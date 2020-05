Seit Assassin’s Creed Valhalla offiziell von Ubisoft angekündigt wurde, wird das Internet regelrecht mit neu auftauchenden Informationen zu dem Action-Adventure überschwemmt. Es vergeht kein Tag, an welchem nicht neue Details zu dem heiß erwarteten, zwölften Teil der „Assassin’s Creed“-Reihe auftauchen, und, wenn wir mal ehrlich sind, wir lieben es.

Obwohl bereits verraten wurde, dass die Map ziemlich umfangreich sein wird und ihr die Möglichkeit habt, vier Königreiche Englands, berühmte Städte der Insel und Teile Norwegens zu erkunden, gibt es nun noch einmal neue Informationen zu der Weltkarte.

Assassin’s Creed Valhalla und seine Sehenswürdigkeiten

Wieder einmal ist es Creative Director Ashraf Ismail, der uns bereits verraten hat, dass in Norwegen und Co. keine gähnende Leere herrscht, sondern, dass es wirklich viel zu sehen und zu erledigen gibt. Nun plauderte er auf Twitter aus dem Nähkästchen und verrät der gespannten Community, dass es in dem Spiel einige Landmarken geben wird, die zu der damaligen Zeit bereits existiert haben. Wie das berühmte, prähistorische Bollwerk Stonehenge.

Doch genauso, wie sich Forscher und Historiker bis heute nicht wirklich einig sind, welchem Zweck Stonehenge eigentlich diente, gibt es leider auch zu seinem Videospiel-Äquivalent in „Assassin‚s Creed Valhalla“ noch keine Informationen, was Spieler mit dem Wahrzeichen anstellen können. Es wird also wohl noch eine Weile dauern, bis wir erfahren, ob das Bauwerk eine tiefere Bedeutung im Spiel haben wird oder ob es nur existiert, damit Valhalla aus historischer Sicht etwas feingeschliffener wirkt.

Aber selbst wenn Stonehenge keine tiefere Bedeutung hat und einfach nur die Landschaft verschönert, dürfte euch im zwölften Teil der Assassin’s Creed-Reihe nicht langweilig werden. Bereits zuvor wurde nämlich bekannt gegeben, dass ihr neben Teilen von Norwegen und großen Bereichen Englands unter anderem auch die Städte London, Winchester und Jórvík (York) besuchen und erkunden könnt. Außerdem soll es laut Ismail noch eine noch unbekannte andere Überraschung geben, welche die Welt des Spiels betrifft.

Dafür wissen wir zumindest bereits, dass sich der Titel an wahren Begebenheiten der Menschheitsgeschichte orientieren wird, die circa 873 nach Christus stattgefunden haben. In diesem verlinkten Beitrag haben wir für euch zusammengetragen, worum es sich dabei handeln könnte.

Assassin’s Creed Valhalla: Release geleakt?

Obwohl wir bereits wissen, dass es in Valhalla möglich sein wird, mit zwei Schilden gleichzeitig zu kämpfen, eine Siedlung auszubauen und ein Power-System existieren wird, gibt es noch immer kein offizielles Veröffentlichungsdatum von Ubisofts neuem Titel. Bisher war lediglich die Rede von Ende 2020 und obwohl dieser Zeitraum relativ gesehen gar nicht mehr so weit entfernt zu sein scheint, würden es manche Fans doch lieber etwas genauer wissen.

Ein User auf Reddit möchte in diesem Zusammenhang herausgefunden haben, dass „Assassin‚s Creed Valhalla“ am 16. Oktober 2020 veröffentlicht wird. Der Grund für seine Annahme rührt daher, dass ein Laden in seinem Heimatort bereits Vorbestellungen zu dem Spiel aufgenommen hat und als Release-Tag eben dieses Datum angab, bevor der Fehler anscheinend bemerkt und entsprechend in „Coming 2020“ abgeändert wurde.

Klingt zwar nach einem interessanten Hinweis, doch räumte der entsprechende User auch ein, dass es sich bei dem Datum um einen Platzhalter gehandelt haben könnte. Außerdem sind solche Leaks und Gerüchte natürlich wie immer mit Vorsicht zu genießen, vor allen Dingen, wenn sie nicht aus vertrauenswürdigen Quellen stammen.

Doch egal ob der Reddit-User nun den richtigen Release-Riecher gehabt hat oder nicht, „Assassin‚s Creed Valhalla“ kommt planmäßig Ende 2020 auf den Markt und zwar für PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X und Google Stadia. Und wenn wir den Schöpfern dieses Werks Glauben schenken dürfen, wird Valhalla mit seinem neuen Kampfsystem und den überarbeiteten Rollenspielelementen frischen Wind in die Serie bringen.