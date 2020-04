Assassin’s Creed Valhalla wurde am Nachmittag des 30. Aprils endlich offiziell von Ubisoft enthüllt und es gab auch gleich einen ganzen Haufen an neuen Informationen zu dem heiß erwarteten Action-Adventure des Studios Ubisoft Montreal.

Zusammen mit der Weltpremiere des Cinematic-Trailers wurde eine Menge über das Setting des Spiels verraten, wann es denn nun tatsächlich erscheinen soll und natürlich auch, für welche Plattformen „Assassin’s Creed Valhalla“ veröffentlicht wird. Wenig überraschend ist dabei, dass Ubisoft den Titel ebenfalls für die Next-Gen-Plattformen Playstation 5 und Xbox Series X bestätigt hat.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu „Assassin’s Creed Valhalla“ an:

Assassin’s Creed Valhalla erscheint auch für PS5 und Xbox Series X

Die Vorfreude auf den neuesten Ableger der „Assassin’s Creed“-Reihe hält bereits seit einer ganzen Weile an. Noch bevor überhaupt bekannt war, dass Ubisoft an einem neuen Teil arbeitet, haben Fans mal mehr mal weniger geduldig auf eine offizielle Bestätigung von Seiten des Entwicklers gewartet, doch nachdem bekannt wurde, dass sich tatsächlich unter dem Arbeitstitel „Assassin’s Creed Kingdom“ das zwölfte Spiel der Reihe in Entwicklung befindet, gab es für viele kein Halten mehr. Die Vorfreude stieg noch weiter an, nachdem ein Easter Egg in dem Spiel Tom Clancy´s The Division 2 verraten hat, dass der zwölfte Teil von Wikingern handelt.

Da der Ausbruch von SARS-CoV-2 dazu geführt hat, dass die Electronic Entertainment Expo 2020, wo Ubisoft normalerweise neue Titel ankündigt, abgesagt werden musste, veröffentlichte der Spieleentwickler und Publisher am 29. April 2020 in einem Livestream den Titel des neuen „Assassin’s Creed“-Teils und dazu einen Tag später zudem einen ersten Trailer. Nun wissen wir beispielsweise, dass „Assassin’s Creed Valhalla“ im frühen Mittelalter des 9. Jahrhunderts im Norden Europas spielt, der Protagonist ein Wikinger namens Eivor ist, der sowohl als männlicher sowie als weiblicher Charakter gespielt werden kann, und dass es Seeschlachten geben wird.

Assassin’s Creed Valhalla jetzt vorbestellen: Alle Editionen im Überblick

Einen exakten Release-Termin gibt es zwar noch nicht, dafür wissen wir aber, dass „Assassin’s Creed Valhalla“ im Winter 2020 erscheinen soll. Und das nicht nur für die aktuell gängigen Plattformen wie den PC, Playstation 4 und Xbox One, sondern auch für die Next-Gen-Konsolen Playstation 5 und Xbox Series X. Wer also sowieso bereits geplant hatte, sich eine der neuen Konsolen Ende des Jahres zu kaufen, darf sich darauf freuen, mit der bestmöglichen Performance die für Assassin’s Creed typische offene Spielwelt zu erkunden und den Kampf mit König Alfred dem Großen aufzunehmen, damit der eigene Stamm endlich ein neues Zuhause hat.