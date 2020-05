Assassin’s Creed Valhalla lässt euch mit 2 Schilden kämpfen

Assassin’s Creed Valhalla versetzt euch in das Zeitalter der Wikinger und passend dazu soll es in Hinsicht auf die Waffen und den Kampf ein paar besondere Anlehnungen geben, die wir spielerisch merken werden.

Assassin’s Creed Valhalla und die nordische Mythologie: Was erwartet uns?

Kampf mit zwei Waffen gleichzeitig in Assassin’s Creed Valhalla

So wird es unter anderem die Möglichkeit geben, mit zwei Waffen gleichzeitig zu kämpfen. Ihr könnt also in alter Wikinger-Manier zwei Äxte ausrüsten und damit auf die Feinde losstürmen.

Doch wie Ubisoft nun über die offizielle Webseite durch Thierry Noël (Content Advisor) bestätigen ließ, wird es sogar möglich sein mit zwei Schilden in den Kampf zu ziehen:

„Wir wissen, dass der Kampf zu dieser Zeit rau und schroff war. Es war wirklich hart. Unsere Nachforschungen haben uns gelehrt, dass Wikinger sehr vielseitige Kämpfer waren. Sie wussten, wie man eine große Auswahl an Waffen einsetzt. Sie meisterten den Kampf mit zwei Waffen mit sämtlichen Arten von Waffen, die sie in die Hände bekommen konnten. Sie haben sogar ihre Schilde bewaffnet, weshalb ihr in Assassin’s Creed Valhalla zwei Schilde gleichzeitig als Waffen einsetzen könnt.“

All diese Varianz in den Wikinger-Kämpfen wollten die Entwickler also ins Spiel einfließen lassen. So oder so scheinen sie sich über alle Teilaspekte des Spiels Gedanken zu machen, um so die bestmögliche Spielerfahrung mit historischem Bezug zu liefern. Wir sind auf jeden Fall gespannt.

Assassin’s Creed Valhalla: Diese Ereignisse der Menschheitsgeschichte inspirieren den Titel

