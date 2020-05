Assassin’s Creed Valhalla entführt uns zu den nördlichen Insellandschaften Europas, genauer gesagt nach England. Doch auch Norwegen wird Teil der Karte sein, die wir als Wikinger Eivor im 9. Jahrhundert n. Chr. mit unserem Clan durchstreifen werden.

Insgesamt können wir dabei wohl so einiges an Erkundungsfläche erwarten. Was genau die Map bereithält, hat nun Creative Director Ashraf Ismail verraten.

Assassin’s Creed Valhalla: Es wird Rap-Battles geben! So könnten sie funktionieren

Norwegen und England in Assassin’s Creed Valhalla

Norwegen und England geben so einiges an Fläche her, um sie entsprechend umfangreich in „Assassin’s Creed Valhalla“ zu integrieren. Für den Siedlungsbau als zentrales Element im Spiel wird dieser Platz wahrscheinlich ohnehin notwendig sein.

Ashraf Ismail bestätigt im Gespräch mit gaminformer diese beiden Ländereien als Haupthandlungsorte und spricht von „einer ziemlich großen Map“. Außerdem nennt er einige historische Regionen, die in dem Rollenspiel erkundet werden können:

Königreiche Englands Wessex Northumbria East Anglia Mercia

Städte in England London Winchester Jórvík (heute York )

Norwegen

Doch das soll noch nicht alles sein. Laut dem Creative Director sollen die genannten Orte lediglich das Herzstück sein, darüber hinaus warten jedoch noch einige Überraschungen auf der Karte.

Assassin’s Creed Valhalla jetzt vorbestellen: Alle Editionen im Überblick

Schnellreisen wie in The Witcher 3?

Ashraf Ismail verrät dabei bereits, dass wir in Norwegen unsere Reise beginnen, um am eigenen Leib zu erfahren, warum wir das Land trotz seiner immensen Schönheit verlassen müssen.

Denn wie bisher bekannt ist, möchte Eivor mit seinem Clan in England ein neues Zuhause finden und sich dort niederlassen. Es soll den Spielern jedoch stets möglich sein zwischen den beiden großen Hauptregionen zu wechseln. Wir können also sowohl die kargen, doch beeindruckenden Landschaften Norwegens erkunden als auch in den zersplitternden Königreichen Englands unsere neue Heimat finden.

Assassin’s Creed Valhalla gibt viel Raum zu Erkundung. © Ubisoft

Möglicherweise wird es demnach wohl dem Prinzip aus The Witcher 3 ähneln, bei dem ihr via Schnellreise zwischen den Regionen Velen, Skellige und Toussaint springen könnt.

Wird es in Norwegen etwas zu tun geben? Laut Ismail schon, es wartet also keine gähnende Leere in Norwegen auf euch, im Gegenteil: Es soll „viel zu sehen und zu erleben“ geben.

„Assassin’s Creed Valhalla“ erscheint im Winter 2020 für PC, PS4, Xbox One, Google Stadia sowie für die Next-Gen-Konsolen Xbox Series X und PS5. In wenigen Tagen folgt außerdem eine Gameplay-Präsentation während der Xbox Inside.