In Assassin’s Creed Origins und Assassin’s Creed Odyssey gab es zuletzt diverse Spielelemente aus klassischen Rollenspielen. So wurden die Charaktere mit einem waschechten Levelsystem ausgestattet, das die Spieler nach und nach mit ansteigenden Erfahrungspunkten im Level aufstiegen ließ. Solch ein Stufensystem wird es in Assassin’s Creed Valhalla allerdings nicht mehr geben.

Assassin’s Creed Valhalla: Eivors Geschlecht soll absolut gleichwertig sein

Assassin’s Creed Valhalla ohne Level-Aufstieg

Wie der Creative Director Ashraf Ismail gegenüber Game Informer betont, wird es kein klassisches Aufleveln durch das Sammeln von Erfahrungspunkte (XP) mehr geben. Viel mehr soll das Fortschrittsystem an die Macht (Power) des Charakters gebunden sein.

„[…] Es geht weniger um Level und mehr um den Sinn der Macht. Basierend auf den Fähigkeiten, die du hast, erhältst du auch Stärke. Das ist, wie wir auf diese Mechanismen in der Welt blicken; es ist wirklich von deinen Fähigkeiten abhängig und was du tun kannst.“

So soll es dennoch eine Art Bewertung für die Macht geben, die unter anderem die Ausrüstung des Charakters einbezieht und schlussendlich die Power widerspiegelt. Aber es soll mehr um die Fähigkeiten gehen, die die Spieler im Verlauf der Geschichte erlernen werden. Die erlernten Fähigkeiten und das Gear werden am Ende also auch bewertet, aber nicht innerhalb eines klassischen Levelsystems.

Die wichtigsten Fakten über Assassin’s Creed Valhalla – Gameplay, Siedlungsbau und Raids

Das bedeutet zum Beispiel, dass die Hauptfiguren nicht im Level aufsteigen können, um so mehr Lebenspunkte oder gar Angriffspunkte zu erhalten.