da sie möglicherweise das Datum vorverlegen oder die Veröffentlichung verzögern, weil Großbritannien, Frankreich und Deutschland alle im Lockdown sind.“

Das hat zu Spekulationen darüber geführt, dass Sony den Start der Playstation 5 eventuell verschieben könnte. Entweder nach vorne oder nach hinten.

© Sony Interactive Entertainment

Es war offenbar nur ein Missverständnis: Allerdings erklärte derselbe Reddit-User, dass er einige Stunden später wieder im GAME-Store vorbeischaute und erneut mit dem Mitarbeiter sprach. Dieser meinte zu ihm, dass GAME und Sony eine Einigung erzielen und Details klären mussten. Daraufhin nahm er die Vorauszahlung für die PS5 entgegen.

Es scheint sich also nur um ein Missverständnis gehandelt zu haben.

Warum hätte es eine Verschiebung geben können? Da zum Zeitpunkt des Starts von Sonys PS5 noch immer der Lockdown in einigen Ländern Europas gilt, könnte es etwas schwierig werden, die Konsole beim Händler abzuholen. Allerdings soll der Einzelhandel ja geöffnet bleiben, weswegen Abholungen weiterhin möglich sind.

Es könnte am 19. November nur zu längeren Wartezeiten kommen, weil vermutlich viele Käufer ihre PS5 an diesem Tag entgegennehmen möchten, es aber eine Begrenzung der Anzahl von Kunden in den Läden gibt.

Die Verschiebung des Launch-Termins ist eher unwahrscheinlich.